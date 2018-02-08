伊朗與西亞世界》1979年伊朗革命的39週年

輿論之所以關注伊朗要不要「改變」，是因為只要與美國對立的國家，就是強硬政權、大家都希望當權者快點垮臺，然後立即出現所謂的溫和政府、與主流國際社會友好相處。只是，何謂「強硬」？何謂「溫和」？與美國及主流國際社會友好，又有什麼好處？這些質疑，大概沒有人可以給予答案。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

1979年的伊朗革命至今已屆39年，儘管中間曾經歷8年的兩伊戰爭，但伊朗戰後踏上穩健的發展腳步，在阿拉伯國家陸續面臨動盪之際，伊朗似乎還沒有太大的問題。不過，有趣的是，儘管伊朗相對其他中東國家而言尚稱穩定，但輿論總是把焦點放在「伊朗政府到底會不會改變？」、「伊朗與美國的對立何時才會終止？」

簡單地說，輿論之所以關注伊朗要不要「改變」，是因為只要與美國對立的國家，就是強硬政權、大家都希望當權者快點垮臺，然後立即出現所謂的溫和政府、與主流國際社會友好相處。只是，何謂「強硬」？何謂「溫和」？與美國及主流國際社會友好，又有什麼好處？這些質疑，大概沒有人可以給予答案。

1979年之前，伊朗的巴勒維（Pahlavi）政府與美國政府關係緊密，固然美國是為了取得伊朗的石油利益，同時，主導伊朗等同於掌握西亞的重要政治區塊的緣故，但伊朗也藉由這樣的緊密關係逐漸發展。相較於19世紀伊朗受到英、俄「大賽局」（Great Game）的南北箝制，無依無靠，如亞細亞的孤兒一般，冷戰時期的伊朗與美國緊緊相擁，不但做為美國對抗蘇聯共產勢力的重心之一，在西亞世界也是所謂的自由國度。當然，這也就是站在主流國際社會這一邊的好處，跟著美國這個老大哥絕對可以吃香喝辣。

儘管伊朗相對其他中東國家而言尚稱穩定，但輿論總是把焦點放在「伊朗政府到底會不會改變？」、「伊朗與美國的對立何時才會終止？」（Public Radio International）

巴勒維國王想必知道一切靠美國不會是上上之策，但時局就是如此，審時度勢之下，不靠美國，難道要靠蘇聯嗎？二戰期間，蘇聯佔領過伊朗北方，老巴勒維（Reza Pahlavi）就這樣被蘇聯還有英國，趕出了自己的國家。二戰結束後蘇聯不願意撤軍，其左派影響力還促成伊朗西北方亞塞拜然人民共和國（People’s Republic of Azerbaijan）成立，脫離德黑蘭（Tehran）政府的管轄，伊朗政府還將這件事情上告到剛成立的聯合國（United Nations）。經歷過這些的巴勒維政府，無論如何都不可能站在蘇聯那一方，再加上美國的影響力日增，伊朗選擇與美國友好是很正常的結果。

1979年，反美的宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）取得政權，批判巴勒維與美國的友好關係，才使得巴勒維留下了「親美走狗」的臭名。 隨後10年期間，何梅尼政府的對外方針就是「不要西方、不要東方、只要伊斯蘭」（Neither West Nor East Only Islam），代表不要資本主義、共產主義，要走自己的伊斯蘭路線。其實伊朗的轉變並不是特例，一些非西方國家都如此，不代表這些國家特別具有排外情緒，而是在試圖建立自身的價值。像伊朗這樣當內部政局出現急遽變化、又有外來強權壓迫的情勢下，將內政完全延伸到外交層面是必然的趨勢。於是，看起來應該受了不少西方文化影響的伊朗，卻也在1979年之後刻意凸顯了伊斯蘭的特質，像是制訂憲法的過程中，就讓何梅尼在其著作《伊斯蘭政府》（Hokumat-e Islami）中的重要概念「宗教學者的政治管理」（Velayat-e Faqih），成為憲法的主要骨幹。也因為如此，當時不認同何梅尼的國內勢力與外界輿論，批判此舉讓伊朗退回到中古時代。

何梅尼取得政權，批判巴勒維與美國的友好關係，才使得巴勒維留下了「親美走狗」的臭名。隨後10年期間，何梅尼政府的對外方針就是「不要西方、不要東方、只要伊斯蘭」，代表不要資本主義、共產主義，要走自己的伊斯蘭路線。（Nonviolent Movements）

同樣的狀況在90年代以來的阿富汗也上演，但阿富汗的情況較之伊朗來得更為嚴重，畢竟伊朗僅僅受政治、經濟上的外來壓力，阿富汗卻是在1979年之後歷經美國與蘇聯的軍事傾軋，國破家亡。80年代後期美蘇表面上將軍隊撤出阿富汗，但雙方仍各自施加外交壓力，而新興的塔利班（Taliban）政府將國家完全封鎖，強硬地施行本土的伊斯蘭政策。這是極端地表彰自我價值，雖遭到偏離主流時代潮流的批判，但這卻是諸多因素導致的結果。伊朗並未經歷這樣戰事摧殘，不致於出現像阿富汗那樣的情況。即使經歷80年代的兩伊戰爭，但伊朗在戰爭中仍是主要角色，並非任人宰割的第三者。

1979年後的伊朗絕非退回中古時代，也不同於巴勒維、近代伊朗王朝有著必須承受西方壓迫的無奈，而是明確表達不願與西方走在同一路線上。下場就是遭到主流國際社會的封鎖，像是「發展核子武器、破壞世界」，或者「資助真主黨（Hezb-e Allah）、哈瑪斯（HAMAS）進行恐怖行動」、還有2002年以來「邪惡軸心」（Axis of Evil）這類莫須有的罪名。在國際輿論之中，伊朗就是一副國內充滿肅殺氣氛、人民生活悲苦的形象。只是，當美國在世界各地發動軍事行動時，卻宣傳自己是為了維護世界和平、消除恐怖行動。美國國內也有輿論不自由的情況、也有生活困苦的百姓，卻是主流國際社會若不是輕描淡寫就是刻意忽略。2018年年初，伊朗國內出現抗爭運動時，眾多輿論羅列出伊朗政府一切的不是。但抗爭在每個國家都有，美國國內更是屢見不鮮，這類事件發生時，報導版面必然不多，也不會凸顯出「美國政府即將崩潰」的意涵。

80年代後期美蘇表面上將軍隊撤出阿富汗，但雙方仍各自施加外交壓力，而新興的塔利班政府將國家完全封鎖，強硬地施行本土的伊斯蘭政策。這是極端地表彰自我價值。（Rahman Safi/Xinhua via Getty Images）

這39年來，伊朗其實並未對世界造成什麼樣的衝擊。反倒是主流的國際社會對於伊朗從未和緩過敵對的態度。從1979年至今，伊朗的革命並沒有終結伊朗的發展，反而一如蟄伏中凝聚更多能量。當今伊朗政府一再表現出配合國際路線（力求對外友好、參與核子協議談判）之際，美國與以色列卻是無視國際規範的存在。現在的川普（Donald Trump）總統便是一例，而這樣的情況在往後絕對會層出不窮，現象已然發生，就算換了新領導人也難以扭轉。在這個還是以美國輿論為主流的時代，就算已有許多人造訪過伊朗，而這國家一切祥和情況扭轉了他們過去刻板的認知，卻仍然還是會有許多人認為伊朗動盪不堪、戰局不斷。

伊朗或許仍無法受到世人正視，但時局正在變化當中，世人對於伊朗的看法往後必然會出現不同的面貌。