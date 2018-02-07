故事》古代「簡報利器」的現代用途

雖然在清朝之後，中國官員就不再使用這種器具，但是你知道嗎？現代還有職業會使用「笏板」，而且也不只是限於中國國內喔！

每日一冷

上週介紹了古代的簡報利器笏板（媽祖也會看小抄？），它在中國乃至東亞地區的政治活動中一直都佔有一席之地。

雖然在清朝之後，中國官員就不再使用這種器具，但是你知道嗎？現代還有職業會使用笏板，而且也不只是限於中國國內喔！

左：抱著笏簡的明末名臣袁崇煥

右：袁崇煥的同事洪承疇，降清後不再用笏簡

西風東漸之後，亞洲地區許多傳統文化的遺緒往往只能在宗教活動中見到，例如道教的神職人員至今都還有手持笏的禮節。以道教的宇宙觀來說，道士如同天庭政治體系中的道官仙卿，在法會儀式中，道士行禮謁神就如同官員在朝覲帝王一般，所以除了身穿道袍，也要手執笏簡以表慎重。

手持笏板的中國全真派道士

之前提過，古代的朝笏材質會按照官爵高低而有玉質、象牙質、木質等差別，這樣的規定也被移植到道教中，在道書《靈寶無量度人上經大法》的〈冠裳劍佩品〉中就特別規定了「洞真法師」、「三洞講師」等高階道士拿的是「瑤笏」、「瓊笏」。不過在現代，基於保育以及象牙難以取得的原因，道士們大多改使用木竹製品，甚至也出現了壓克力等新材質的笏板。

執笏的台灣靈寶派道士

在道教儀式之外，逢年過節或民俗慶典中的「跳加官」也常能看到笏板。

跳加官



然而你是否知道：除了漢人地區，還有哪些地方還會使用笏板嗎？

沒錯！就是日本。

日本神道教的神職人員（通常稱「神官」或「神主」）在舉行儀式時，手上也會拿著笏板。比較特別的是，道教的道士不分男女都能持笏，而日本神道只有男性神職才會拿笏板（女性則拿檜扇）。

執笏前進的神官們



持笏主持婚禮的神官

此外，日本的皇族由於在若干重要儀式時會穿著傳統服裝，所以男性也會在此時拿上笏板。

在婚禮中持笏的明仁天皇（左）

笏除了當禮器，還可以拿來打人。

文天祥《正氣歌》：「或為擊賊笏，逆豎頭破裂」就是在說唐代名臣段秀實拿象牙笏把朱泚揍到頭破血流的故事。如果現代台灣的政府也沿用古禮、讓官員拿笏板的話，可以想見立院無雙會打得更加精彩。

「讓你頭破裂」示意圖

值得一提的是：臺灣經歷清代漢人輸入道教文化，又經歷日治時期總督府推動神道信仰，可能是世界上少數曾經並存著道士和神官的地區，兩種不同的笏板在此同台，更顯出臺灣移民社會是個多元文化的大 平 台 囉！

在苗栗大湖神社前合影的神職們



看完了今天的冷知識週刊，是不是讓讀者你心動想要買一塊笏板來場格鬥當作平日記事跟備忘了呢？（並沒有）

我們下週見！





本文經授權轉載自故事 第一二六號：古代簡報利器的現代用途