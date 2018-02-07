MYGOPEN》臉書傳「嘉南地區可能會發生7.2規模地震？」氣象局：毫無根據

真的純屬個人說法，大家別輕易相信！氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示：「目前地震無法進行預測，他認為許多民間團體預測地震後，結果通常為錯誤，並無科學根據。」

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臉書傳「嘉南地區可能會發生7.2規模地震」的無責任說法，聊【牛】說【地震】的社團截圖在 LINE 也瘋傳，表示2月6日到8日間，嘉南地區可能會發生規模7.2的地震，針對這個說法，氣象局地震測報中心也出來說明了，表示這目前並沒有科學依據。



嘉南地區發生7.2地震的預測

原始謠傳版本：

（翻攝王明仁臉書）

謠言破解說明：

真的純屬個人說法，大家可能還記得在 2016/2/6 台南永康維冠大樓倒塌的地震，後來 2016/2/13 王明仁就在個人臉書上表示天有異象，預測在台南新營、嘉義和台中等地會再出現大地震。

（翻攝王明仁臉書）



不過後來中正大學地震研究所暨應用地球物理研究所副教授石瑞銓出來反駁表示：「如果網友這麼厲害可以遇測地震，那在美濃大地震前就該預告，不是事後發表不實的言論。之前天氣暑熱是因為南、北方氣流交會造成，和地震無關」，類似這樣的地震預測純屬個人說法。

正確闢謠解釋：

根據三立新聞與ETToday的報導，氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示：目前地震無法進行預測，他認為許多民間團體預測地震後，結果通常為錯誤，並無科學根據。



另外根據氣象法第18條第1項：擅自發布地震預報或氣象、地震、海象警報，經中央氣象局寄達處分書後，仍拒不停止或屆期不改善者。將處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，得廢止其許可。



嘉義地檢署檢察官林俊良表示：網友的預測恐怕已違法氣象法「個人未經中央氣象局許可者，不得發布氣象或海象之預報」，屬實會開罰10萬到50萬元。

本文經授權轉載自這是假消息 【無責任】聊牛說地震：嘉南地區可能會發生7.2規模地震？氣象局：無根據