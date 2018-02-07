魔幻拉美》有趣的貨幣制度

可可豆是巧克力原料，馬雅人、阿茲特克人卻發展出可可豆本位的貨幣單位，例如：一顆番茄值一粒可可豆，一隻兔子要十粒可可豆，一隻火雞需十顆可可豆，一個奴隸則要價一百顆可可豆。雖然可可豆是天然種子，但在馬雅與阿茲特克社會也曾出現「偽幣」。

陳小雀

在貨幣發明之前，「以物易物」是最初的交易方式。貨幣的產生方便了人類的交易行為，在貨幣標準化之前，羽毛、珍珠、貝殼、礦石和貴重金屬等，都曾被當過貨幣。現在除定法定貨幣外，尚有各式各樣的貨幣，琳琅滿目，尤其近年隨著數位化時代來臨，產生了虛擬貨幣，「比特幣」、「乙太幣」、「萊特幣」和「瑞波幣」等成為熱門話題。貨幣象徵財富，也代表經濟活動；那麼，我們就來談談前哥倫布時期美洲有趣的貨幣。

歐洲征服者到來之前，美洲最常見的交易單位為羽毛、可可豆、黑曜石、玉石、斧片、貝殼等；其中，可可豆及斧片已具貨幣規模。

可可為常綠喬木，梧桐科，可可屬植物，已有四千年的歷史，原產地為南美洲亞馬遜（Amazonas）河、奧利諾科（Orinoco）河一帶的熱帶溼潤地區。三千餘年前，奧爾美加人開始於墨西哥灣雨林耕作可可樹。可可果實直接長在樹幹上，果實中有粉紅色果肉，以及約有二十至二十五粒淡粉紅色種子，即所謂的可可豆。可可豆含咖啡因和可可豆鹼，是溫和的利尿劑和興奮劑，可減緩心絞痛。可可豆經加工處理後，磨成粉末可調成飲料。除了用於飲食和醫療之外，可可豆尚有宗教和經濟用途。

歐洲征服者到來之前，美洲最常見的交易單位為羽毛、可可豆、黑曜石、玉石、斧片、貝殼等；其中，可可豆及斧片已具貨幣規模。（圖：網路）

馬雅人繼承奧爾美加文化，稱可可樹為「cacahuaquahitl」（讀音：卡卡歐亞瓜伊），視之為生命與豐碩的象徵，在可可粉內，加入辣椒末，調製成苦澀的冷飲料，平時僅供酋長、祭司、戰士等貴族飲用，或用於宗教祭典。爾後，阿茲特克人也承襲了馬雅文明，稱可可飲料為「xocolatl」（讀音：索可拉），即今日「chocolate」（巧克力）這個熟知詞彙的來源。

可可豆如此珍貴，馬雅人、阿茲特克人因此發展出可可豆本位的貨幣單位，例如：一顆番茄值一粒可可豆，一隻兔子要十粒可可豆，一隻火雞需十粒可可豆，一個奴隸則要價一百粒可可豆。不過，物品的價值換算隨部落不同而有異。雖然可可豆是天然種子，但在馬雅與阿茲特克社會也曾出現「偽幣」。不肖分子將泥巴塞入空心的可可豆內，以假亂真。可可豆「偽幣」在後期的阿茲特克社會相當猖獗，當局不得不祭出重罰，一旦不肖分子使用可可豆「偽幣」被捕，會被關進籠子裡等審判，情節重大者甚至會被判「欺瞞社會」之罪名而遭處決。

除了可可豆之外，墨西哥谷地尚使用斧錢交易。所謂斧錢，為銅製薄片，因其外形彷彿「斧頭」而得名，一銅片折合八千粒可可豆。在南美洲厄瓜多、祕魯、智利等地亦出現斧錢。從出土的地理位置研判，發祥於安地斯山區的文明主要以貨易貨，而靠太平洋沿岸地區則有以貨幣交易的行為，例如：莫切（Moche）、蘭巴耶克（Lambayeque）、辛恰（Chincha）等前哥倫布文明，相繼以銅製的斧片為貨幣，亦將斧錢當成陪葬品。斧片約長七公分、寬六公分，除了銅製之外，也偶而有金、銀所鑄造。

馬雅人、阿茲特克人因此發展出可可豆本位的貨幣單位，例如：一顆番茄值一粒可可豆，一隻兔子要十粒可可豆，一隻火雞需十粒可可豆，一個奴隸則要價一百粒可可豆。不過，物品的價值換算隨部落不同而有異。（Mexicolore）

印加人沒有貨幣，在征服了辛恰人之後，並未仿傚斧錢制度，仍維持以貨易貨的習慣，常以貝殼、布匹和衣物做為交換，或以勞力換取自己想要的東西。在貝殼方面，則以海菊蛤（mullu）最珍貴。海菊蛤產於厄瓜多太平洋沿海，為海菊蛤屬（Spondylus），外殼有美麗紅色，殼內之肉可食用。印加人將海菊蛤磨為塊片或顆粒，當成交易貨幣，並可加工成首飾及鑲嵌藝品。

在貝殼方面，則以海菊蛤最珍貴。海菊蛤產於厄瓜多太平洋沿海，為海菊蛤屬，外殼有美麗紅色，殼內之肉可食用。印加人將海菊蛤磨為塊片或顆粒，當成交易貨幣，並可加工成首飾及鑲嵌藝品。（elcomunista.net）

在西班牙人到來之前，印加人統一山海之間的部落，建立了名為「大萬廷蘇優」（Tahuantinsuyo）的大帝國，訂定各項制度與法律規章。有善於管理之美名的印加人，坐擁安地斯山豐富的金、銀、銅等礦產，竟沒有利用盛產的金屬，建立標準化的貨幣，頗令人感到不可思議！