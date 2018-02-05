韋恩的食．農．生活》食品客訴 ABC教學 –網友爆料飲料未拆封驚見內有蟲

報載，有民眾買了飲料後沒拆封就發現裡面有蟲，讓她嚇得拍影片PO往說「好可怕」！如果今天不幸的主角換作是我們，我們該怎麼處理呢？今天就告訴大家，如何正確做好食品客訴步驟ABC，為自己爭得應有的權益。

韋恩的食．農．生活

報載「有民眾買了飲料後沒拆封就發現裡面有蟲，讓她嚇得拍影片PO往說「好可怕」，不過被網友質疑，「沒拆封…騙鬼哦」。林姓網友在《臉書》不公開社團「爆料公社」發文指出，她剛買飲料還沒拆封，就看到有條蟲混在飲料裡面，於是找人幫忙拿飲料，她自己用手機拍下影片分享稱「好可怕」。」

其實果汁到底有沒開過，從影片是看不太清楚，蓋子與瓶身的連接處有一個防盜環，到時看有沒有斷就知道開了沒了，這是比較難作假的。

但是給大家一個觀念，看到黑點未必是蟲，果汁尤其是柳橙汁，有時會帶有一些自然而來的小黑點，這黑點有時是果皮的黑斑，有時是乾掉的果肉，用目視很難判斷的。

依據我多年產業的經驗，這邊也教大家正確客訴步驟的ABC，如果真的買到懷疑有問題的產品時，請大家牢記在心，可以為自己爭得應有的權益。

A. 保存產品，產品能不開封就不開封，能冷藏就冷藏起來。

B. 產品購買時的發票、地點等資訊紀錄下來，產品的批號（製造日期）也要記下。

C. 有問題就把產品交給當地縣市衛生局，由政府單位處理，他們一定會很主動辦理的。其他如第三方的消費者團體也是可以，但公信力還是不如政府單位。

D. 如果聯絡廠商，廠商一定會想盡辦法把產品收回去，到時沒東西大概也只能不了了之了。

E. 上網ＰＯ影片算是下下策，一來也討不了什麼公道，如果是想因此變網紅也是有點危險，甚至底線沒抓好還會被反告，算是對消費者沒什麼好處的舉動。

F. 想要趁機跟廠商敲竹槓是不智的行為，容易不慎就跨越法律的紅線了，好孩子千萬不要學。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 食品客訴ABC教學 –網友爆料飲料未拆封驚見內有蟲