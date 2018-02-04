自由開講》限制出境法制化之勢不可逆

鄭文中／文化大學法律系專任副教授

隨著全球化及地球村的形成，基於宗教、商務、探親、人道救援、醫療服務、研究探險、求學就學、甚至移民遷居，而大量及頻繁地往來於國際間，早已成為國人日常生活的一部分。然而，現行法制對於受憲法第10條保障之自由設定住居所、遷徙、旅行之基本權利，相當程度上仍是嚴重不足。

刑事程序中，為避免當事人拒絕出庭、逃避偵審，及不履行判決確定後應承擔之責任，或存有逃避未決之履行義務的可能性，偵審機關即得採取若干預防性措施，其中最為人所知者，除刑事訴訟法已明定之羈押，及停止羈押之各項替代措施，即具保、責付、限制住居外，實務上，為防止犯罪嫌疑人或被告逃亡，便利偵查或審理程式的進行，尚有一項於刑事訴訟法中遍尋不到明文依據之限制出境手段，可供選擇。

實務上，為防止犯罪嫌疑人或被告逃亡，便利偵查或審理程式的進行，尚有一項於刑事訴訟法中遍尋不到明文依據之限制出境手段，可供選擇。（本報資料照）

事實上，現行《刑事訴訟法》並無有關限制出境之規定，實務上率以（不當地）擴張解釋「限制住居」，作為其根據，此可以追溯至最高法院七十三年度第四次刑事庭庭長會議決議，認為「限制被告出境，係執行限制住居方法之一種。」 刑事程序中之限制被告出境，係對人民基本權利之干預措施，其並無法律規定，僅是依據實務解釋，於「法律明確性原則」顯有違背。

法律明確性原則有「維護法律之安定性，並防止執法者恣意曲解法律而有執法不公之濫權情形，此亦為正當法律程序所要求。若法律規定不夠明確，最顯而易見之後果即為漫無標準之執法。」

就整體公權力行使之角度而言，限制出境是對於人民基本權利之重大干預，基於健全整體法制，限制出境法制化之勢實不可逆，在可預期的法制化過程中，限制出境必需符合「法律保留原則」、「法律明確性原則」、「正當法律程式原則」與「比例原則」等憲法基本原則之要求，關於適用限制出境之要件（包括應適用如何類型之案件，或以特定之法定刑為其適用範圍），限制期間及其上限（包括是否得以延展及其次數）與其他程式規定，例如通知被告，給予其陳述意見之機會，權利救濟教示制度之規定等，皆應於刑事訴訟法中，予以合理的安排。

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