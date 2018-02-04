韋恩的食農生活》豬頭皮工廠使用瀝青脫毛

食用來自合法屠宰場、合法加工廠的食物，絕對是比較能夠放心安全的。

韋恩的食農生活

2月2日新北市衛生局發布新聞，於凌晨會同法務部調查局臺北市調查處、新北市政府警察局蘆洲分局及新北市政府環境保護局至八里區長道坑鐵皮屋豬頭皮除毛代工廠，查獲業者將瀝青加熱熔化後沾附於豬頭皮表面，冷卻後再進行脫毛作業，衛生局現場封存800公斤的豬頭皮原料及成品，並命業者即刻起暫停作業。

浸泡瀝青後撕除，即可去除豬頭皮上的毛。（新北市衛生局提供）

如果調查屬實，因為瀝青不是食品可用的材料，瀝青根本是石化煉油剩下的東西，裡面充滿碳氫化合物與重金屬等雜質，所以有強烈致癌的風險。所以這樣的行為會違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款使用有害人體健康之物質規定，而且依同法第49條第1項涉及刑事責任，將移請臺灣士林地方法院檢察署後續偵辦，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8千萬元以下罰金。

而現場根本是個地下工廠，作業環境髒亂，牆面布滿蜘蛛絲，違反《食品安全衛生管理法》第8條規定，已責令業者限期改善並暫停作業，若屆期未改善，將依法開罰新臺幣6萬至2億元罰鍰。

不過，希望這次的事件是調查屬實，不要像之前的瀝青鴨事件是烏龍一場。

因為早在2006年時，TVBS新聞獨家播出『〈獨家〉煮鴨驚魂！民眾投訴買到「瀝青鴨」』新聞。

內容指出，一名婦人向TVBS投訴，在市場買到鴨子後發現有瀝青殘留在鴨子的鼻孔裡，懷疑有不肖商人用瀝青除鴨毛。之後TVBS持續一連串瀝青鴨事件的新聞報導，讓平面媒體與消基會也開始跟進。

幾天後，衛生署與農委會公布瀝青鴨初步調查結果，並沒有發現TVBS所報導的瀝青鴨，全台灣十一家合法鴨隻屠宰場，皆使用合法的松膠或石蠟除毛。抽樣結果顯示，只有桃園縣的七家攤商的鴨子疑似有殘留黑色不明物體。送至SGS檢驗後，除了一家檢體數量不足，無法判別，另外六家結果則證實是無毒松脂，而非瀝青。

TVBS隨即在2007年1月1日凌晨回應：

有關瀝青鴨的報導是根據民眾檢舉；在記者再三詢問下，有攤商承認黑色不明東西就是瀝青；而且TVBS留有原始影帶，絕非憑空捏造，更無炒作新聞之意。對於疑似瀝青拔毛的新聞，因為查證不夠周延，表示歉意，今後本公司將致力於加強報導養鴨業者的訊息，以提振本土產業。

（資料來源：TVBS）

不過，值得大家注意的是，之前衛生署與農委會的調查報告是說全台灣「合法鴨隻屠宰場，皆使用合法的松膠或石蠟除毛」，技巧性的不提地下工廠如何如何，這次爆發的卻正是一家地下工廠，到底結果如何，就等司法單位更詳細的調查報告了。

但這絕對告訴我們，食用來自合法屠宰場、合法加工廠的食物，絕對是比較能夠放心安全的。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活：豬頭皮工廠使用瀝青脫毛