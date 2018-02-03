薇拉夫人的國際關係料理藝術》「戰火下」阿富汗與「舌尖上」的阿富汗（四）

台灣沒有阿富汗餐廳，鄰近的日本東京市區倒有一間「キャラヴァンサライ」阿富汗餐廳。由於台灣吃不到阿富汗料理，本文挑選一道簡單、容易做「燉肉湯」食譜，在家也能煮出一道阿富汗家常料理。

黃惠華

台灣曾對阿富汗人道援助

每個國家都希望看到阿富汗政局穩定、安全形勢可控、經濟持續發展，族群能夠和平談判和解。直到現在，阿富汗恐攻事件經常攻占全球媒體版面，阿富汗局勢仍然堪慮。

多數人對阿富汗印象不是經常戰爭，就是既遙遠又陌生，為什麼要了解阿富汗？阿富汗跟台灣有什麼關係？九一一事件後，當時陳水扁政府配合美國提供阿富汗災後重建相關的物資，台灣援助阿富汗也曾出付出過心力。近來極端武力組織「伊斯蘭國」（IS）勢力蔓延至阿富汗，發動多起恐怖攻擊造成重大傷亡事件。IS也曾鎖定台北101大樓為攻擊目標，難保不會成為恐攻對象之一，阿富汗內部局勢穩定攸關區域和平與穩定，身為全球反恐聯盟之一的台灣也不可大意輕忽。

實際上，阿富汗是一個非常有趣的多民族國家，每個民族都具有悠久的歷史及獨特傳統文化，阿富汗人民並非總是忙著應付對抗恐怖份子，也有休閒娛樂，例如，慶祝新年、宗教節日、宴客或進行體育競賽等。認識阿富汗從哪開始？就從餐桌開始！

族群與文化

阿富汗人口約3100萬人，約有20幾個族群，其中普什圖人約為42%，佔多數；塔吉克人約為27%，哈扎拉族約9%，烏茲別克人約9%，土庫曼約3%及其他少數民族。雖然98%人民信奉伊斯蘭教，但每個部族佔領地理區域，擁有文化、語言及價值觀都不相同，和平談判談何容易？每個部族也必須了解各個族群傳統與思維，相關知識就顯得尤為重要。

北部烏茲別克人多數是商人，相當喜好美食，好客。南部與東南部的普什圖人，好戰，長期以來掌握軍權與軍事資源，所謂誰掌握軍權誰就代表統治著這個國家，而現任總統甘尼（Ashraf Ghani）就是普什圖人。土庫曼人掌控地毯產業，土庫曼地毯以繽紛顏色及樣式聞名。位在中部的哈扎拉族，是成吉思汗蒙古軍隊後裔，儘管有自己的哈扎拉語，但已很少使用，而是使用塔吉克的語言與習俗。哈扎拉族群擅長刺繡編織地毯聞名。哈扎拉屬弱勢族群，總是受到壓迫，特別是普什圖人。阿富汗旅美作家胡賽尼（Khaled Hosseini）小說《追風箏的孩子》（The Kite Runner），描述1970年代以來阿富汗社會變遷與哈扎拉人歧視的故事。哈扎拉族是一個好戰、勇敢以忠誠為榮的民族，近來結合宗教與政治力量，參與國家事務，力求爭奪一席之地。

位在中部、北部及西北部的塔吉克人多為知識分子，塔吉克人多數在政府單位任職，掌握國家行政資源，總理阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）是普什圖人與塔吉克人混血，受到多數塔吉克人支持。自從2014年阿富汗成立「特別聯合政府」後，總統甘尼與的總理阿卜杜拉兩大派系相互爭奪內閣人員的席次，阿卜杜拉希望其領導的派系能獲得至少半數內閣名額，也就是半數的政府部長由塔吉克族人擔任，派系爭鬥及民族隔閡一直是導致阿富汗困局的一個關鍵因素。

現任總統甘尼（右）為普什圖人，總理阿卜杜拉（左）是普什圖人與塔吉克人混血。自從2014年阿富汗成立「特別聯合政府」後，總統甘尼與的總理阿卜杜拉兩大派系相互爭奪內閣人員的席次。（維基共享）

習俗與生活

阿富汗人生活習慣受到伊斯蘭教所影響，例如尊老尊賢、一夫多妻婚姻等。阿富汗人休閒活動動靜皆有，特別熱中體育競賽，如馬背叼羊（Buzkashi）、摔角等。過去美軍曾為了慰勞阿富汗駐軍，特別找來了摔角明星勞軍，小孩喜好放風箏，玩雪等遊戲。阿富汗人喜歡美食，婦女以烹飪才能為傲，注重烹調衛生、新鮮及美味。阿富汗人非常好客，主人家會為遠道而來的客人宰羊，以表示對客人最高敬意。在客人在進入房子之要先踏入新鮮羊血，淨化身心，阿富汗人相信鮮血清潔能力，這個儀式意味著所有來到這間房子的人，遇到困難與疾病都會落在為他獻給真主的羊身上。這儀式相當普遍，每個人生遇到障礙問題時，就會宰羊「趨吉避凶」。

宴客時，客人與主人坐在鋪著地毯地上，或在高床上，並且鋪上「桌布（dastarkhan）」放上菜餚。主人準備的料理越多樣，就越尊重客人，平均大概4-5種，準備10種以上料理，有時是伴隨節慶主活動特別準備。菜色有時會隨著特定節日而有所不同，例如，抓飯必須配有煎肉丸或番茄菠菜，炸肉排一定搭配炸薯條，沙拉配菜必須是圓形切片蔬菜，並以花式圖案擺盤。麵包、蛋糕整齊擺摆放在小盤子上，放在桌布邊緣。

阿富汗人宴客時，客人與主人坐在鋪著地毯地上，或在高床上，並且鋪上「桌布」放上菜餚。（Terabeza）

慶祝新年，阿富汗新年是每年3月21日，從3月20日跨越21日的凌晨一點開始到21日中午，必須在家守歲，阿富汗人相信，如果家裡有人在這段時間離開家，未來一年裡可能遭遇不幸。阿富汗人過新年跟台灣人一樣，新年期間禁止出現生氣、懲罰孩子等負面情緒。每個人穿新衣、打掃家裡環境，準備親友禮物，準備一桌豐盛年菜。餐桌上一定有水果與堅果類，還有各類水果蜜餞。每個孩子都會得到一個雞蛋，代表吉祥。

阿富汗料理歷史與特色

阿富汗與土庫曼、烏茲別克、塔吉克、中國、巴基斯坦及伊朗接壤，過去是印度、中國、中東與歐洲之間貿易中繼站。馬可波羅曾穿越阿富汗前往中國，阿拉伯與英國商人都是從阿富汗進入印度。因此，阿富汗飲食文化融合了伊朗、印度與蒙古特色。來自印度香料，辣椒、番紅花、荳蔻、肉桂、丁香等。伊朗在阿富汗種植香菜、薄荷、菠菜等，蒙古帶來了餃子、餛飩、麵條等。阿富汗本土盛產水果，如桃子、杏子、李子、梨子、石榴、杏仁、核桃、開心果、葡萄等。畜牧業發達，是最大卡拉庫爾羊出口國。

在外來農作物與本土食材交融之下，不但豐富了阿富汗餐桌，也讓阿富汗料理有了自己的風格特色。日常飲食最常見的，諸如米飯、烤肉串，湯類、麵食、麵包、甜點、奶酪、茶類豐富且多元，堪稱世界最古老飲食文化之一：

米飯

阿富汗抓飯約有20多種，最普遍的是喀布爾抓飯（Kabuli Palaw），飯裡通常是羊肉、牛肉，或雞肉，與胡蘿蔔、葡萄乾、杏仁、開心果混合堆疊成一盤滿滿的肉飯。

喀布爾抓飯。（By Jost Wagner wikimedia.org/）

麵包與麵食

傳統麵包有拉瓦什（Lavash）與饢（Nanh）是一種小麥製成的麵餅，有時會添加餡料。餃子、餛飩、麵條經常出現在家庭餐桌上。

湯類

燉肉湯（Shorva）是家常料理，主要食材：羊肉/牛肉、馬鈴薯、紅蘿蔔、番茄、洋蔥、蒜，以香菜、鹽、黑胡椒調味，燉煮時間約1-2小時。

肉類

羊、牛、雞、鴨、魚等是常見的家禽肉類，豬肉較少。烤肉串是街頭小吃，隨處可見。

蔬菜類

除了瓜果類之外，每頓飯都會有沙拉當配菜，番茄、香菜、黃瓜、洋蔥、甜椒、生菜等，通常以薄荷、鹽、檸檬調味。

甜點

阿富汗與許多亞洲國家一樣，有各種乾果、糖果、餅乾、蛋糕，大部分甜點都是搭配茶飲，或是新年、齋戒月等特殊場合及節慶食用。

飲料

阿富汗人喜歡喝茶，以紅茶綠茶為主。奶製品，除鮮奶、奶酪之外，一種叫做Tahn或稱Doogh的優格飲料，通常會加入切碎小黃瓜一起飲用，是夏季消暑涼品。

酒類

阿富汗葡萄酒具有悠久傳統，可追溯到公元前四世紀。阿富汗擁有約6萬公頃葡萄園，有能力釀造葡萄酒。只是因伊斯蘭教規定禁止飲酒，只能生產果汁與葡萄乾。儘管如此，阿富汗政府還是會發放向外國人銷售酒類許可證。

食譜：「燉肉湯」（Shorva）

阿富汗傳統菜餚「燉肉湯」。（圖：KITCHEN 727）

台灣沒有阿富汗餐廳，鄰近的日本東京市區倒有一間「キャラヴァンサライ（PAO Caravan Sarai）」阿富汗餐廳。由於台灣吃不到阿富汗料理，本文挑選一道簡單、容易做「燉肉湯」食譜，在家也能煮出一道阿富汗家常料理：

一、 準備材料：

1. 帶骨羊肉／牛肉或是肋條700克 2. 馬鈴薯500克約3-4個 3. 胡蘿蔔250克 約3-4個 4. 番茄300克 約3-4個 5. 洋蔥 3-4個 6. 大蒜5顆 7. 水2000cc 8. 香菜1把 9. 橄欖油 10. 鹽、黑胡椒

二、 作法：

1. 將洋蔥、大蒜切碎，放入鍋中炒至焦黃，把肉切成小塊，加入洋蔥、大蒜微煎。 2. 番茄切小塊放入鍋中與肉、洋蔥、大蒜、水，蓋上鍋蓋，燉一小時。 3. 胡蘿蔔切成小條，加入湯中煮熟至軟。馬鈴薯去皮，切成小塊，放入湯中加鹽煮15-20分鐘，直到馬鈴薯煮熟，最後撒上黑胡椒及切碎的香菜，完成。

中亞其他國家也有所謂「燉肉湯（Shurpa）」，雖然系出同門，但口味與阿富汗Shorva並不相同。在阿富汗人飲食習慣中，湯是晚餐的重要食物，如何燉煮一鍋好湯更是一門藝術。

農曆新年即將到來，希望這一道阿富汗料理，能為大家新年餐桌添增一股異國風味。