一路向南》汶萊：東南亞小而富裕的神祕國家，無法永遠依靠石油資源

汶萊受益於石油及天然氣，與新加坡並列為東南亞人均所得最高的已開發國家之一，卻也是人口最少的東南亞國家，人口僅約40萬，與台灣並無直航班機，雙方在台北及斯里巴卡旺市互設具使館性質的經貿代表處，汶萊亦是台灣推動「新南向政策」試辦免簽證來台的國家之一，持台灣護照前往汶萊，卻只可辦理落地簽證。

陳彥霖／朱拉隆功大學東南亞研究所碩士班，獲教育部新南向留學獎學金

東馬婆羅洲北側，存在一塊東南亞最古老的王國之一「汶萊」，也是東南亞唯一實行絕對皇權（absolute monarchy）及採伊斯蘭律法的國家，2017年10月，汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）慶祝登基50周年，一時冠蓋雲集，印尼總統佐科威（Joko Widodo）、菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），緬甸外長翁山蘇姬、英國及中東王室都親自參與，將造價15億美元的全球最大宮殿「努洛伊曼宮」（Istana Nurul Iman palace）照耀得更加輝煌。

汶萊受益於石油及天然氣，與新加坡並列為東南亞人均所得最高的已開發國家之一，卻也是人口最少的東南亞國家，人口僅約40萬，與台灣並無直航班機，雙方在台北及斯里巴卡旺市互設具使館性質的經貿代表處，汶萊亦是台灣推動「新南向政策」試辦免簽證來台的國家之一，持台灣護照前往汶萊，卻只可辦理落地簽證。

造價15億美元的全球最大宮殿「努洛伊曼宮」。（圖：網路）

汶萊王室存續超過600年，也是全球現存最古老的君主國家之一，全國面積約5,765平方公里，約為台灣本島的六分之一，蘇丹哈山納包奇亞（Hassanal Bolkiah）更是全球最有錢的君主之一，自1967年即位以來，帶領汶萊脫離英國獨立，亦加入東南亞國協（ASEAN），成功舉辦數場國際高峰會談，蘇丹的親民形象也深植汶萊民眾心中。

汶萊王子馬丁（Mateen）更是一位網路紅人，社群媒體超過75萬人追蹤，王子亦是東南亞王室及政治世家的亮麗縮影：畢業於歐美名校、形象健康、帥氣，不時張貼騎馬、滑雪等生活照，更曾接受時尚雜誌專訪。

汶萊蘇丹（右）與王子馬丁出訪合影，來源：Instagram-tmski 。

東南亞唯一絕對皇權制國家

汶萊並不實行民主制度，由君主（蘇丹）兼任享有實權的國家總理，國家立法機構都由蘇丹哈山納包奇亞委任，在2017年慶祝登基50周年，已是東南亞目前在位最久的君主。除了總理辦公室，汶萊設有12個政府部會，亦有部長是由王室成員出任，目前汶萊皇室仍然實行內部通婚，以維護王室血統，但皇室成員多數接受外國教育，汶萊社會福利佳，醫療、教育等支出多數都由政府負擔，更大量引進外籍勞工，填補本地民眾不願從事的勞力工作。

台商在汶萊投資額在東南亞各國仍偏低，有發展空間，根據經濟部資料，汶萊台商多數投資於水產養殖、生技、旅遊民宿、房地產等，而汶萊奉行一中原則，汶萊外交部網站將派駐台北的「汶萊貿易旅遊代表處」列於「中華人民共和國」（PRC）項目之下。

在東協各國，新加坡與汶萊更有特殊關係，兩國之間簽屬協議，新加坡幣與汶萊幣可以等值互通，但實際上，新加坡或汶萊民眾並不十分清楚這項協議；而汶萊甫脫離英國獨立初期，新加坡更協助汶萊訓練外交人員，而星國腹地狹小，且顧慮印尼及馬來西亞，新加坡更派遣軍隊前往汶萊進行訓練，可見兩國彼此的信任及友好關係。

汶萊位置，位於東馬來西亞北側的小國。（圖：http://www.operationworld.org/）

全面實行伊斯蘭刑法引發爭議

自2014年起，汶萊分階段實行伊斯蘭律法（Sharia Law），亦即將伊斯蘭律法全國化，涵蓋不同信仰的全體國民，而同性戀性行為將可被判處死刑，更可能被處以「石刑」，引起國際人權團體表示疑慮，而穆斯林每年的齋戒月，更發佈禁止公開進食的規定，包括非穆斯林信仰的國民都須遵守。此舉更引發歐美知名導演、藝人及設計師批評，揚言抵制汶萊王室在全球開設的高級連鎖飯店，而汶萊亦有民眾認為，汶萊早在14世紀末期就已經實行伊斯蘭刑法，直到19世紀末成為英國殖民保護國，才採用普通法，目前僅是要恢復政教合一的初級階段，且汶萊蘇丹仁慈愛民，自1957年至今，汶萊就沒有再執行死刑，在汶萊實行伊斯蘭刑法，並非如外界所想恐怖。

汶萊媒體更有嚴重的自我審查，尤其在宗教及政治新聞報導，乃至民間獨立監察機構難以成立，而汶萊蘇丹形象親民，民眾經常可在各大場合見到蘇丹與人民會面，也造成民眾長期依賴國家福利，公民社會的發展亦顯薄弱，尚未建立獨立的公民團體，根據自由之家（Freedom House）的年度報告，汶萊更是東南亞公民自由程度最低的國家之一。

即使如此，汶萊的非穆斯林民眾仍可在國家規範之下找到例外，汶萊禁止販售酒類，但仍可找到少數可飲酒的娛樂場地，華人餐廳亦可販售豬肉，齋戒月時亦有遊客白天低調到餐廳用餐，只須避免張揚。

汶萊並不實行民主制度，由君主（蘇丹）兼任享有實權的國家總理，國家立法機構都由蘇丹哈山納包奇亞委任。（www.thenational.ae/）

王朝的未來：假設石油用罄？

汶萊經濟高度依賴石油及天然氣產業，佔汶萊全年生產總額6成以上，出口更有9成是石油及天然資源，國際油價波動高度影響這個東南亞人口最少的富裕國家，汶萊近年積極發展多元化經濟，卻成效有限，也面對區域競爭，例如「伊斯蘭金融」面臨同為回教國家的馬來西亞及印尼強勢競爭；即使汶萊與新加坡長期友好，但新加坡的國際金融中心以及吸引外來白領人才的開放政策，汶萊一時都難以趕上。

汶萊並不強調觀光，更沒有鮮明的旅遊景點，由於石油價格低廉，多數國民都自行開車，也造成國內大眾交通不便，也影響旅客行程安排。

長期依賴石油產業出口，也讓汶萊國民養成福利依賴，政府不收稅，底層勞力工作幾乎全部外包孟加拉、緬甸等國的移工，據統計，汶萊石油僅剩下約20多年存量，且近年全球油價下跌、替代能源推陳出新，石油出口產值大減，也讓汶萊的財政赤字逐漸浮上檯面，勢必削減民眾福利，當負債增加或者民眾福利受到削減，將可能影響社會穩定。

汶萊經濟高度依賴石油及天然氣產業，佔汶萊全年生產總額6成以上，出口更有9成是石油及天然資源。（圖：網路）

汶萊預見天然資源用罄的危機，近年積極希望拓展產業多元，近年汶萊利用外匯儲備及國際資產抵銷油價下跌的衝擊，而政府白皮書「汶萊2035」（Vision Brunei 2035）明定促進旅遊業、伊斯蘭金融業及製造業為優先，但該國市場規模小，且近年推行伊斯蘭律法後，更直接影響企業營運時間及假期規定。

汶萊經濟發展委員會（Brunei Economic Development Board）為了促進外商到當地投資，強調清真、科技與創意、商業服務、旅遊、下游石油業及天然氣為重要領域，但近年中國大陸在汶萊的投資也隨一帶一路倡議而增加，除了現行汶萊民眾來台觀光免簽，台灣的科技創意、生態旅遊、醫療學術等較為突出領域，是否提供兩國更進一步的合作關係，值得當局好好考慮。