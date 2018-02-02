自由開講》投機的柯文哲，誰還敢要？！

◎陳振

評論家、 曾為現任台北市長柯文哲操盤2014選舉的競選總幹事姚立明， 日前與有意出戰2018台北市長的民進黨立委姚文智同台錄影。

國會觀察基金會董事長姚立明（左）、立委姚文智（右）31日前往電視台錄影，錄影前接受媒體採訪。（資料照）



姚立明表示，柯文哲的泛綠支持者流失，若民進黨不提名， 基層支持者其實有點徬徨無助、不知該如何投票， 這對議員選舉大為不利。既然姚文智表態將參選到底， 他也會傾全力支持，協助思考一些選舉上的問題。他支持的理由是， 柯文哲的價值觀已經與絕大多數人的價值觀不相同，「 擁抱汪希苓又去看鄭南榕」，這是很混亂的價值， 沒有價值的政治人物會亂走、隨自己利益需求擺動，非常危險。



姚立明強調，他過去幫助柯文哲是因為他是政治素人， 中央與地方又是國民黨執政，靠綠營無法翻轉， 才需要白色力量一起，但柯文哲已經背棄選前承諾的價值， 當然就不能隨他而去。針對姚立明反目一事， 近日正赴歐參訪的柯文哲回應表示，他的基本戰略是「朋友要多、 敵人要少」，最重要的就是不要撕破臉，留下未來可以合作的空間。



的確，誠如姚立明所說，柯P價值混亂：擁抱汪希苓又去看鄭南榕。 柯P兩邊（也可以說是三邊，紅、綠、藍）都想討好， 他以為這樣支持度會最佳，真的腦筋壞掉了， 最後可能落得沒人支持，因為綠營若不支持他，藍營更不可能，「 紅營」更甭說了！柯P可說聰明一世，糊塗一時， 沒有台灣基本價值觀，有如國民黨許多高官一樣的「牆頭草」， 風吹兩面倒，處處想討好，最後可能是一場空。

誠如姚立明所說，柯P價值混亂：擁抱汪希苓又去看鄭南榕。（資料照）



蔡英文的台灣價值觀是自由、民主、人權、法治， 以及以台灣利益為主體，能顧全市民的福祉與安全， 也能分辨敵我之別，而柯P為了達到「朋友要多、敵人要少」， 居然是非不分，讓紅旗與紅歌大辣辣公然在台北街頭大肆招搖， 如入無人之境，還去幫暗殺外國公民的國民黨兇手出書站台， 像話嗎？世上有哪一民主國家的市長是這麼鄉愿的？



柯P祖父曾遭遇國民黨迫害，居然無視獨裁者銅像到處是， 對所有受害者家屬無異是二次霸凌，柯P自己可以不計較也罷， 為何不替別人設想？讓人家每天看到殘殺自己親人的銅像與肖像， 尤其是中正廟那一座世界級的銅像，每天都有國家衛兵守衛， 又像話嗎？柯P此次去歐洲訪問， 是否也會問問人家是怎麼處理轉型正義？ 人家處理轉型正義會引起社會對立與仇恨嗎？ 又會影響其經濟發展嗎？



荷蘭阿姆斯特丹的社會住宅率高達20%，台北市卻不到1%， 年輕人買不起房屋也罷，連租屋都有困難，不是拜國民黨之「賜」 還會有誰？民進黨執政北市不過四年，其他時間都是國民黨主政， 馬與郝總共就長達十六年，又蓋了多少社會住宅？ 每年有許多市府官員去歐美國家考察，食衣住行都是五星級享受， 到底有「烤」出甚麼「鳥蛋」出來？ 柯P此行是否也會讓年輕市民失望嗎？



最近幾位準備在中正萬華區參選市議員的民進黨年輕黨員都說， 他們每天所接觸到的市民都跟他們反映，柯P越來越投機取巧， 不是當年他們所期待的人，民進黨有必要推出自己的人， 否則將來票會投不下去。的確是如此，民進黨有必要推出自己的人， 再跟柯P比民調，同時派更多人到各階層明查暗訪， 以證實民調的可靠性，再做決定不遲。



（教師）

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