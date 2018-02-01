胡，怎麼說》「丈二和尚」摸不著...台灣價值！

中國國台辦昨天大大運用柯文哲的「價值」，一場記者會，兩度用柯文哲狠打蔡英文及台灣。

國台辦發言人馬曉光顯然有備而來，接連祭出「完全運用柯文哲攻略」，對蔡柯日前爭議的「台灣價值」，馬曉光稱，蔡英文口中所謂的「台灣價值」是什麼，連柯文哲先生都「丈二和尚摸不著頭腦」，並藉此大罵台灣價值是禍不是福...。

他還利用柯文哲講的「兩岸一家親」，把中國片面啟用M503等4航路造成的飛安問題及台灣的國安威脅，完全卸責更嫁禍台灣政府，反而誣指台灣暫不核准廈航、東航春節加班機，嚴重背離兩岸一家親云云。

他把柯文哲當摸不著頭腦的「丈二和尚」運用，其實，中共的統戰（統一戰線），本就是「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，拉柯打蔡，用台灣打台灣，一個願拉一個願被拉，得來全不費工夫。

不過，丈二和尚既然摸不著頭腦，當然也就摸不著台灣價值！對台灣價值無知又無心，這個丈二和尚剩下的只是空洞！

任何一個不知台灣價值為何物的丈二和尚，就成了中國操控的政治和尚，就如同中國境內那些專拍習近平馬屁、抱中共大腿的假和尚，在民主自由的台灣，當然都不值半文錢。柯P一連被中國國台辦兩度認證，恐怕就如毒蜘蛛之吻...。

其實，不知台灣價值為何物、自甘充當中國丈二和尚（等而下之的就是馬前卒、走狗啦）的還不少，商總理事長賴正鎰像學舌鳥，跟著中國國台辦將M503等4航路爭議嫁禍台灣的調，批評台灣政府。政客、媒體、學界那一狗票就不用說了，簡直都是中國操控的玩偶。

M503等4航路爭議，是非對錯這麼明顯，台灣是受害一方，怎能昧著良心跟著中國倒果為因、反而嫁禍台灣？看來他們的良心都被狗吃了！

中國國台辦利用柯文哲大批「台灣價值」，實際上，對於「台灣價值」既無知也無心。（中央社）