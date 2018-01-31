政治的日常》江戶：北齋和日本主義

當眼睛只看著西方，於是就忘了東方的美好，當眼睛只盯著東方，又忘了文化應該是兼容並蓄、融合發展的。當然，時間會解決這種東西文化衝擊的焦慮。

李拓梓

東京的國立西洋美術館，剛剛結束「北齋與日本主義」（北斎とジャポニスム）的特展，調來了全球受到北齋影響的洋畫作品，兩相對照，將接近之處一一點出，是一個有趣而生動的策展企劃，其中有衝擊影響，也有看似牽強附會之處，遂成為藝術圈一時話題。

葛飾北齋是江戶時代最有名氣的日本畫家，他不只因為一系列「北齋漫畫」、「名所繪」在江戶頗受歡迎。他最有名氣的「富嶽三十六景之神奈川沖浪裡」，已經可以說是全世界的日本印象，幾乎無人不知、無人不曉。也讓北齋成為江戶浮世繪的創作者當中「日本有名聲、全球有出名」的代表性人物。

不過北齋揚威國際這件事，其實很奇妙。因為北齋的作品許多都是印刷品，退行之後經常被拿來做出口瓷器的包材，從長崎出島運送到歐洲去。是以北齋的作品很早就在歐洲流傳，只是大家都不知道作者是誰。北齋作品不僅僅在市井口耳相傳，也經常被荷蘭醫師、商人和教室一系列東瀛獵奇的作品當中，當作插畫。當時沒什麼國際著作權法的規定，因此作者是誰，在書中多半隻字未提。

東京的國立西洋美術館，剛剛結束「北齋與日本主義」（北斎とジャポニスム）的特展，調來了全球受到北齋影響的洋畫作品，兩相對照，將接近之處一一點出，是一個有趣而生動的策展企劃。（ntv.co.jp）

北齋的名字在西洋廣為人知，應該是明治開國之後。當時大量的西洋外交官來到日本，日歐貿易開始盛行，歐洲文化界也開始流行起對東方文化的喜愛跟傾慕。在音樂圈，以埃及為對象創作的威爾第歌劇「阿依達」，普契尼描寫中國的「杜蘭朵」和日本的「蝴蝶夫人」，陸陸續續在歐洲藝壇造成風靡，「東方主義」的雛形正在成形。

美術圈也有類似的狀況，透過1878年到巴黎發展的美術商人林忠正推波助瀾，大量的浮世繪作品成為巴黎文化圈的熱門商品。畫家莫內、竇加都是林忠正的好客戶，據說莫內家的廚房裡掛滿浮世繪作品。他晚年畫睡蓮系作品的庭園，也頗有日本風情。北齋的作品是林忠正的藏品中賣得最好的，因此林忠正將北齋冠上「日本最偉大的畫家」之名。

當時，崛起中的印象派，正在挑戰和正統的法蘭西美術學院畫派，林忠正所帶來的葛飾北齋和「日本主義」，因為大受歡迎，也就成為印象派畫家爭相模仿的新歡。比如在歐洲，植物比較常以靜物的方式呈現，小動物作為繪畫中的妝點，很少以主角身份拋頭露面。

但北齋以漫畫聞名，花草、動物、市井小民經常是他筆下的主角。這些在學院派當中被忽視的事物，多少影響了歐洲創作者的視野。於是，印象派開始有大量的自然花草繪畫，而蟲魚鳥獸們的動作，也成為畫家小品練習的題材。

葛飾北齋最有名氣的「富嶽三十六景之神奈川沖浪裡」，已經可以說是全世界的日本印象，幾乎無人不知、無人不曉。（圖：網路）

又比如在浮世繪作品中，畫家躲在遠遠的後方，透過樹叢看到前面的景緻這樣的畫法，過去在歐洲的全景、無遮蔽的風景畫視角中很少出現。但因為浮世繪的衝擊，畫家們開始思考，前面擋著幾棵樹的風景，也別有一種風情。另外，印象派畫家們描述社會生活的場景，人們的體態、動作，也逐漸成為歐洲當代繪畫的主流，並夾帶著他們在浮世繪當中所觀察到的種種。

在當道的法蘭西美術學院時代，社會生活、蟲魚鳥獸都是不受喜愛的題材。儘管這些主題在鄰近法蘭德斯地區的「法蘭德斯畫派」（Flemish painting）當中早就流行，但法蘭德斯畫派從來不是堪登巴黎大雅之堂的作品。不過此刻，「日本主義」所引起的革命，和受到影響的印象派崛起，真正引起了巴黎畫壇的大變革。

印象派的畫家們，幾乎都多少受到「日本主義」影響，像梵谷本身是浮世繪的熱愛者，他甚至曾經以油畫臨摹跟北齋齊名的歌川廣重作品，「大橋安宅驟雨」、「龜戶梅屋舖」，在畫上寫了一些讓懂漢字的人看了會噗嗤一笑的鬼畫符。這些浮世繪對於歐洲繪畫的影響，傳為一時美談。這一系列浮世繪對於歐洲藝術的衝擊，也因此被學者冠上「日本主義」的名號，風靡了整個歐洲藝術圈。

有趣的是，這一系列浮世繪對於歐洲的衝擊，在早年的日本留歐畫家當中，似乎並不受到青睞。尤其在黑田清輝、久米桂一郎、藤島武二這一系列受過巴黎美術學院訓練的「東京美術學校」老師當中，浮世繪很少在他們的作品中顯露蛛絲馬跡。甚至後來對於東京美術學校、官展系列的反彈和革命，也少有回歸國粹的呼聲，相當奇妙。

梵谷是浮世繪的熱愛者，他甚至曾經以油畫臨摹跟北齋齊名的歌川廣重作品，「大橋安宅驟雨」，在畫上寫了一些讓懂漢字的人看了會噗嗤一笑的鬼畫符。（圖：維基共享）

可以說，整個日本畫壇從官展到民間畫會挑戰觀展的過程，雖然和印象派的崛起極為接近，但與其說這些日本洋畫的創作者受到浮世繪和早期日本畫的影響，更大的影響，無疑來自巴黎畫壇的種種。對喝過洋墨水的洋畫家們而言，浮世繪、漫畫顯然是不登大雅之堂的民間次文化，它的美好和對西洋美術的衝擊，並沒有受到注意。

這是後進國家在現代化過程中，經常出現的狀況。因為急著要「脫亞入歐」，因此忘記了自己曾經有有的美好資產。或者也是有極端者，將美好的歷史資產以過度美化、神話的國粹方式展現，而無法對現象持平、靜心而論。當眼睛只看著西方，於是就忘了東方的美好，當眼睛只盯著東方，又忘了文化應該是兼容並蓄、融合發展的。當然，時間會解決這種東西文化衝擊的焦慮。

2016年底，在東京的墨田區兩國，由興建了金澤二十一世紀美術館、羅浮宮朗斯分館的妹島和世SANAA事務所所規劃興建的「北齋美術館」開幕了，這座美術館以奇特前衛的造型，毫不違和的融入在兩國常見的公園綠地、高架鐵路和社區住宅、賣店之間，引起了建築界的話題。兩國是日本的老區，也是北齋九十年的生涯中，主要活動的區域，將北齋的諸多作品收藏於此，相信也會是北齋在日本美術史地位中起落浮沈的最佳詮釋。