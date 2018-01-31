魔幻拉美》美洲獅：山區的守護神

美洲獅象徵智慧、聰穎、沉著、穩重、勇氣、力量等，在前哥倫布文明裡是神祕與至高無上的聖獸。因此，印加帝國依美洲獅的外形，規劃庫斯科（Cuzco）的城市藍圖，做為帝國的政治中心，並賦於神聖之都的地位。

陳小雀

墨西哥國立自治大學足球隊的吉祥物為「美洲獅」，該校師生與足球迷，喜歡以「藍色血統、金黃體毛」（Sangre azul y piel dorada）來形容這個吉祥物，不僅藍色與金黃成為該校建築物的主色，美洲獅臉部輪廓也成為校園內最常見的圖騰。西班牙文的「藍色血統」事實上就是高貴血統，貼切傳遞了美洲獅的特質；美洲獅身上有純色的「金黃體毛」，但少了花紋。

美洲獅與美洲豹均為美洲特有的大型貓科動物，在前哥倫布時期同樣被尊為聖獸。一隻成年的美洲獅重量界於六十至一百公斤之間，體型較美洲豹略小。美洲獅分布的面積十分遼闊，北自加拿大、南至阿根廷，皆有其蹤影，甚至棲息於海拔五千公尺的高原上。美洲獅行動快速敏捷，精於攀爬，並有驚人的跳躍本事。毋庸置疑，德國知名運動品牌取名「Puma」，有其象徵意義。

美洲獅蹯踞於崇山峻嶺，故又有山獅之稱；美洲豹則喜歡親近水，出没於熱帶雨林。因地形差異，中美洲地區的美索亞美利加文明以美洲豹為圖騰動物，南美洲安地斯山區則崇拜美洲獅。美洲獅喜歡獨居，全天可活動，耐力強，善於觀察，又令人捉摸不定，常以伏擊方式獵捕動物為食，象徵智慧、聰穎、沉著、穩重、勇氣、力量等，在前哥倫布文明裡是神祕與至高無上的聖獸。

墨西哥國立自治大學足球隊的吉祥物為「美洲獅」，該校師生與足球迷，喜歡以「藍色血統、金黃體毛」來形容這個吉祥物。（圖：網路）

相傳，今日的「的的喀喀」（Titicaca）湖曾經是一片富庶盆地，人類無憂無慮，惟必須謹遵神諭，嚴禁擅自到供奉聖火的山上。惡魔便以勇氣試驗為藉口，誘惑人類上山盜取聖火。受到惡魔蠱惑，人類終於打破誡令，趁著破曉上山，不料在半途驚動天神，當天神得知人類不遵守神諭，決定懲罰人類，於是命令一群美洲獅，將人類生吞活噬。太陽神印帝（Inti）見狀流下同情眼淚，眼淚注滿盆地，形成的的喀喀湖。湖水洶湧，一對男女爬上香蒲編成的小舟而倖存下來，美洲獅全淹沒且化成岩石，而「的的喀喀」乃石獅之意。

印加人於十一世紀在庫斯科（Cuzco）建立基業，起初勢力範圍僅在庫斯科谷地，到了第八代國王維拉科恰（Huiracocha，1380-1448）開始向外擴張，帝國雛形漸漸形成，卻遭強敵昌卡（Chanca）入侵，維拉科恰將軍事指揮權交給兒子帕查庫特克（Pachacútec，1400-1471）。交戰時，帕查庫特克先派人偷走昌卡人所崇拜的護國神，即有美洲獅外形的神祇，讓昌卡人因少了護國神的庇佑而潰不成軍。接著，帕查庫特克利用敵人倉皇撤退之際，埋伏追擊，最後將敵人全數殲滅。然而，帕查庫特克故意將戰術渲染成神蹟，說山上的岩石變成印加戰士並打敗昌卡人，如此神蹟也令印加的其他敵人恐懼。

美洲獅分布的面積十分遼闊，北自加拿大、南至阿根廷，皆有其蹤影，甚至棲息於海拔五千公尺的高原上。美洲獅行動快速敏捷，精於攀爬，並有驚人的跳躍本事。（Fanpop）

帕查庫特克擊退外敵，又南征北討，威名遠播，繼任第九代國王。帕查庫特克登基後，以美洲獅的外形做為城市設計藍圖，重建都城庫斯科，賦予神聖之都的地位，做為帝國的政治中心。

庫斯科又名「美洲獅之城」，堪稱安地斯山區最宏偉的城市。從空中鳥瞰，整座城市彷彿一隻趴坐的美洲獅。頭部就在城市西北邊的薩克塞華曼（Saqsayhuamán）堡壘，居高臨下，為帝國領導重地。崑庫巴塔（Qolqampata）高地係頸部，撲馬庫爾庫（Pumakurku）街代表背脊，貫穿全市。心臟落在阿屋卡伊巴塔（Aukaypata）大廣場，乃昔日印加帝國的行政中心，亦即今日的閱兵廣場。從心臟區往下走，來美洲獅的雄性生殖器，太陽神廟（Koricancha）矗立於此，象徵生生不息。尾巴則在東邊的撲馬丘潘（Pumaqchupan）區，正好是兩條河流的匯合處。

印加帝國有禿鷹、美洲獅與蛇三大圖騰動物，分別代表天上、地面與水裡的神力，三者在印加文化統稱為「三聖合一」。在印加帝國的遺址，例如庫斯科等地，觀光客可看見「三聖合一」的雕像。這三大圖騰動物的神力集結於鱷魚身上，換言之，鱷魚是生命之始、食物之源，也是禿鷹與美洲獅之母。

從空中鳥瞰，庫斯科的城市發展藍圖彷彿一隻趴坐的美洲獅。圖中字母分別代表：（A）雄性生殖器，（B）尾巴，（C）身軀，（D）心臟，（E）頭部。（圖：Fernando E. Elorrieta Salazar y Edgar Elorrieta Salazar, El valle sagrado de los incas: mitos y símbolos, p. 48.）

距庫斯科一百三十公里處，即著名的印加文化遺址馬丘比丘（Machu Picchu）。馬丘比丘乃「古老的山」之意，也被稱為「失落的印加城市」。據考證，該遺址約建於1440年，係帝王的行宮。從高空鳥瞰，整座城建築構圖狀如鱷魚。凡來到馬丘比丘的觀光客一定對印加人的建築美學驚嘆不已，但最令人嘖嘖稱奇的是，馬丘比丘背後有一座高山，名為瓦納比丘（Waynapicchu），山形儼然一隻彎腰弓背的美洲獅，彷彿一旦有外敵入侵馬丘比丘，立即迎擊，因此又被稱為「護衛美洲獅」。

順著安地斯山高低起落的地形，印加人將圖騰動物信融入大自然的律動，以崇拜之心，藉自然景觀、城鎮藍圖勾勒出美洲獅、鱷魚、禿鷹等聖獸的輪廓，讀者可實地走訪、或透過google map，欣賞這結合地理、信仰、建築、藝術與想像力的印加文化。