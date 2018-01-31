一級嘴砲》蘆筍，老祖宗的催情春藥

蘆筍，15公分就可以吃，千萬別放到30公分，柴了就不好吃了。

一級嘴砲技術士

鄰國的日本，在去年夏季遇到乾旱缺水，冬季則遇到低溫和大雪，日本的菜價一直維持在高點。或許是日本少了像台灣農委會副主委陳吉仲這樣「抓菜蟲」的狠角色，讓菜價飆漲了一倍，民眾怨聲載道，也迫使家庭主婦轉向購買較為便宜的進口蔬菜。其中賣得最好的是從墨西哥和澳洲進口的「蘆筍」，而你或許不知道，蘆筍可是老祖宗們的催情春藥。

蘆筍，對亞洲人來說並不陌生，早在16世紀時，李時珍的《本草綱目》就已經有相關的紀載。但是我們今天看到的蘆筍，其實原產於地中海周邊的南歐和北非地區，尤其是白蘆筍，是在18世紀由荷蘭商船帶入日本、台灣和中國沿海地區。蘆筍剛傳入日本的時候，一度被視為「西洋的當歸」，僅被當為觀賞植物之用，後來才知道蘆筍的嫩芽很好吃，蘆筍的營養成分也有壯陽、養顏的效果，此後才被當成食用作物而擴大種植。

荷蘭製造的乘坐式蘆筍採收機。（圖：作者提供）

台灣曾在1970年代開始大量種植蘆筍，品質和產量曾在1978年左右達到高峰，栽培面積將近1萬9千公頃，外銷產值高達1億2千萬美金，成為世界上蘆筍罐頭的主要生產國。不過，到了1980年代中期，由於薪資提升和台幣升值等因素，蘆筍的栽培面積遽減，一度僅剩不到2千公頃。直到2010年之後，由於農業設施的增加，開始有農民利用溫室來種植蘆筍，降低天候因素的影響，慢慢提升蘆筍的品質與產量。

蘆筍，英文「Asparagus」是由法文「Asperge」而來，暗指男人的老二。由於蘆筍具有利尿的效果，外觀又像男性的某器官，在那科學尚未發達的年代，蘆筍一度被當成催情春藥在食用。例如在法國，民間謠傳只要連吃三天的蘆筍，便能有效改善男性海綿體充血不全的症頭。在印度，西元4世紀的性愛教戰手冊「慾經」曾紀載，將蘆筍打碎拌入牛奶一起飲用，這種飲品有助於男女性愛的表現。還有，在古希臘時代，神官們也將蘆筍視為情慾的聖物，專門用來祀奉掌管愛情、美麗和性愛的女神「阿芙蘿黛蒂」。

根據近代科學的分析，我們得知蘆筍的營養成分有鐵質、葉酸、葉綠素、維他命A、B1、B2、B6、B12、C、E等成分。其中的維他命B6、E和葉酸可以刺激腦分泌並提高性慾，綜合性的維他命亦能增進性器官的充血功能。蘆筍不是只有外表，豐富的營養價值讓它成為名副其實的催情食材。此外，蘆筍的維他命C能改善皮膚的色素沉澱，鐵質能增加皮膚抗紫外線的能力，再加上豐富的植物纖維能促進腸道蠕動，腸道排毒並養顏美容，在眾多的農作物當中，蘆筍往往會被高看上一眼。

台灣常見的快炒類蘆筍料理。（圖：作者提供）

在吃的方面，不論是台灣還是日本，蘆筍多半是削皮後川燙，搭配醬油或是沙拉來食用。在台灣的快炒店裡，蘆筍炒鮮菇、蘆筍炒牛肉等都是大家熟悉的菜色。近年來因為歐式飲食的興起，西餐類的培根捲蘆筍、烤肉佐蘆筍等料理也越來越常見。

不過，不管怎麼吃，你都要把握一個原則：蘆筍，15公分就可以吃，千萬別放到30公分，柴了就不好吃了。