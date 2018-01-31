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漫遊藝術史》冷戰下的東柏林城市樣貌

對於東柏林城市描述，多半人們給予的評價並不正面。就如《冷戰編年，1917-1992》提到的，柏林圍牆是集權主義）和鐵幕的象徵；對比代表西方「自由、民主」形象的西柏林城所展現的熱鬧、繁榮，東柏林城內的樣貌給予人們不自由、色調單一和發展緩慢的形象。然而，東柏林城市的建設，實際上具有系統性的規劃。
作者： 漫遊藝術史
2018-01-31 12:24
 | 2018-01-31 12:24

◎Sophietje

第二次世界大戰（Word War II）後，美國與蘇聯在各地進行勢力角逐戰，全球進入冷戰（cold war）時代。作為戰敗國的德國被迫一分為二，西邊為主要受美國影響的西德地區，東德地區則受蘇聯管控；其中，柏林成為受冷戰影響最鉅的城市。1952年開始，柏林成為當時最主要的人口流動地帶，大量的東德人透過西德人的支助，日以繼夜的在柏林城內冒險通過美國和蘇聯管控的邊界，前往西德定居。由於每年東德逃往西德人數過多，最後在蘇聯支持下，東德政府（Deutsche Demokratische Republik，DDR）建立柏林圍牆（Berliner Mauer），東德人無法往西德遷移與移動，兩德間無法正常交流。原本於19世紀統一的德國，再次陷入分裂。西德和東德之間雖未有軍事衝突，卻常透過城市建設相互較量，「冷戰」意味濃厚。

對於東柏林城市描述，多半人們給予的評價並不正面。就如《冷戰編年，1917-1992》（Chronology of the Cold War, 1917-1992）提到的，柏林圍牆是集權主義（totalitarianism）和鐵幕（iron curtain）的象徵；對比代表西方「自由、民主」形象的西柏林城所展現的熱鬧、繁榮，東柏林城內的樣貌給予人們不自由、色調單一和發展緩慢的形象。然而，東柏林城市的建設，實際上具有系統性的規劃。

【圖 1】位在東德柏林列寧廣場（Leninplatz）的列寧紀念像（Lenindenkmal），是東柏林當年冷戰時期的重要地標

【圖 2】東柏林威廉街（Wilhelmstraße）的列寧頭像牆

1950年代開始，蘇聯政府依據莫斯科的城市規劃方式，將蘇聯的城市建設經驗移植至東柏林城內。東柏林政府和蘇聯共同聯手規劃的城市建設中，巨型城市建築是一大重點。舉凡是大型的列寧雕像【圖1】或是牆面的列寧頭像【圖2】，皆是藉由雕像提醒東德人們身處在共產政權掌握的年代，並希望人們能對蘇聯共產政權效忠、紀念過往共產主義代表人物的偉大。

東柏林城市由於時局的因素，致使城市發展的一舉一動受到當代世人矚目。而東柏林政府與蘇聯政權也善加透過城市規劃，讓人們在城市內能感受到政府的權力和強盛度。東德政府在冷戰時期在東德城市大興土木，最為知名的城市規劃應為柏林的卡爾‧馬克思大道（Karl-Marx-Allee）【圖3】。

【圖 3】卡爾‧馬克思大道

卡爾‧馬克思大道舊名為史達林大街（Stalin Allee），1951年由建築和城市規劃師艾貢‧哈特曼（Egon Hartmann,1919-2009）所設計，是東德軍隊的重要練兵場和交通要道，其意義不輸18、19世紀普魯士（Preußen）所規劃的柏林菩提樹下大道（Unter den Linden）。卡爾‧馬克思大道以清楚的軸線將兩旁街道一分為二，並在視覺效果上，採左右對稱，使得街道秩序感明顯，城市發展重心極為清楚。此外，東德政府也沿著大道建設現代建築，使得居民能夠在政府規劃下擁有娛樂和現代化設施。

【圖 4】東柏林的世界鐘，（作者拍攝）

卡爾‧馬克思大道建設完成後，東德政府將東柏林開發重心轉向東柏林的亞歷山大廣場（Alexanderplatz）。亞歷山大廣場位於柏林城中心（Mitte），該區發展時間較早，人口較為密集，地區重要性也高，是19世紀普魯士政權開發重點。東德政府將亞歷山大廣場佈局稍微改良後，設計兩座知名建設：世界鐘（Weltzeituh）【圖4】和柏林電視塔（Fernsehturm）【圖5】。世界鐘和柏林電視塔的外觀都以剛硬的結構組成，用色與許多東德建設類似，採用灰色為主要色調，呈現冷硬形象。當時東德建設世界鐘的用意，在於向世人宣示東德政府擁有精良的工業、科學技術，能夠精準的計算世界各著名城市的時間。而柏林電視塔的建設，也同樣具有宣示意味，從雄偉的設計與高於柏林城內平均建築高度的設計來看，東德政府想向眾人傳達：東德政府有能力建造出大型公共建設；東柏林城市發展較西柏林為佳，城市地位也較西柏林高。

【圖 5】1966年12月時東德政府建立的柏林電視塔，（作者拍攝）

東柏林是曾被共產主義、社會主義統治的城市區域，對於很多人來說，東柏林象徵著德國歷經冷戰時期的證明，而相關建設則為東德政府存在的證據。如今，東西德已統一多年，未來柏林應不會再次經歷如冷戰時期一般相似的情況。當年冷戰時期的東柏林城市樣貌有所改變，但東柏林城至今仍屬全德國人的歷史記憶，無法遺忘。

參考資料

1. Lester Brune, Richard Dean Burns, Chronology of the Cold War, 1917-1992. New York: Routledge Taylor & Francis Group ,2006.

2. 賽斯‧諾特博姆著，李佳純譯，《邁向柏林之路：德國土地與歷史的迂迴與謎團》，台北:蔚藍文化，2016年。

3. 哈羅德‧波登沙茨著，易鑫、徐肖薇譯，《柏林城市設計―― 一座城市的簡史》，北京:中國建築工業出版社，2016年。

4. de, “DDR-Bauten

5. Visit Berlin, “Berlin im „Kalten Krieg

本文經授權轉載自漫遊藝術史：冷戰下的東柏林城市樣貌

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