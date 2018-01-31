兩岸與國際》普欽老三在朝鮮半島有角色嗎？

俄羅斯支持「雙暫停」，明顯向中國傾斜，從而撐出自己的權力空間。惟，俄中之異在於：中國作為「老二」，直接面對來自美國的壓力，俄羅斯則巧妙地善用了老三的角色。在俄美朝中的四角關係上，俄羅斯找到了一個不錯的戰略位置。但對於務實性格強烈的川普而言，如果朝鮮的問題令他感到棘手或無奈時，也許最終會接受「雙暫停」的倡議。但如果川普發現朝鮮正走向潰敗，那麼，他應更不會接受「雙暫停」；一旦美朝對立升高，俄羅斯的老三角色將會更受限。

顏建發／健行科技大學企管系教授

朝鮮因準備參加韓國平昌冬奧會，讓外界認為朝鮮半島緊張局勢已有所緩解。但日前卻又傳出，金正恩可能在冬奧開幕前一天舉行大閱兵，讓「和平奧運」添增了肅殺氣氛。目前的情況是，朝鮮未表現出願意就其核計劃進行談判的跡象；美國經濟制裁的動作也未放緩。1月24日，川普政府對朝鮮在中國和俄羅斯的金融和商業網絡實行制裁，還取締5家朝鮮航運公司及其6艘船舶。朝美之間的的鬥法仍不知伊於胡底？

鷸蚌相持，漁翁得利。朝美鬥法提供了俄羅斯一個撈取外交利益的空間與機會。

十九世紀末到二十世紀上半葉，俄羅斯在朝鮮半島的位置與角色，正如此刻般：高度捲入，卻不是主角。朝鮮王朝（1392－1897年）的明成皇后在甲午戰爭日本戰勝中國後，曾一度想引俄羅斯來平衡日本的勢力；過去幾年來朝鮮一直採取各種姿態向俄羅斯示好，顯然亦有此意。2017年朝鮮中央通訊社發表向各國國家領袖新年賀卡時，俄羅斯排名第一，中國排在第二，意向不言而喻。只是俄羅斯始終維持在一個「老三」的角色：具影響力，但有限。

朝鮮因準備參加韓國平昌冬奧會，讓外界認為朝鮮半島緊張局勢已有所緩解。但日前卻又傳出，金正恩可能在冬奧開幕前一天舉行大閱兵，讓「和平奧運」添增了肅殺氣氛。（AP）

從俄羅斯的安全考量觀之，其最大的擔憂是美軍在韓國和日本的存在不斷擴大。據此，唱和中國的「雙暫停」（朝鮮暫停核試與飛彈試射、美韓也停止聯合軍演），可藉合中國之力而抑止美日之擴張，又可討好中國，換取其經貿利益，一舉兩得。自入侵烏克蘭而遭逢西方經濟制裁後，俄羅斯便視中國為對外經貿的首要選項。

戰略上俄中彼此相互需要，不過，在程度上，俄羅斯更需要中國；西方不願意接納俄羅斯，俄要想自保必須與中國發展關係。俄羅斯選擇和中國靠一邊，沒甚麼損失可言。川普陣營選舉期間「通俄門」的嫌疑遭媒體猛烈批判，美俄關係進一步惡化，川普和普欽合作的可能性，越來越難。死豬不怕滾水燙，靠向中國取暖情理中的事；而如果美國不樂見其主要對手－中國－有人幫襯，此舉或許還可以反向營造一點吸引美國主動來改善俄美關係的籌碼。

在朝鮮半島煙硝四起之際，俄羅斯透過「和平」的倡議，企圖在縫隙中找出自己的戰略位置，也是很聰明的，畢竟，朝鮮半島周邊國或更遠的國際社會都渴望和平。不僅積極改善與韓國的關係，俄羅斯也將「雙暫停」推銷到歐盟，並獲得德國的支持。此外，它還正在遊說東協的支持。

為了俄羅斯入侵烏克蘭一事，美國曾制裁俄羅斯，將它逼到牆角；俄羅斯卻很聰明地抓住「和平進程」這個各方都迫切需要的路線，並對朝鮮威恩並施：一方面，追隨2017年9月12日聯合國所通過的決議，制裁朝鮮，但另方面在落實之時，卻特別增加對朝鮮的石油輸出，其理由是：要避免朝鮮因為內部經濟不穩定而導致朝鮮的全面崩潰或走向對外侵略，尋找洩憤出口。俄羅斯支持「雙暫停」，明顯向中國傾斜，從而撐出自己的權力空間。惟，俄中之異在於：中國作為「老二」，直接面對來自美國的壓力，俄羅斯則巧妙地善用了老三的角色。在俄美朝中的四角關係上，俄羅斯找到了一個不錯的戰略位置。

長久以來，朝鮮不信任中國，權力居於老三而政經重心置於歐洲的俄羅斯，與中國相較，較受朝鮮信任。俄羅斯固與朝鮮邊境相接，卻沒像中國那般對朝鮮的動盪感到敏感。俄羅斯固然不斷擴大向朝鮮出口石油，但與中朝貿易相比規模遠遠小多了；中國是朝鮮對外貿易的最主要對象。可以說，面對以美國為首的聯合國制裁方案，有中國擋在前頭，俄羅斯確保了一個比較舒緩的位置。

俄羅斯支持「雙暫停」，明顯向中國傾斜，從而撐出自己的權力空間。惟，俄中之異在於：中國作為「老二」，直接面對來自美國的壓力，俄羅斯則巧妙地善用了老三的角色。（AFP）

過去一、二十年來俄羅斯已看到亞洲的重要性，但畢竟國力有限，俄羅斯的綜合國力遠遠落後中國之後。不過，中國雖然很風光，但中國「老二」的處境已陷入「三明治」情境：上有「美國霸權的壓制」，下有「次強扯其升級後腿」，上下夾擊。相較來說，俄羅斯居於「老三」的位置，反而較安全與幸福。

結構與現實決定了命運。打從19世紀末到本世紀，在朝鮮半島上俄羅斯一直都扮演老三的角色。可見的未來，這樣的格局應不會改變。當俄羅斯想越過既有分際與美、中、日、韓、朝任何一方更進一步發展密切關係時，都會遭到其中一方的疑慮與掣肘。最近金正恩作為出現反覆，是否反映其遭到制裁後的嚴重內傷呢？值得關注。

韓國的國家安全戰略研究所（Institute for National Security Strategy）在2017年12月18日曾公開指出，聯合國的制裁決議案在2017年9月生效後，其制裁效果可能會在施行6－12月後才浮現。準此，今年三月朝鮮勢將遭逢嚴重的經濟困境，對金正恩政權的打擊將雪上加霜。朝鮮脫北者、前資深經濟官員李正浩在去年10月曾判斷：金正恩政權的經濟十分脆弱，無法長期承受聯合國的制裁，也許支撐不了一年就垮了。

中國「老二」的處境已陷入「三明治」情境：上有「美國霸權的壓制」，下有「次強扯其升級後腿」，上下夾擊。（AP）

呼應上述論點，1月25日韓國《朝鮮日報》報導，進入2018年以來，平壤居民面臨著嚴重的糧食、電力、石油短缺的困擾。遭到制裁後，朝鮮油類供應量已經減少至原來的一半，而對中國的礦物出口在2017年第三季度減少了23.8%。

以此狀況觀之，對於務實性格強烈的川普而言，如果朝鮮的問題令他感到棘手或無奈時，也許最終會接受「雙暫停」的倡議，也說不定。但如果川普發現朝鮮正走向潰敗，那麼，他應更不會接受「雙暫停」；一旦美朝對立升高，俄羅斯的老三角色將會更受限。