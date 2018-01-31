法操》鍵盤笑話不能隨便說，小心誹謗罪上身

在網路的世界中，常常以匿名制的方式互動。在匿名制的遮掩下，人們容易肆無忌憚的發言，認為匿名制可以讓自己不受法律的規範。現實是，一旦有人因為在網路上被罵而提出告訴，檢警就可以透過IP查出發言者的身分。

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，2016年間黃男在網路上發文以「【笑話】愛林鳳營的看仔細了」為標題，點名林鳳營鮮乳加了許多化學物質，並稱公視第13台有相關報導。味全認為黃男散布不實謠言，控告黃男妨害名譽。



一個人只要宣稱自己是自由的，就會同時感到是受限制的



依照憲法第11條規定人民有言論自由權，這項基本人權的保障是現代自由開放社會的基礎，國家應該給予最大限度的維護。但言論自由權的行使難免發生侵害他人名譽的情況，因此為了兼顧對個人名譽、隱私和公共利益的保護，必須對言論自由作合理的限制。而如何在言論自由保障與限制之間，尋找出適當的平衡點，顯得十分重要。



在享受言論自由權利的同時，對說出口的內容也必須負查證的義務，憑空捏造傷害他人名譽的言論，是不受言論自由權保護的。



在台灣，對言論自由的法律限制屬於妨害名譽的範疇，包含刑法第309條公然侮辱罪和刑法310誹謗罪。關於這兩項罪名的差別可以參考《法操》文章。



只有87％的相信並不夠



根據刑法310條的規定，誹謗罪指：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，散布文字、圖畫犯前項之罪者。」「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」

本案中黃男在網路上散布「林鳳營鮮乳是加了許多『化學物質』的化工鮮奶」的內容，使民眾對味全公司生產的林鳳營鮮奶與食安事件連結，而認為林鳳營鮮奶是含有有害化學物質之食品，對味全公司產生負面評價，就符合誹謗罪的客觀構成要件。



大法官第509號解釋說明誹謗行為不罰的前提是「依行為人所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實」，也就是說行為人應該提出足夠的證據資料供查證，而且可以證明行為人有相當理由相信誹謗內容是真實的，才能免責不罰。



判決書中指出，黃男辯稱是因為相信內容才轉傳網路文章，但是並沒有足夠的理由證明消息來源不明的網路文章的真實性。事實上，也有資料可以佐證食安事件與林鳳營鮮奶產品沒有關聯。網路的傳遞無遠弗屆，轉發文章所能產生的影響力不容小覷，應該肩負更重的查證義務。黃男卻在沒有確認消息是不是真實正確的情況下，發布有傷害他人名譽內容的文章。

本案中，黃男不僅遭判決判處3個月徒刑，易科罰金也需9萬元。黃男更須面對往後的民事賠償，一則【笑話】轉發即須付上慘痛的代價。

在網路的世界中，常常以匿名制的方式互動。在匿名制的遮掩下，人們容易肆無忌憚的發言，認為匿名制可以讓自己不受法律的規範。現實是，一旦有人因為在網路上被罵而提出告訴，檢警就可以透過IP查出發言者的身分。



網路已經是現代人生活的一部分，網路素養也應該隨著時代的進步得到提升。《法操》在這裡提醒大家，不要以為躲在螢幕後面就可以為所欲為，保持應有的禮貌除了是善待別人，也是保護自己的上上策。

本文經授權轉載自法操 鍵盤笑話不能隨便說，小心誹謗罪上身