Mygopen》新的詐騙手法要注意，假的稅單和健保單？執行署：這真公文啦！

這真的是謠言啦！不是什麼新的詐騙手法，這是多年前的假訊息，當初執行署也有出來澄清這是真的公文，只是減省民眾舟車辛苦到場繳納的體貼措施，如果覺得有疑慮，可以打個電話確認一下囉！

Mygopen

你LINE收到「新的詐騙手法要注意」、「稅單，健保單」，謠言說來了假的公文說要繳款是新的詐騙手法，還把相關文件照片貼上來要大家多多注意。事實上這些公文都是真的啊！是真的要繳錢的，好幾年前法務部執行署也出來澄清過了，大家如果覺得有疑慮，可以打電話確認一下，別忘記繳款被罰錢了。

曲解稅單和健保單為詐騙手法的謠言

原始謠傳版本：

新的詐騙手法要注意，稅單，健保單，客人繳了稅單，ㄡ來了健保單，

才驚覺不對，一查才知是詐騙手法，跟小孩們講一下哦～不要拿到單子就繳，確認一下。

謠言破解說明：

這真的是謠言啦！不是什麼新的詐騙手法，這是多年前的假訊息，當初執行署也有出來澄清這是真的公文，只是減省民眾舟車辛苦到場繳納的體貼措施，如果覺得有疑慮，可以打個電話確認一下囉！

正確闢謠解釋：

根據蘋果日報的採訪報導，法務部執行署桃園分署主任執行官王金豐表示：目前在網路流傳的都是真公文，行政執行機關傳繳通知加印繳款條碼，是減省民眾舟車辛苦到場繳納的體貼措施，請民眾切勿聽信網路流言。



如果民眾收到這類通知書覺得有疑慮，最保險的方式就是利用查號台查詢執行單位總機，與查看通知書的簽名蓋章，另外也可以打 165 反詐騙電話查詢。警方提醒：民眾若接到類似公文，可向警方或行政執行署各縣市分署、監理單位多方查證，避免受騙。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：蘋果日報 - 【更新】假公文詐騙？ 執行署澄清「都是真公文」

本文經授權轉載自這是假消息 【假LINE】新的詐騙手法要注意，假的稅單和健保單？執行署：這真公文啦！