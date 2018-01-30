胡，怎麼說》禿鷹盤踞在500億婦聯會上空！

說好了要跟內政部簽行政契約，為何臨時恐將變卦？說白了，婦聯會那500億元資產（婦聯會自估約380億，立委及一般估計500億以上 ），引一群禿鷹盤踞在婦聯會上空，先阻止婦聯會歸還財產給國家，再擇肥而噬！

婦聯會主委雷倩（中）29日偕副秘書長汲宇荷（左）、律師徐履冰（右）召開記者會，懇求婦聯會員支持簽行政契約，工作人員舉著標語支持雷倩。（記者廖振輝攝）

有個名詞叫「禁臠」，相傳過去是「皇帝專享」，後來則引伸為「特權享用」之意，盤踞在500億婦聯會上空的禿鷹們，就是把婦聯會喏大資產當禁臠，只許特定人士享用，不肯歸還國家。

國民黨一路走來、黨產大賤賣，演出「三中傳奇」等等，不就是這麼幹的嗎？馬英九說什麼黨產歸零，卻不肯還財於民，把不公不義取得的千億計資產幾乎賣光光（所餘零頭仍有200多億），讓特定人士「禁臠」吃飽飽、吃的滿嘴流油。現在那些人企圖扣住婦聯會500億資產不肯還，又想重施故技嗎？那就真的是無恥無下限！

婦聯會將捐8成資產給國庫，三個月後解散，併入婦聯社福基金會。（記者陳鈺馥攝）

看了婦聯會「禿鷹派」（喔！一般稱為「鷹派」，「禿鷹聚集」可是雷倩主委說的），那份反對婦聯會與內政部簽行政契約的連署書，簡直是「滿紙荒唐言」，對於當年勞軍捐千億元收支，完全閃避不談，對於財產從那來？要往那去？也都沒交代，說了半天，就是不肯還錢給國家，要把500億元抱緊緊吧了。

禿鷹派（鷹派）還說什麼木棒、鐵棒都不怕，其實，現代政府要婦聯會還財，依據的是法律、公義，沒什麼木棒、鐵棒，倒是國民黨威權統治時勒逼勞軍捐等，用的是槍桿子。

婦聯會主委雷倩29日召開記者會，懇求婦聯會員支持簽行政契約，會中數度紅了眼眶。（記者廖振輝攝）

挺簽行政契約的現任婦聯會主委雷倩，流淚帶怒的痛批反簽派禿鷹聚集，令人動容，但仍有一個小小疑問就是:最後會不會演變成為了以拖待變而唱雙簧？