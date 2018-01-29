Mygopen》【過期了】義美年菜過期10年的「新聞」？網站發布2015的消息的用意是...

只能說在 2015 的確有媒體報導這樣的事情，只是網友們回報在 2018 的近期在通訊軟體和社群網站也突然收到這樣的訊息，甚至有媒體報導，但後來證實並不是 2018 發生的事囉！

Mygopen

好多人LINE和臉書收到上最近收到義美年菜過期10年的新聞內容，傳出「查獲2.5噸黑心食品 義美年菜過期10年」的訊息，媒體像是「中天快點TV」（目前把文章下架了）、歡享網、怒吼（nooho.net）...等，在2018的現在又再把2015這篇舊聞貼出來一次，讓許多網友不知道用意是什麼，而且在過年前又發布一次真的還滿敏感的，只能跟大家確認的是在 2018 的近期並沒有查獲義美的這件事情。

義美年菜過期10年的舊聞

原始謠傳版本：

查獲2.5噸黑心食品 義美年菜過期10年 - 中時電子報

http://www.chinatimes.com/newspapers/20150704000306-260102

訊息說明：

只能說在 2015 的確有媒體報導這樣的事情，只是網友們回報在 2018 的近期在通訊軟體和社群網站也突然收到這樣的訊息，甚至有媒體報導，但後來證實並不是 2018年發生的事囉！

網友們回報在很多地方有看到，甚至也有名人分享這「舊新聞」！！！

實際狀況：



根據 LINE@ 的搜集整理，網友們多半收到的是2015年07月04日的中時電子報新聞，這在當時是真的有這樣的新聞。不過網友們還是很擔心食安問題，但依照目前查證結果，在 2018 的現在還沒有收到義美食品相關的消息。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：自由時報 - 模範生出包 義美存放過期9年食品

本文經授權轉載自這是假消息 【過期了】義美年菜過期10年的「新聞」？網站發布2015的消息的用意是...