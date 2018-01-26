故事》天上聖母媽祖手上光明正大拿小抄？

不知道大家是否有注意過：媽祖神像手中拿的，通常不是生前常提的燈籠，而是一塊長方型的小板子。這塊板子對天后娘娘執行工作來說可是很重要的喔，有讀者知道它叫什麼嗎？

◎每日一冷

「天上聖母」媽祖可以說是台灣地區香火最旺的道教女神（什麼？你說觀世音？那是隔壁佛教的，而且人家是男的喔），無論是農曆三月的媽祖誕辰或是平日，都可以見到虔誠的信徒出入各地媽祖廟，祈求媽祖保佑護持、消災賜福。

知名媽祖廟——北港朝天宮（維基共享）



但你知道嗎？神通廣大的媽祖娘娘也是會看小抄的喔！

不知道大家是否有注意過：媽祖神像手中拿的，通常不是生前常提的燈籠，而是一塊長方型的小板子。

媽祖神像常拿著長方板子。（圖片來源）



《鬼灯の冷徹》。中的閻羅王也拿這種板子（圖片來源：https://goo.gl/6yqi3t）



這塊板子對天后娘娘執行工作來說可是很重要的喔，有讀者知道它叫什麼嗎？

答對了！就是「笏板」！

笏（音同「互ㄏㄨˋ；hu4」），又稱作「手板」、「奏板」，是古代朝廷君中君臣議事的用具。

明代的象牙笏。（圖片來源：

https://goo.gl/nwRhDq）

《禮記．玉藻》：「凡有指畫於君前，用笏；造受命於君前，則書於笏。」意思是大臣對君王報告公事時，可以比畫笏板輔助表達；當君王有命令示下時，大臣也會記載笏上當作備忘。除了記錄上司的命令和自己要上奏的內容，大臣面奏君王時兩眼注視笏板，也表示對君王的敬意。

明代名臣歸有光，手中那根粗粗長長的就是笏。（圖片來源：https://goo.gl/Z4RU2N）



笏板的使用最晚從周代開始，一直到明代為止。清朝以後，君臣不再使用笏板，但笏板卻已在更早的時代中流傳到朝鮮、日本、琉球等鄰近地區。

日本的幕府大將軍——胖狸貓德川家康。（維基共享）

琉球尚氏王朝開創者——尚圓王。（維基共享）



由此可知：媽祖娘娘手上的笏板可是很重要的喔，不但是上朝見玉帝時的必備工具，當信徒焚香祝禱時，祂也可能把你祈求的內容抄在笏板上呢。

故事說到這裡，冷知識週刊，我們下次見囉！

[Mr.Namaste]

本文經授權轉載自故事：天上聖母媽祖手上光明正大拿小抄？