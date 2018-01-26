韋恩的食農生活》茶葉CSI：「 找尋世界上第一個喝茶的人！」

中國人到底是什麼時候發明喝茶的呢？之前有明確資料可查的是陸羽在唐朝所寫的茶經，但是在茶經裡，喝茶這項文化已經發展得相當成熟，所以我們可以確定喝茶的發明絕對早於唐朝，只是不知早多少。直到近年來，中國大陸有了最新的考古發現，一舉把喝茶的歷史上推到西元前150多年的西漢初期，距今超過了二千一百多年了。

◎韋恩的食農生活

世界公認中國人對於人類文明的貢獻是有三大發明，火藥、指南針、與印刷術。但是我個人認為，其實還有一項更重要的發明，那就是茶葉。因為其他三種發明，時至今日其實都被更新的科技所取代，只有喝茶這件事，到目前為止方式都大同小異，本質上沒太大改變。而且茶葉對人類健康的幫助，隨著最新的科學研究看來，是越來越大，所以喝茶這件事，未來只會越來越重要。

那麼中國人到底是什麼時候發明喝茶的呢？之前有明確資料可查的是陸羽在唐朝所寫的茶經，但是在茶經裡，喝茶這項文化已經發展得相當成熟，所以我們可以確定喝茶的發明絕對早於唐朝，只是不知早多少。根據相傳，喝茶至少起於三國時期的東漢末年，不過這僅是傳說，沒有實際證據可以證明。所以茶的起源仍是個謎。

直到近年來，中國大陸有了最新的考古發現，一舉把喝茶的歷史上推到西元前150多年的西漢初期，距今超過了二千一百多年了。

此一發現是來自於幾年前對漢景帝的墓－漢陽陵的考古發掘，漢景帝是漢朝第六任的皇帝，是漢高祖劉邦的孫子，也是漢武帝的爸爸。他在位之時，正是後世歌頌的文景之治時期，國家十分富庶。他的陵墓一發掘，確實發現了許多高級的文物與稀有的珍寶，只是在陵墓中，同時還發現了數量相當大的植物遺蹟，就引起了科學家的好奇。

陽陵出土的茶葉遺跡。

只是這些植物因為放了兩千多年，幾乎已經炭化，難以取出DNA鑑定，所以只好使用傳統的化學圖譜指紋鑑定與形態鑑定來拚圖。

化學成分鑑定就要以精密的質譜分析儀來找茶葉所具有的特殊成分。首先科學家從植物樣本裡成功找到了咖啡因，目前已知，植物界裡含有咖啡因的並不多，只有茶、咖啡、可可及瓜拿娜等少數植物，因此可以大大地縮小了範圍。再進一步，科學家從樣本裡分析鑑定出了茶胺酸，茶胺酸是一種胺基酸，是喝茶會有甘味的主要原因。茶胺酸在自然界中就相當少見，只有茶葉有豐富的含量。

最後一項證據是，在高倍率電子顯微鏡下，科學家找到了植結石的痕跡，也就是草酸鈣的針狀結晶，其結晶形態與現代茶葉裡的植結石是吻合的。

因為綜合以上證據，科學家可以斷定，這個在漢景帝陵墓裡的陪葬物是茶葉，因為也可以說，喝茶的發明，絕對不晚於西漢初年了。

而且進一步分析，這茶果然不是普通的茶，從外形上來看，茶葉都十分短小，所以可以說是現代所稱的芯茶或是雀舌之類的芽尖茶，這種茶需要動用大量人力，只採取葉芽剛冒出來還沒有展開的部位。所以喝起來特別甘甜不苦澀，果然是進貢皇帝的高級品。

由此看來，喝茶這件事確實是歷史悠久、源遠流長，我們繼承了兩千年的傳統，在台灣又再以發揚光大，台灣的手搖茶丶泡沫紅茶等創新喝法確實賦予喝茶的新生命，身為台灣人應該自豪才是。

Scientific Reports 6, Article number: 18955 （2016）

本文經授權轉載自-韋恩的食．農．生活：茶葉CSI 找尋世界上第一個喝茶的人！