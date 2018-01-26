法操》「乾爹」公開煽情對話內容，構成「誹謗罪」？！

知名實況主「肉包包」激戰「乾爹」的網亂事件至今討論度居高不下。日前「乾爹」為了平反事件，決定透過另名實況主「蛋餅薇涵」的直播，公開兩人親密的line對話紀錄。對於「乾爹」這樣將line的對話紀錄在直播平台上公布，可能就足已構成以文字或圖畫散布的加重誹謗罪，最高可以處2年以下有期徒刑？！

◎法操司想傳媒

日前新聞報導，實況主肉包包，因為不堪乾爹在其他平台上散布言論，在直播平台上澄清自己與乾爹往來的始末。乾爹為了平反，透過另一位實況主蛋餅薇涵公布與肉包包親密的line對話紀錄。雖然兩邊各說各話，但在這樣的過程中，兩位互相揭露對話內容，訴說事情的經過，究竟這樣的行為，在刑法上該怎麼被評價呢？

即便對話內容屬實，但屬於私事仍可能構成「誹謗罪」

傳講足以毀損他人名譽，且意圖散布於公眾者，構成刑法第310條誹謗罪。本案乾爹在直播平台上，講述與肉包包的相處過程，已經構成普通誹謗罪了。事後在將line的對話紀錄在直播平台上公布，更構成以文字或圖畫散布的加重誹謗罪，最高可以處2年以下有期徒刑。

看到這裡，大家心中是不是冒出一疑問，法律好像有規定，如果可以證明所言為真，就可以不用處罰。刑法第310條第3項的確有這樣的規定，但大家常常會忽略該條但書的規定，「涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」

實況主與乾爹的互動，的確與公共利益無關，且乾爹所揭露的完全是涉及實況主私人生活細節，的確符合刑法第310條第3項的規定。

散布性愛影片，構成「散布猥褻物品罪」

肉包包之所以會親上直播平台，公開自己與乾爹的私下互動。是因為網路上流傳了一個5分鐘的影片，該影片的女主角被認為就是實況主肉包包。為了向關心的粉絲解釋，才會以直播的方式公開。

依據大法官第617號解釋，只要客觀上足以刺激或滿足性慾，且一般人都覺得不能公開的訊息，即可認為是猥褻物品。根據新聞報導，該影片是以模糊影像處理，只有錄到聲音，但如果該聲音，客觀上符合大法官解釋的要件，即便是散布聲音，也有可能構成散布猥褻物品罪。

偷錄性愛影片，構成「妨害秘密」

即便無法證明，該性愛影片是由乾爹散布的。但是根據各方報導，乾爹似乎沒有否認，該影片是由他側錄的。乾爹這樣側錄的行為，則可能構成刑法第315條之1，以錄音、錄影竊錄他人非公開之活動，最高可以處3年以下有期徒刑。

那大家會不會有另外一個疑問，雙方在直播平台上公開彼此的對話紀錄，是否有妨害秘密的問題呢？雖然有說法認為，妨害秘密主要是處罰，第三人偷偷將別人的對話公布的情形。但從這個角度出發，若今日性愛光碟的主角公布性愛光碟，就不構成妨害秘密，這樣是不是有點不合理呢？所以，在此《法操》認為公布line的對話紀錄，仍然可能構成妨害秘密。

要提醒大家的是，以上這些罪，都是需要告訴人親自去提告，才會進入訴訟程序的告訴乃論之罪。本次肉包包和乾爹在直播平台互相公布對方對話內容，的確都有可能構成「誹謗」，但兩人也都有可能會主張他們的言論，是因為要自衛、自辯的善意言論。但這都是進入訴訟程序後，才需要去探討與攻防的！

接到恐嚇，報警處理、循法律途徑是最好的方法。

肉包包在直播過程中，一直強調自己是受乾爹威脅，才一再的赴約，但這樣的行為並沒有成功阻止乾爹，用以威脅的影片，已經在網路上流傳。雖然本案，肉包包親上火線解釋，得到部分支持的粉絲諒解，但這樣的行為反而讓自己與乾爹的對話，全部公開，造成第二次傷害。

其實，乾爹威脅要公開性愛影片的行為，已經有構成刑法上的恐嚇罪之嫌，肉包包可以透過報警、提告等法律途徑，保障自己的權益。雖然這樣的作法，並不能百分之百保證影音不會被公開，但可以確定的是，壞人最終會受到審判。《法操》在此提醒各位，不論感情多好，都不要留下影片紀錄，因為沒有人知道感情生變的那一天，會發生甚麼事！縱使壞人繩之以法，心理的創傷，又要怎麼修復呢？



文經授權轉載自法操：乾爹公開煽情對話內容，構成「誹謗罪」？