胡，怎麼說》大老，老大！爺們，大爺！白目，泛紅！

以下三事，且聽我一一道來：

大老，老大 ！

余天在民進黨中執會上，當著小英的面，拍桌怒罵黨中央，明知女兒余筱萍要參選，卻派吳沛憶出馬在同選區競選。

「提名權又不是你家的！」憑什麼你女兒要選別人就不能選？這是社會普遍的立即反應。「大老」再護女心切，擺出這副「老大」姿態，後果不問可知。

吳沛憶的回應很優，表示體會余天護女心情，她參選是自己的決定，不是誰派的。一個明理又懂事「很nice」的女孩，讓人印象深刻。另一位也很努力在拚搏選舉，卻被老爸那一拍桌，「靠爸」形象要再多少努力才能洗掉。

「提名權又不是你家的！」憑什麼你女兒要選別人就不能選？「大老」再護女心切，擺出這副「老大」姿態，後果不問可知。（資料照）

爺們，大爺！

「爺們」、台大校長當選人管中閔，風波不斷，先被爆在參選時，未揭露擔任台灣大獨董，台大校長遴選委員蔡明興又是台灣大副董，形成財團副董挺自家獨董出任台大校長，有違利益迴避原則；接著被爆一篇論文涉不當引用的學術倫理風波。台大內外勸退、逼退聲浪響起。

管中閔若自認瓜清水白，經得起任何檢驗，就應針對質疑主動出面說明，並答復各種質疑。他卻只在臉書貼了一句「I AM FINE.」（我好的很）。這不是爺們在耍大爺脾氣嗎？

「爺們」、台大校長當選人管中閔。（資料照）

爺們耍大爺脾氣，是他家的事，但是，台大校長是大學龍頭，他的論文爭議事涉學術誠信，不是一句沒看過那篇論文（他被控涉抄襲的論文）就能釋疑。有一句老派比喻「皇后的貞操，不容懷疑」，爺們不能耍大爺，必須嚴肅面對，坦然接受調查，讓證據說話。

這次台大校長遴選風波，也令人想起兩個月前陽明大學校長遴選爭議。當時猛轟郭旭崧的砲手，現在不少成了管中閔的捍衛隊，而當時的捍衛隊現在也有的成了砲手。這是最令人看不下去的知識界拉幫結派集體墮落現象。

白目，泛紅！

柯P偏向大野狼，白目因而泛紅，怎麼反怪人家給你抹紅？（資料照）

大野狼又在霸凌博美狗，你卻說不要互相咬來咬去（不要互相給對方小鞋穿），這不是客觀中立，而是偏向大野狼。在M503事件，柯P這樣講不是白目，什麼才叫白目？因你偏向大野狼，白目因而泛紅，怎麼反怪人家給你抹紅？