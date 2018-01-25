伊朗與西亞世界》回不去的敘利亞

在主流輿論眼中，巴夏爾政府是個對會人民動用武力、化學武器的十惡不赦政權。因此，大多數人就算對巴夏爾政府完全不瞭解，也還能夠拿著媒體報導一味謾罵、侃侃而談。這時間點上的敘利亞問題只會越來越混亂。各方軍事武力的介入已經無法平息敘利亞問題，美俄之間的糾葛又從未離去，現在連土耳其與伊朗都一起加入，增添更多變數

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

「德黑蘭—伊斯坦堡—莫斯科」（即伊朗、土耳其、俄羅斯）連線所組成的「正義聯盟」，去年11月底之後，就展開合作處理敘利亞問題的討論。敘利亞問題本身錯綜複雜，巴夏爾阿薩德（Bashar al-Assad）政府自2011年起陷入反對勢力抗爭，幾年後伊斯蘭國（ISIS）掌控敘利亞東北方領土，加上外來勢力不斷干涉，把敘利亞弄得支離破碎。不過，敘利亞問題長久以來就不是個別國家的問題，也不僅是區域問題，而是國際問題。

19世紀鄂圖曼帝國時期，敘利亞就是個問題地區。法國拿破崙（Napoleon Bonaparte）軍隊曾在19世紀初攻破埃及，隨後，鄂圖曼君主派遣穆罕默德阿里（Mohammad ‘Ali）將軍迎戰。在該區擁有龐大貿易量的英國，對於埃及這塊連接歐亞非的重要地區遭法國佔領頗為警戒，所以成為穆罕默德阿里的後盾。在法國人被迫離開埃及後，穆罕默德阿里的勢力也就在當地壯大。

1820年代後期，鄂圖曼政府面對希臘獨立危機，遂要求穆罕默德北上協助處理希臘問題。當時鄂圖曼君主給予的條件就是敘利亞將由埃及掌管。只是沒想到，希臘終究是獨立了，鄂圖曼君主也沒有履行承諾將敘利亞給予埃及。於是，穆罕默德阿里宣佈獨立，對鄂圖曼政府開戰。原本無事的敘利亞，就這樣捲入了各方勢力爭奪戰之中。

阿薩德政府自2011年起陷入反對勢力抗爭，幾年後伊斯蘭國掌控敘利亞東北方領土，加上外來勢力不斷干涉，把敘利亞弄得支離破碎。（AP）

為了突破黑海（Black Sea）進入地中海（Mediterranean Sea）而在此前常與鄂圖曼交戰的俄國，此時卻反過來協助伊斯坦堡（Istanbul）政府對抗埃及，轉向的目的還是希望藉此將觸角深入地中海。英國不願意俄國在東地中海共享優勢，所以協助埃及對抗鄂、俄。當時的敘利亞只是鄂圖曼的地方區域，本就屬於鄂圖曼領土，但此時卻成為鄂俄與英埃敵對下的棋子，若後者勝出，敘利亞就可能脫離鄂圖曼的未來。不過，後期敘利亞仍是鄂圖曼的領土，俄國最終沒能達成目的，英國也非真心要讓埃及進入敘利亞。到了第一次世界大戰時，英法劃分了整個美索不達米亞（Mesopotamia），將敘利亞劃為法國的勢力範圍，且在1922年國際聯盟（League of Nations）委任給法國託管。所謂的委任託管，貌似要協助當地人往獨立自主、開化文明的目標邁進，但其實背後有外來勢力佔領的意涵。

二戰初期，法國滅亡，雖在戰後重建，但對於敘利亞早已失去管轄能力，敘利亞也因此得以獨立。可惜的是，法國走了，隨之而來的是英美兩國的擺佈，僅在1949年就策劃三次政變，英美兩強權爭奪石油利益是原因之一。美國在二戰後成為西方世界唯一強權，同時接替了英國成為西亞地區的霸主。蘇聯延續舊俄策略，深入西亞同樣是重要目標。敘利亞在1950年代走上反西方的路線，往後又因為對以色列（有美國支持）交戰而失去了南部領土戈蘭高地（Golan Heights，至今尚未收回），蘇聯就成了唯一可以靠攏的對象，這也讓蘇聯找到了機會進入西亞。儘管物換星移，蘇聯於1991年瓦解、敘利亞在2000年由巴夏爾執政，但兩國至今仍維持友好關係，也就形成現在普丁（Vladimir Putin）支持巴夏爾，而美國站在對立面的局勢。

20世紀以來戈蘭高地邊界變化圖。（By Doron-Self-made）

時至今日，敘利亞的情況與過去並無異。儘管現在的敘利亞是個所謂的主權國家，不是鄂圖曼時期的地理名詞，但敘利亞在國際社會中仍然沒有發言機會。在主流輿論眼中，巴夏爾政府是個對會人民動用武力、化學武器的十惡不赦政權。因此，大多數人就算對巴夏爾政府完全不瞭解，也還能夠拿著媒體報導一味謾罵、侃侃而談。這時間點上的敘利亞問題只會越來越混亂。各方軍事武力的介入已經無法平息敘利亞問題，美俄之間的糾葛又從未離去，現在連土耳其與伊朗都一起加入，增添更多變數。然而，就算由西亞國家來處理敘利亞問題，也絕不會有更好的結果，因為外人的處理方式不可能會是敘利亞人想要的。而土耳其與伊朗也不會有一致的處理方式，到頭來甚至很有可能演變成土耳其與伊朗的決裂。

其實，眼下已有一些矛盾出現。日前伊朗希望土耳其停止對敘利亞的軍事行動，以免土敘邊界更加混亂。而土耳其艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與伊朗羅哈尼（Hassan Rouhani）都面臨國內日益高漲的批判，雖不至於動搖政權，但對於其境內部份民眾而言，自家政府沒有處理他國事務的資格與正當性。羅哈尼政府看來清楚現在的局勢，希望艾爾多安政府能停止對敘利亞的軍事行動，目的大概也是希望能夠先等國內秩序恢復之後，再來決定如何處理，只是，對艾爾多安政府來說，南方邊界受敘利亞局勢影響所及，不能退縮，而伊朗遠在天邊當然可以先一切暫緩。面對敘利亞問題，土伊立場的差異已然出現。俄國斯支持土耳其的行動，當然是為了加強自己在這一區域的優勢。不過，敘利亞卻不願意土耳其介入。在巴夏爾政府看來，無論是西方或者西亞，外在勢力干涉內部問題只會讓事情更加棘手。

對艾爾多安政府來說，南方邊界受敘利亞局勢影響所及，不能退縮。面對敘利亞問題，土伊立場的差異已然出現。圖為土敘邊界的土耳其坦克。（AFP）

由此看來，敘利亞問題不可能解決的原因之一，就在於外力長期以來的介入。

「德黑蘭—伊斯坦堡—莫斯科」連線看似要共同解決敘利亞問題，甚至隱含共同對抗美國的目的。但是，在各自政治算計下，至今仍未能看出誰能做為敘利亞問題的主要角色。唯一可確認的是，沒有任何一方會退讓。

敘利亞自19世紀以來受到周遭勢力擺佈的命運，只能慨歎「瑞凡，我回不去了」，難有重現平靜的一天。