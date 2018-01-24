韋恩的食農生活》龍蝦被「活活煮熟」到底會不會痛？！

半個月前，瑞士聯邦政府通過一項法律，禁止把活龍蝦丟進熱水裡活活煮熟，從此要煮龍蝦之前，必須要先用電擊或用敲的把它弄昏，才可以下水煮。

◎韋恩的食農生活

生猛的龍蝦或螃蟹趁新鮮立即水煮或是蒸熟，應該是海鮮最常見也最推薦的料理方法了吧。但是半個月前，瑞士聯邦政府通過一項法律，禁止把活龍蝦丟進熱水裡活活煮熟，從此要煮龍蝦之前，必須要先用電擊或用敲的把它弄昏，才可以下水煮。瑞士政府的發言人表示，這則法律是由於動物保護人士的推動，理由是為了人道。

目前不只瑞士不准活煮龍蝦，之前紐西蘭也早就同樣規定禁止。只是瑞士不只禁止活煮龍蝦，更禁止龍蝦在運送時放在冰塊裡或是冷凍，而應該放在它適應的自然環境下，比如說鹹水裡。看來真是非常的人道。

只是馬上就有其他國家的專家出來說話，表示這其實沒有必要。美國緬因州立大學的龍蝦研究所（大學有龍蝦研究所感覺好威）所長拜耳博士表示，龍蝦與昆蟲都一樣，只有很原始的神經系統，而且沒有大腦，所以只會有很初級的神經反應，但是不會有痛覺。不過這個觀點也不是絕對，其實還是有少部分的科學家抱持不同的意見。

這樣看來，這些所謂的人道處理，與其說是為了動物福利，其實也有一部分是為了人能感覺好一點，畢竟就像孔老夫子說的「聞其聲，不忍食其肉」。這個問題的癥結是，我們永遠沒辦法知道龍蝦到底在想甚麼，所以恐怕還是會繼續爭議下去。

（講到龍蝦，當然不會忘了名設計師西盪普利斯先生是吧，圖片顯示為圖文不符。）

本文經授權轉載自-韋恩的食．農．生活：龍蝦被c到底會不會痛？！