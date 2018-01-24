Mygopen》【假新聞】花博卡附加條件幫助三立合法獲得個資？台中市府：僅作為製卡之用

擔心的民眾可以參考這個資料，台中市政府發出聲名，負責花博卡製卡業務的交通局長王義川王局長表示，花博卡對個人資料保護措施，會通過國際認證，而且同意書的個資「僅用於發行花博卡」，民眾不用擔心個資外洩問題。

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你 LINE 有收到張「花博卡個人資料蒐集同意書」的照片嗎？訊息說「花博卡有附加條件」、「要簽一張個資同意書」，表示是用我們的稅金幫助三立合法獲得我們的個資，還說不必為了350元賣掉自己，這樣類似的謠言訊息，為此台中市政府新聞局也出來澄清了！



曲解花博卡幫三立獲得個資的謠言

原始謠傳版本：

花博卡有附加條件！

要簽一張個資同意書。

看來像是用我們的稅金幫助三立合法獲得我們的個資！請小心。

不必為了350元賣掉自己。

謠言破解說明：

擔心的民眾可以參考這個資料，台中市政府發出聲名，負責花博卡製卡業務的交通局長王義川王局長表示，花博卡對個人資料保護措施，會通過國際認證，而且同意書的個資「僅用於發行花博卡」，民眾不用擔心個資外洩問題。

正確闢謠解釋：

台中市政府新聞局發布新聞參考：

迎接2018台中市政府發行花博卡，第一波同意書已被索取一空，深獲市民歡迎，對於國民黨議員今（23）日召開記者會指出，花博卡可能會有個資外洩疑慮，負責花博卡製卡業務的交通局長王義川表示，花博卡對個人資料保護措施，將會通過國際認證，且同意書的個資僅用於發行花博卡，民眾不用擔心個資外洩問題。

交通局王局長也表示，花博卡同意書並未收集市民電話，更未將民眾電話寫入晶片，所以不會延伸電話詐騙問題，而未來花博卡卡面，也只有姓名而無其他可供識別的個人資訊。

王局長強調，市民填寫同意書後，所提供的個人資料均僅作為製卡之用，依個人資料保護法不會用於其他用途，而廠商對個資的保護措施，通過BSI（英國國家標準機構）10012國際認證，每年透過此一國際性公正的單位，針對資安管理系統（ISMS）及個人資料保護管理系統（PIMS）進行檢查，對於資訊安全及個人資料的保護相當嚴謹，故不必擔心個資外洩的風險，但若仍有疑慮的市民，建議可暫不申請。

對於目前民眾申請的狀況，王局長表示，目前花博卡正在申請階段，第一波同意書已被索取一空，市府會在獲市民同意書之後才開始製卡，如收集50萬份同意書，就印製50萬張，收集100萬份同意書，就印100萬張，其餘尚未印製的卡片將留著備用，供新生兒或入籍台中市的民眾申請。

王局長也說，這次花博採電子票證驗票入場，並非以傳統驗證件方式一個一個驗票，除可加速通關外，更可有效統計入園資訊。因此，對於議員建議拿身份證進場的提議，並不符合現今辦理活動的基本趨勢，市府並不建議採用。

至於議員質疑花博卡預算尚未通過議會審議一事以及標案內容，王局長說明，花博總預算已獲議會通過，市府已依照議會決議向議會說明相關票務的工作項目，但因過去2年由資訊中心先進行票務資訊系統，後交由交通局整合電子票證，執行發包作業，有關預算動支程序問題，交通局均依法定程序辦理，並未有議員所稱無尚未審議就先行發包動支的狀況。

對於標案內容，王局長指出，市府汲取過去台北花博的經驗，決定整合行銷業務下的推票業務、營管下的票務業務，統籌各花博預算的一般事務費，讓台中花博從製票、推票、售票、驗票與清算統計業務，都能交由單一標案處理，減少介面同時讓遊客可以享受整合式服務。

他也進一步說明，為配合未來電子化的趨勢，市府向專業產業諮詢，決定減少人工的撕票、閘口管制人力，以電子取代人力，亦將透過此標案，藉由廠商的完整規劃達成。

至於議員質疑得標廠商，過去未有票務經驗，王局長表示，這次整體標案由三立電視公司得標，而售票業務該公司則與旺旺中時集團旗下的時藝多媒體公司合作，該公司具有參與各種大型博覽會及售票相關的經驗，並非無相關經驗。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：台中市政府新聞局 - 花博卡個資保護通過國際認證 民眾不用擔心個資外洩