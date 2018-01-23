逆思》新聞在播，周圍的跑馬燈要有——電視畫面的視覺暴力

在資訊匯流迅速的當下，台灣的新聞鏡面已經形成其獨特的類型，繽紛視覺畫面轟炸著刺激人的視覺感官。然而，無論觀看何種新聞節目，透視被色彩堆疊出來的層層屏障、反思媒體所提供資訊之真實性與重要性，才能幫助閱聽人避免被視覺暴力畫面所蒙蔽。

◎王子夏

電視裡播報著由行車記錄器、監視器剪輯而成的車禍新聞，右側最新消息標示了近幾日的天氣不穩畫面，下方跑馬燈中閃過某則「國際傳真」，而在整個新聞畫面的左下方同時顯示著新聞事發地點、各地天氣現況、時間與日期⋯⋯

這樣的新聞畫面是台灣人習慣的日常，當你觀看著新聞頻道，便會在不經意中得到許多片面的資訊，而別人問起這起事件的前因後果時，你往往語塞，因為「新聞沒講清楚」。

你喜歡這樣的畫面設計嗎？「眼花撩亂」可以說是台灣電視新聞畫面的特徵之一，但從其歷史脈絡來看，亦是受到傳播技術發展的影響才演變至今，而其中牽涉的不僅是視覺設計上的美學，更體現媒體將訊息轉譯過程中所做出的選擇。

由簡至繁——科技、市場促成新聞頻道鏡面改變

電視「畫面」一詞套用於報紙電視之版面，又稱電視鏡面（Television Graphics），是指電視新聞將欲報導之內容經過重點化及構圖整理過程後，在畫面上呈現的外貌。進而論之，便是將新聞材料經過重點篩選後，藉由主播形象、圖卡字串及色彩運用的過程，讓閱聽人獲得深刻印象，引發其興趣。

台灣電視鏡面受美國影響甚深，早期有線電視未加入競爭，因傳媒科技尚未發展成熟，於鏡面成像部分電視台並無過多修飾。1993年《有線電視法》的通過讓有線電視台暴增，而科技進步使得SNG車獲得廣泛使用，同時，側標、子母框等特效開始被引入。有線電視台運用分割畫面、現場連線報導方式在收視率上對傳統三台造成衝擊，進而使電視台開始取經國外，跑馬燈、電腦螢幕的視窗概念等獲得關注。

台灣以前各家電視台鏡面（擷取自網路新聞畫面）

2003年美伊戰爭可謂一分界線，當時中天新聞之報導收視率亮眼，依靠的便是大膽的鏡面呈現，除了主播或主持人的角色扮演外，也利用「視訊鏡頭」、手寫板及創造主題鏡面等方式，呈現出鏡面的多元化（註一）。此種活潑的特效與場景布置獲得許多其他電視台的效法跟進，也漸趨演變至如今閱聽眾所看見的樣貌。

如果可以簡單，為何要複雜？

現在我們所熟悉的鏡面設計，各頻道相似度高，上部除電視台名稱外，通常會有節目或標榜「獨家」等醒目字卡；畫面之左或右側則會呈現最新消息或新聞要旨；最下部則主要提供主畫面播放新聞之摘要或字幕，並於最下方以插播式字幕之方式提供即時新聞標題、緊急宣達事項等內容。

台灣各家電視台鏡面（2018／1／5，擷取自網路新聞直播頻道）

若將現在與過去之新聞鏡面比較，可以發現資訊之豐富性增加、視覺上較艷麗，水平跑馬燈與直式字卡的運用亦相當普遍。現今的鏡面設計可同時呈現多則訊息，也有讓關注不同類型報導之民眾可以更快速掌握資訊的優點；但相對地，主畫面呈現受到壓縮，於報導新聞時觀眾容易被下方或左右兩側之條目吸引，容易模糊閱聽者之焦點。

相比台灣新聞頻道使用高度對比、字體大的新聞標題，綜覽國外各主要新聞電視台之畫面，日本ANN（All-Nippon News Network）、韓國SBS及英國BBC的鏡面設計均採簡單且色調統一樣式，美國CNN則稍顯龐雜。除日本電視新聞節目普遍沒有跑馬燈的運用外，美、英、韓等國之電視新聞鏡面與台灣相似，不同的是台灣新聞標題與跑馬燈之文字大小明顯較大，且多在新聞播報過程中同時提供天氣訊息。

國外各家電視台鏡面（擷取自網路直播頻道）

台灣新聞鏡面走向複雜、豔麗化並非憑空而生，筆者認為其主要原因可歸咎於以下三點：

一、產業競爭者眾多

台灣市場狹小，電視新聞業者眾多，常常形成同一起事件，每家新聞電視台的報導甚至新聞畫面均相同之情況，因此，領先他台更快速的傳達訊息便至關重要。跑馬燈提供一個利用簡短一行字，便可以迅速傳達資訊的平台，也變成電視台最好的工具。

二、新聞內容與傳播技術的變化

新聞報導內容本就有其時效性，再加上媒體崇尚收視率，導致電視新聞的內容趨向煽色腥化、去政治化、個人化及戲劇化等方向。此種新聞除多用監視器、行車紀錄器等畫面外，利用電腦繪圖技術運用各種圖表呈現資訊是家常便飯。適度使用方便閱聽眾迅速理解新聞內容，但若氾濫使用導致動畫特效模糊新聞焦點，便會造成本末倒置的結果。

三、新聞形式的感官主義

一般電視新聞目的在於拍攝並紀錄新聞事件現場的真實畫面，台大新聞所教授王泰俐曾於其著述中表示，訴諸感官主義的電視新聞，其視覺形式的呈現，最主要目的在於「促進閱聽人娛樂、感動、驚奇或好奇感覺，訴諸感官刺激或情緒反應甚於理性」。呈現新聞的真實面未必是考量重點，不論影像鏡頭或後製效果，主要都是為了刺激感官收視的經驗。

法令管制跑馬燈內容，但資訊零碎化現象仍存

事實上，台灣閱聽人最熟悉的「跑馬燈」不是毫無規範。2017年8月16日，國家通訊傳播委員會（NCC）警告民視新聞台，於「政經看民視」節目播送時，螢幕下方出現「民視股東會委託書 防中資收購」等插播式字幕（俗稱跑馬燈），已違反《衛星廣播電視法》第34條及59條規定，超過插播式字幕容許使用的範圍。

《衛星廣播電視法》

第34條 衛星廣播電視事業非有下列情形之一者，不得使用插播式字幕：

一、天然災害、緊急事故訊息之播送。

二、公共服務資訊之播送。

三、頻道或節目異動之通知。

四、與該播送節目相關，且非屬廣告性質之內容。

五、依其他法令之規定。

第59條 衛星廣播電視事業、境外衛星廣播電視事業之分公司、代理商或他類頻道

節目供應事業有下列情形之一者，予以警告或處新臺幣二十萬元以上一百

萬元以下罰鍰：

一、違反第二十三條或第六十四條第一項準用第二十三條規定。

二、違反第三十四條或第六十四條第一項準用第三十四條規定，使用插播

式字幕。

這已經不是新聞跑馬燈第一次被外力介入規範，早在各家電視台在新聞畫面大作文章之後，NCC便陸續接收到民眾檢舉，於是在2003年4月NCC便通過〈衛星廣播電視使用插播式字幕認定原則〉，限制因電視台播出節目預告或商業宣傳資訊，最大程度限制跑馬燈的內容運用，希冀改善干擾民眾正常收視之問題。

現今，電視新聞畫面儼然成為媒體產製者展現電腦繪圖與動畫技術的場域，但其本質應是提供事實檢證，以具體畫面幫助閱聽人彌補文字、廣播所無法帶來的真實。當一個畫面中同時存在多則新聞時，閱聽人亦應避免被零碎化的資訊所影響。媒體業者與民眾間是一雙向互動的關係，新聞鏡面的排版仍是要依照業者內部對多數觀眾的喜好判斷後產出。

關於視覺媒體素養應該思考的面向（取自逆思媒讀第十九期）

如何破除視覺暴力，體現媒體素養？

新聞畫面的呈現可說是「視覺媒體素養」中重要的一環，從畫面的選擇到後續的排版製作，閱聽眾所看見的產出不見得就是真相，而是經過篩選而成「新聞真實」。

視覺暴力不單指畫面本身的腥羶色，更意涵媒體業者作為資訊守門人，利用電視新聞平台「暴力」地提供無數條簡短、片面甚至尚未確實查證後的消息。「只有壞事才會上新聞」的印象烙印在許多人的腦中，新聞不斷報導車禍、情殺等社會案件，負面畫面渲染之情緒不知不覺中已經傳遞給閱聽人，尤其對心智尚在成長、發育中的兒童及青少年而言影響更深。

在資訊匯流迅速的當下，台灣的新聞鏡面已經形成其獨特的類型，繽紛視覺畫面轟炸著刺激人的視覺感官。然而，筆者認為，無論觀看何種新聞節目，透視被色彩堆疊出來的層層屏障、反思媒體所提供資訊之真實性與重要性，才能幫助閱聽人避免被視覺暴力畫面所蒙蔽。

註一：此處節錄自位明宇所著之論文：〈台灣電視新聞鏡面設計改變之研究 1962-2005〉。

本文經授權轉載自逆思 新聞在播，周圍的跑馬燈要有——電視畫面的視覺暴力