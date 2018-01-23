胡，怎麼說》朕，就是黨，就是人民，就是國家，就是憲法

為了將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入中國憲法，習近平日前在北京中南海召開「黨外人士」座談會。從中共官媒報導內容來看，基調其實就是「我就是黨，就是人民，就是國家，就是憲法」！

座談會是2月15日召開，新華網20日才報導，所謂黨外人士對中共提出的修憲內容，只見「贊同」、「贊成」之聲，習近平則稱讚他們的建議都非常「中肯」。

習近平認為「憲法是黨和人民意志的集中體現」，「修憲必須在中共中央集中統一領導下進行」。（法新社）

習近平在談話中稱，「憲法是黨和人民意志的集中體現」，「修憲必須在中共中央集中統一領導下進行」，在一黨專政的中國，黨的意志高於一切，而在集中統一領導之下，習近平的意志就是黨的意志，也就是人民的意志...。

這場座談會當然是樣板戲，所謂黨外人士只是道具、佈景，連龍套都稱不上，唯一主角就是習近平，演出的唯一本戲碼就是「朕就是黨，就是人民，就是國家，就是憲法」。

在一黨專政的中國，黨的意志高於一切，而在集中統一領導之下，習近平的意志就是黨的意志，也就是人民的意志。（法新社）

當道具佈景的黨外人士中，有「中國國民黨革命委員會」主席萬鄂湘。那樣的專制極權國家，白狼、黃安、王炳忠等認它為祖國，中國國民黨領導人馬英九、吳敦義、朱立倫等等，你們認同一個中國，也要去接受那樣的憲法、那樣的專制、一黨專政一人極權嗎？否則，為何要把2300萬台灣人民推向終極統一！

憲法是什麼？民主國家的憲法有多種不同形式，台灣是民主國家，但現行憲法東拼西湊、縫縫補補，不能當範例，這裡僅舉德國知識分子普朗特爾（H.Prantl）的一段論述:「憲法，是人們寫給他們自己所生活的那個國家的一封情書，裡面包含了人們對國家的期盼和願景」。