兩岸與國際》安倍參與「一帶一路」，可進可退

安倍的戰略一直尾隨美國而動態調整。目前川普固然對習近平示好，但以他重利輕義的性格以及美中在安全與經濟的結構性矛盾看來，難保有朝川普不會對中國施展鐵腕政策，屆時日本一樣會再盪回美國這邊。此外，2020修憲一旦完成後，日本國防的自主擴大，勢必會引來日中關係裂縫的加大。眼前日中的和好態勢應是貌合而神離。

顏建發／健行科技大學企管系教授

自2012年9月11日日本政府將釣魚台國有化後，日中關係便降到1972年關係正常化以來的最低點。其後幾經波折，一直到了去（2017）年5月14日自民黨幹事長二階俊博率團參加北京的「一帶一路」論壇，並轉交安倍期盼改善日中關係的信轉給習近平後，兩國關係終於春意初露。

6月5日安倍在一場演講中提到，希望在透明與公平的前提下，參與一帶一路。11月11日安倍與習近平在越南峴港舉辦的亞太經合會有了一個會外會，雙方都表達開啟中日新頁的意願。

安習會上，安倍表達訪問中國的願望，並呼籲深化在北韓議題上的合作、儘早召開日中韓三邊峰會、日中兩國應儘早落實軍方間的溝通機制，增進對話。習近平則說，雙方應採取建設性的步驟管控存在兩國間的歧見，但對於安倍提議藉2018紀念中日友好40周年之際訪中，並沒有給明確的回覆。12月28日二階俊博再訪中國，向習近平提出「期待明年習主席訪問日本」，但仍未具體回應。

日前媒體傳出中日首腦的互訪，有可能利用2018年《中日和平友好條約》簽署40週年，由安倍先訪問中國，再就地邀請習近平於2019年趁參加在日本舉行的二十國集團（G20）首腦峰會之便訪日。

安習會上，安倍表達訪問中國的願望，並呼籲深化在北韓議題上的合作、儘早召開日中韓三邊峰會、日中兩國應儘早落實軍方間的溝通機制，增進對話。（AP）

只是，這個可能性大嗎？就算實現了，日中關係會如想像中友好地發展嗎？

本文以為，機會與挑戰並存，而挑戰大於機會。

一、機會面

就日本而言，即便對中國沒有好感，但卻不敢忽略中國經貿的重要性，尤其日本歷經長期的經濟衰退後，更可感受到來自中國市場的滋養。國際貨幣基金（IMF）估計，日本2017年的經濟成長率在1.3%。人口結構老化與勞動力下降意味著日本必須進一步改革以提高薪資、生產力與經濟成長。尤其政府公債高築，占GDP的比例已臻世界第一，更需仰賴經濟成長來支付債務。儘管中國近年來經濟成長下滑，但其經濟實力卻顯著而令人不敢忽視；日本企業已在一帶一路的倡議中看到商機。

中方也清楚地意識到，日本的專業技能知識很值得學習。然而在一帶一路上，中國自身的企業行動並不積極，直接投資以2015年為基準看，2016年減少了2％，2017年1～9月減少了10％以上。能有日資的参與，自是積極的。對日中雙方，歷史恩怨或未來安全的顧慮儘管是有的，但眼前的經濟利益一樣重要。一帶一路遂成日中雙方啟動互惠與共同發展的測試場。

就具體方案而言，日本政府已提出透過日本國際合作銀行（JBIC）和日本貿易保險（NEXI），為企業提供金融支援政策，集中在環保與節能、第三國産業升級與物流等領域。 就時機而言，安倍剛於2017年10月22國會改選獲得大勝，而習近平10月24日完成十九大的權力重組，兩人在政治人氣上，旗鼓相當，可以克服內部反對聲音。而安倍的政權可以到2021，習近平可到2022，甚至更久，至少有3年的重疊期，提供「共事」的機會。

二、挑戰面

安倍政府過去對一帶一路抱持冷淡的態度，對亞投行（AIIB）在管理與財務上的透明度也多所存疑，而當初更大的考慮是配合歐巴馬總統的亞太再平衡，從而抵制一帶一路。現在川普為了要拉攏中國共同遏制朝鮮而支持一帶一路，這也導致安倍的轉向；安倍的戰略是跟著川普而行的。對安倍而言，戰略選擇顯然更甚於透明度或經濟利益。

安倍的戰略是跟著川普而行的。對安倍而言，戰略選擇顯然更甚於透明度或經濟利益。（REUTERS）

而值得注意的是，1月19日美國防部公布「國防戰略報告」（National Defense Strategy, NDS），將中國大陸視為戰略競爭對手，指控中國利用掠奪性經濟手段恐嚇鄰國、在南海進行軍事化行動等；並將與中國和俄羅斯的長期戰略競爭列優先事項。如此，一旦川普轉向到中國的對立面時，安倍能不轉回來嗎？

安倍選擇援助日本企業參與一帶一路，卻未參加中國主導的亞投行，同時，對日企的支援與否還設「透明性、盈利、借款國的財政健康性是否受到損害以及是否可能被轉為軍用」的篩選標準。換言之，參與是有條件的。這顯示安倍政府對於和中國的合作仍有所保留。

而與此同時，中方最初對日本表態參與有熱絡回應，到後來習近平對訪日一事，表現出遲疑與冷淡，有可能是，安倍政府接連的合作表態後，習近平便得不急，甚至還想再提高議價籌碼。不過也可能是，中方仍在測試日本參與一帶一路的誠意與決心。

安倍選擇援助日本企業參與一帶一路，卻未參加中國主導的亞投行，同時，對日企的支援與否還設「透明性、盈利、借款國的財政健康性是否受到損害以及是否可能被轉為軍用」的篩選標準。這顯示安倍政府對於和中國的合作仍有所保留。（AP）

無論如何，安倍的戰略一直尾隨美國而動態調整。目前川普固然對習近平示好，但以他重利輕義的性格以及美中在安全與經濟的結構性矛盾看來，難保有朝川普不會對中國施展鐵腕政策，屆時日本一樣會再盪回美國這邊。此外，2020修憲一旦完成後，日本國防的自主擴大，勢必會引來日中關係裂縫的加大。眼前日中的和好態勢應是貌合而神離。

基本上，日本社會始終存在「和中」與「抗中」兩路線。2001年NHK製播的大河劇《北條時宗》，描寫日本面對蒙古1274和1281年兩次入侵時，內部主和與主戰間的爭鬥，最終抗中派占上風。2017年11下旬《日經新聞網》的調查顯示，53％受訪者主張「如果需要日本作出讓步，則無需急於改善關係」；認為「日本為改善關係而作出讓步屬於迫不得已」的受訪者佔32％。數字說明，安全仍會重於經貿的考量。

自川普去年11月訪問亞洲揭櫫了「太印戰略」以來，安全上抗中的防線已然浮出。以安倍緊隨美國路線的戰略以及釣魚台事件的經驗看來，他參與一帶一路，應已想進退之道。