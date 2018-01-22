Mygopen》【過期了】加倍潔下架民視新聞影片LINE瘋傳！當時早已做公開說明處理並全數回收銷毀

真的已經是過期的新聞了，說加倍潔被檢出含超量的壬基酚聚乙氧基醇，這種環境荷爾蒙會隨著廢水流入環境，且可能經由食物鏈被人體吸收，並破壞人類的生殖系統。事實上當時廠商也已經積極處理和出面說明了，也全數回收銷毀該問題產品也送請公正單位檢驗合格囉！所以如果你手邊有在使用這款產品的朋友不用擔心，目前安全使用無虞。

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最近加倍潔洗衣乳下架的民視新聞影片在 LINE 瘋傳，事實上這已經是 2010 年的舊新聞影片了，說被驗出含有超量環境荷爾蒙壬基酚。事實上這在當時該公司已經公開說明和即時處理，並且全數回收銷毀該問題產品了，目前市售的加倍潔洗衣全系列商品都符合國家標準規定囉！剛好有在使用他們家產品的朋友也不用擔心了，只是這個舊影片持續在 LINE 散佈，也讓廠商很頭疼吧！





加倍潔下架的過期影片

原始謠傳版本：

【民視即時新聞】環保署公佈家用清潔劑檢測，結果月銷近8萬包的加倍潔洗衣乳，被驗出含有超量環境荷爾蒙壬基酚，而且居然超標高達10倍，如果被人體吸收，會破壞男性生殖系統，女性易患乳癌，要求廠商下架回收，即日起各大賣場開始接受消費者退換貨，連已拆封也行。

裡面是這樣的影片：

謠言破解說明：

真的已經是過期的新聞了，說加倍潔被檢出含超量的壬基酚聚乙氧基醇，這種環境荷爾蒙會隨著廢水流入環境，且可能經由食物鏈被人體吸收，並破壞人類的生殖系統。事實上當時廠商也已經積極處理和出面說明了，也全數回收銷毀該問題產品也送請公正單位檢驗合格囉！所以如果你手邊有在使用這款產品的朋友不用擔心，目前安全使用無虞。

正確闢謠解釋：

根據金美克能股份有限公司的聲明，這個影片是民國99年的新聞報導內容，該事件當時已做公開說明及處理，並在主管機關監督下全數回收銷毀該問題產品。只是近日經網友大量擷取轉傳，致消費者誤以為該訊息為最近發生之事件，造成消費者疑慮與不安，紛紛來電詢問且欲辦理退貨，導致損失。

目前在原料之取得、製程之控制等，均以謹慎縝密之態度強化管理，並送請公正單位檢驗，執行嚴謹的檢測及安全把關，市售之加倍潔洗衣全系列商品均符合經濟部 CNS 國家標準規定，安全使用無虞。

另外根據 Nownews 的採訪報導，當時產品進口商金美克能化學工業公司副總經理黃文鴻表示：當時有兩批貨出問題，總共是1萬304包，是因為原物料短缺，越南工廠才會特別採購另一批原料來生產，而公司內部原本自行檢驗的規範裡，並沒有將「壬基酚」列入檢驗項目，才會進口到台灣來上架販售。

金美克能股份有限公司也發布聲明啟事了。

相關單位測試報告請參考（傳送門）

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：加倍潔聲明 - 全國公證測試報告

資料來源：Nownews - 加倍潔含「壬基酚」 廠商將推合格貼紙再上架

資料來源：加倍潔 - 【加倍潔聲明】停看聽--不被混淆視聽、SGS檢驗合格

本文經授權轉載自這是假消息 【過期了】加倍潔下架民視新聞影片LINE瘋傳！當時早已做公開說明處理並全數回收銷毀