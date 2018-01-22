法律白話文》謝金河沒想通的事情：他只是個計程車司機，根本不是「勞工」

◎楊貴智
家有一老，如有一寶，老人家的智慧是我們最珍貴的寶藏。繼淡水阿嬤、高鐵阿伯開示後，知名媒體人謝金河搭計程車時，跟司機大哥展開一段饒富趣味的對話。
知名媒體人謝金河。（中央社）
阿伯說：自己一天開16小時，都沒有喊過勞死，並說開大客車一個月薪水六、七萬元，但這代年輕人多數人吃不了苦，寧可上街頭抗爭，天天抱怨低薪。這段話讓謝金河多付了一些小費給司機大哥，並陷入沈思。
不過謝金河想破頭沒想通的是：其實司機大哥並不是勞基法所要保護的勞工，在某種意義上，更可能是不折不扣的資方啊！
勞動者不等於勞工
一般的員工每天上下班打卡，到公司接受老闆交派任務；但是老闆也需要花時間思索最新一季的營運策略，跟不同層級的主管開會監督專案進度、應付客戶或股東的質疑等等，計程車司機則是必須帶著乘客在城市裡穿梭。
也就是說，人活在世界上，無時不刻都在勞動。不管是誰都需要生活，只是有些人選擇進入職場受僱，有些人成為公務員，有些人創業當起老闆…每個人都在自己的崗位上勞動。因此從某個意義上來說，人人都在勞動。
但是從事勞動並非就是勞動基準法所稱的勞工。先看勞基法第二條的規定：「勞工：謂受雇主僱用從工作獲致工資者」，深入研究這個定義的話，我們會發現勞基法所保護的勞工限於「被僱用」的人，也就是說：勞基法所保護的對象是「受到僱主指揮監督」的勞動者。
法律為什麼獨厚勞工
用法律術語來說，勞工是指「提供勞務之過程受到僱主之指揮、監督及控制」的人。我們進入某間公司成為員工，便需要遵守該公司的工作規則，按時上下班打卡，老闆叫我們做什麼，只要不違反勞動契約及法律，我們必須把老闆交派的任務完成，在法律上沒有討價還價的空間。
員工因為經濟來源主要依靠僱主提供的薪水，如果不遵守老闆的指揮監督，讓老闆扣薪甚至被開除，就會頓時生活依靠，因此員工面對老闆許多不合理的要求，事實上難以抗拒，因此勞工在地位上處於弱勢，並非指勞工比較窮（雖然多數是如此），而是指勞工無法按照自己的意願決定自己的上班時間、地點，遇到討厭的事情也不能拒絕等等…
如果不幸發生事故的蝶戀花遊覽車司機、過勞死的台鐵、北捷司機有選擇機會的話，相信他們絕對不會願意接受過勞班表的！
用法律的術語來說，勞工具有「從屬」於雇主的特質，難以抗拒僱主不合理的要求，因此需要勞基法保護。
他只是一個計程車司機
回過頭來，計程車司機多半是自營業者，自己想要什麼時候上班、下班，中間開車疲倦，不用等到休息時間，可以隨時把車停在路邊休息等等。從這個意義上來說，我們會發現這位司機大哥很可能根本就不是勞工啊！如果這位司機大哥開的是自己的車，更可能是運用自己的資產來生財的資方人士啊。
他只是一個計程車司機。（資料照／記者葛祐豪攝）
本來應該保護勞工抵抗不合理勞動條件的勞基法，因為放寬輪班間隔為8小時、7休1等錯誤修法，讓更多處於弱勢地位的勞工無法獲得法律保護，這就是許多反對勞基法修惡的群眾走上街頭的原因。
謝金河大哥不僅想不通為什麼大家要反對勞基法修惡，更沒有想過勞基法為什麼要保護勞工。
本文經授權轉載自法律白話文:謝金河沒想通的事情：他只是個計程車司機，根本不是「勞工」