韋恩的食農生活》別再浪費錢了！維骨力因為無療效，被踢出健保給付

目前在全國擁有約70萬名患者使用「維骨力」,決定取消給付當然造成部分民眾憂心是否會影響到長輩的關節保健,不過如果真的無效,繼續以健保給付,恐怕只是白白浪費健保的資源;而吃的人獲得一點點安慰劑的效果而已。

因為台灣社會快速老化,罹患退化性關節炎的人口一直在成長,所以維骨力這種含葡萄糖胺的藥品在台灣市場很大,一年被吃掉起碼8000萬顆以上。請注意喔,維骨力是藥! 但是它廣告很大,之前還可以請知名的吳念真導演代言。很多老人家根本把維骨力當成補品來吃,忽略維骨力可能的副作用,比如說對肝腎的負擔。只是如果它有效,這個副作用可能還算能忍受,如果它沒效,那這個副作用的代價恐怕就不值得了。

維骨力有膠囊形式與口服溶液用粉劑形式,此為口服溶液用粉劑形式。(資料照,擷自大統生技藥業集團網站)

維骨力問題就是它的功效一直非常爭議,自從2000年以來,全世界的醫藥學界對葡萄糖胺(維骨力的成份)的功效多所質疑,其中尤其以2006年發表於權威的新英格蘭醫學誌的一篇研究論文Glucosamine, Chondroitin Sulfate, and the Two in Combination for Painful Knee Osteoarthritis. New England Journal of Medicine, 2006; 354:795-808.,直指葡萄糖胺對關節炎患者沒有降低疼痛的能力。

而直到今年2018,台灣的衛福部才有明確的動作。衛福部健保署日前決議先取消「維骨力」等葡萄糖胺藥品的健保給付,民眾日後得自費購買。因為,經醫師骨科與外科的公會評估,因為維骨力對於緩解退化性關節炎疼痛等的療效不明確,所已決議等含葡萄糖胺成分的31項藥品率先實施。

自由時報報導,健保署長李伯璋受《中央廣播電台》採訪時指出:「像是維骨力,我們就有透過骨科醫學會、復健醫學會、外科醫學會,我也請一些醫學中心的醫師檢視這個藥到底在臨床上有沒有效果,真正的一些專家他們認為這是不必要的,沒有它的成效在,因為他們從文獻裡面看不到這個效果。」

對於關節炎,目前專家還是推薦以預防的手段最好,比如說保持運動的習慣,培養肌力以保護關節;同時注意熱身,避免運動傷害損傷關節軟骨等等方式。此外,近年來有許多國外的文獻發現,補充膠原蛋白作為保健食品用,對關節結締組織有保護作用,或是對於軟骨的再生有刺激的效果。這已經跳脫傳統對於補充膠原蛋白,只是認為作為補充體內軟骨原料的迷思。所以已經有些第二型膠原蛋白,於人體實驗中證明,其對關節的功效遠優於葡萄糖胺,雖然研究文獻不算太多,但是卻對關節的保健補充,提出未來可行的方向。

