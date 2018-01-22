胡，怎麼說》國民黨患了斯德哥爾摩被霸凌症候群？！

罔顧飛安，侵門踏戶，吃人夠夠！把你霸凌一頓後，再踢你幾腳，還要你賠！

中國片面啟用M503及3W航路，再把兩岸春節加班機卡關歸責台灣。中國就是這樣一霸凌再霸凌三霸凌台灣...，這次玩的又是以上惡霸手段。

W122與馬祖終端空域最近處僅2.8浬、W123與金門終端空域最近處僅1.1浬（約2公里），可能使雙方航機發生不預期空中接近或撞機。（資料照）

中國反咬台灣政府不顧人民權益，假如它說的是人話，那麼，為了往來台海兩岸的所有人民權益，飛安就是硬道理！中國就不能以任何藉口片面啟用M503及3W航路。

因為，M503航路距海峽中線最近的才7公里多，3W航路中的W123與金門終端空域更距離不到兩公里，空中接近甚至意外的風險大增。為了人命價值最高的飛安，兩岸事先協商絕對必要。中國卻片面硬幹！

台灣抗議無效後，只好以暫不核准使用M503航路的中國廈航、東航兩岸春節加班機。這也是希望中方儘快來協商，共同找出最能顧到飛航安全的路。

台灣抗議無效後，只好以暫不核准使用M503航路的中國廈航、東航兩岸春節加班機。圖為東方航空。（路透）

中國若真關心人民最重要的節日春節加班機之需，其實可以很簡單，一是立即接受其他航空公司的加班機取代廈航、東航；另一是立即進行春節飛航專案協商。

春節加班機卡關問題源頭，是因中國片面啟用M503等4航路，中國製造問題還故意把問題懸著，做為逼台灣就範、再霸凌台灣的工具；更操控中媒、親中媒體、政黨、常跟著中國搖尾巴的台企聯等等，擺出一副「圍毆」台灣政府的惡霸姿態。這更坐實中國片面啟動M503等4航路，根本就是侵門踏戶、包藏禍心！

中國把國、共合作炮製的「九二共識、一中各表」，片面變成「九二共識、一個中國」，中國國民黨被霸凌卻已無感覺，還與對方一起霸凌台灣政府。（資料照，記者黃耀徵攝）

中國霸凌台灣，中國國民黨也加入霸凌行列，批判台灣政府，其實，中國國民黨曾遭中國嚴重霸凌，那就是中國把國、共合作炮製的「九二共識、一中各表」，片面變成「九二共識、一個中國」，中華民國就這樣被霸凌、被消失了。

中國國民黨被霸凌卻已無感覺，還與對方一起霸凌台灣政府，莫非患了斯德哥爾摩被霸凌症候群！