韋恩的食農生活》懷孕時多吃「膽鹼」，嬰兒頭好聰明！

懷孕時多吃「膽鹼」,嬰兒頭好聰明!(路透)

◎韋恩的食農生活

美國康乃爾大學的學者日前發表一篇研究成果,顯示孕婦如果在懷孕時補充較高的膽鹼(Cholin), 生出來的嬰兒日後大腦發育比較佳,反應速度也比較快。所以學者建議孕婦可以多補充膽鹼,目前對孕婦的膽鹼攝取建議,似乎還可以提高一倍左右。

所謂膽鹼,屬於維生素B群之一,是一種人類的必需營養素,它是構成細胞膜的重要成分,尤其對神經系統需求特別高。人體必須要靠飲食攝取而來。而飲食裡富含膽鹼的食物有: 蛋黃、牛肉、豬肉、鮭魚、香菇、黃豆等等。孕婦可以參考這些食物,保持足夠的膽鹼攝取,對嬰兒的腦部發育大有幫助。

