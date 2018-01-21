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韋恩的食農生活》懷孕時多吃「膽鹼」，嬰兒頭好聰明！

所謂膽鹼，屬於維生素B群之一，是一種人類的必需營養素，它是構成細胞膜的重要成分，尤其對神經系統需求特別高。人體必須要靠飲食攝取而來。而飲食裡富含膽鹼的食物有: 蛋黃、牛肉、豬肉、鮭魚、香菇、黃豆等等。
作者： 韋恩的食．農．生活
2018-01-21 14:35
 | 2018-01-21 14:35

懷孕時多吃「膽鹼」，嬰兒頭好聰明！（路透）

◎韋恩的食農生活

美國康乃爾大學的學者日前發表一篇研究成果，顯示孕婦如果在懷孕時補充較高的膽鹼（Cholin）, 生出來的嬰兒日後大腦發育比較佳，反應速度也比較快。所以學者建議孕婦可以多補充膽鹼，目前對孕婦的膽鹼攝取建議，似乎還可以提高一倍左右。

飲食裡富含膽鹼的食物有: 蛋黃、牛肉、豬肉、鮭魚、香菇、黃豆等等。

所謂膽鹼，屬於維生素B群之一，是一種人類的必需營養素，它是構成細胞膜的重要成分，尤其對神經系統需求特別高。人體必須要靠飲食攝取而來而飲食裡富含膽鹼的食物有: 蛋黃、牛肉、豬肉、鮭魚、香菇、黃豆等等。孕婦可以參考這些食物，保持足夠的膽鹼攝取，對嬰兒的腦部發育大有幫助。

資料來源：

Maternal choline supplementation during the third trimester of pregnancy improves infant information processing speed: a randomized, double-blind, controlled feeding study. The FASEB Journal, 2017; fj.201700692RR DOI: 10.1096/fj.201700692RR

 

本文經授權轉載自-韋恩的食．農．生活：懷孕時多吃「膽鹼」，嬰兒頭好聰明！

韋恩的食．農．生活

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