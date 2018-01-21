法操》恭喜中獎！大頭兵聽令！

近幾年台灣兵役制度不斷修改，從採行徵兵制到徵募並行，到即將推行的全募兵制。然而，國家為了避免義務役及志願役退伍的後備軍人，因為久未練習而戰技日漸生疏，導致戰時動員召集編成的後備部隊缺乏戰力，便實施教育召集，平時偶爾召入營溫習戰技。這幾乎可以說是退役男子們的惡夢，幸運者或許從沒被抽到過，更幸運者可能被抽到三四次。

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，新竹一名高姓男子沒有收到教育召集令，沒去教召，被檢方依妨害兵役治罪條例起訴。新竹地院審理時，發現高男當泥水工，常跑工地，而且房東為了避稅，不讓他遷入戶籍，導致他收不到教召令；法官認為，民眾因工作、求學或家庭因素等，未實際居住於戶籍地者所在多有，本案處處可見各行業與市井小民的最真實生態，因此也順應民情，諭知高男無罪。

教召缺席，刑事處罰

近幾年台灣兵役制度不斷修改，從採行徵兵制到徵募並行，到即將推行的全募兵制。當兵時的生活回憶，除了是台灣大部分男性的共同話題，多半不願意再重來一次。

然而，國家為了避免義務役及志願役退伍的後備軍人，因為久未練習而戰技日漸生疏，導致戰時動員召集編成的後備部隊缺乏戰力，便實施教育召集，平時偶爾召入營溫習戰技。這幾乎可以說是退役男子們的惡夢，幸運者或許從沒被抽到過，更幸運者可能被抽到三四次。

成效如何暫且不論，為了避免成為教召的中選者，或被抽到不想前往教召，坊間流傳了許多大大小小的撇步。但是，你們知道教召缺席，是以刑事作為處罰的嗎？

妨害兵役治罪條例中規定，意圖避免教育召集或勤務召集，而無故超過應召期限二天，處三年以下有期徒刑。同時也包括捏造免役、除役、轉役或免除召集原因，或毀傷身體，或拒絕接受召集令，或使人頂替本人應召。

雖然刑度為三年以下，屬於非重罪的範疇，但在未造成任何損害的情況下，以刑事處分作為處罰，真的適當嗎？

類似本案中因為沒有收到教育召集令，而沒前往參加教育召集，卻遭到檢方起訴的案件其實非常多。考慮到構成要件簡略而容易該當的情況，在實務上檢察官多選擇以緩起訴的方式處理。

不囿於法條文字的暖暖法官

從判決書可以發現，檢察官原本是聲請以簡易判決處刑。依據刑事訴訟法第449條第1項前段：「第一審法院依被告在偵查中之自白或其他現存之證據，已足認定其犯罪者，得因檢察官之聲請，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。」也就是說，聲請簡易判決的首要條件是確信被告是有罪的。雖然後段規定「但有必要時，應於處刑前訊問被告。」，但只要進入簡易判決程序，就必須做出有罪的判決。

本案中，法官沒有因為檢察官的聲請開啟簡易程序，仍然以通常程序進行審理，並且做出無罪的判決。是不是代表法官在開庭前，從卷證中就無法找到足以作出有罪判決的有力的證據呢？檢察官是不是太急於下判斷，而忽略了構成要件的重要性呢？

本案的判決書指出，高姓男子偵查中雖對於「未將戶籍遷至實際住所，且未申報實際住居所，導致教育召集令無法送達本人，因此涉犯妨害兵役治罪條例」承認不諱，但是堅決否認有逃避教育召集的意圖。

法官認為，高姓男子所承認的是對客觀事實的回應，也就是說，只是對一般人從客觀角度都可以看出的狀況，在時間和空間中存在的事物、現象和過程，作出回應。與主觀上有沒有「避免教育召集的意圖」並不相同，不應該以被告對客觀事實的承認，而含括所有構成要件，忽略被告對主觀意圖的辯解。

法律上對於犯罪的認定，除了需要符合客觀事實，也必須判斷主觀上有沒有意圖。檢視行為是否符合犯罪的客觀和主觀構成要件，以及調查犯罪證據，是檢察官的職責所在。在妨害兵役治罪條例中，強調必須具有主觀意圖。法官認為，偵查中沒有針對「避免教育召集的意圖」的提問或回答，認為檢察官的舉證不夠完整，沒有達到「通常一般人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實」的程度，應該採納對被告有利的方式認定。

法官認為，依我國社會現狀，其實有很多人因為工作、求學或家庭因素等，而沒有實際居住在戶籍地，因此不應該以「沒有依規定申報居住處所的遷移」作為有意圖避免教育召集的認定，宣判無罪。

法律在民主國家是一切行為的標準，因為是人為訂立，有時有不同的解釋角度。法官在裁判時，若能在依據法律構成要件判斷的前提下，同時考慮社會現況，做出合法合情的判決，必能為司法添入溫暖，使司法更貼近民眾。

本文經授權轉載自法操：恭喜中獎！大頭兵聽令！

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