瞭望之窗》美中貿易戰開打？會衍生為全面美中關係緊張嗎？

川普政府改變亞太戰略，美中關係也將在貿易議題上首度正面交手，會否讓華府與北京的競爭、甚而衝突全面白熱化，擴展到其他議題領域，這將是包括台灣在內的亞太國家更為關切的發展。

托克維爾

美國總統川普最新健康檢查報告出爐，醫師「掛保證」他身心健全、頭好壯壯。川普馬上接受媒體專訪，一方面批判俄羅斯在處理北朝鮮問題上不夠積極，另一方面清楚表示美國將對中國展開貿易報復行動。川普在白宮經濟顧問柯恩陪同下，嚴厲批評中國違反智慧財產權問題，還說美國貿易代表署的調查報告很快會出爐，懲罰的金額將很高。

美國商務部透露將建議川普設定中國在美國投資項目以及調高中國貨品關稅。此外，商務部也已完成中國鋼鐵、鋁材、太陽能板設備甚至洗滌器材等輸出，對美國國家安全可能造成的衝擊評估，準備祭出關稅與配額等反制措施。一場美中貿易大戰的氛圍已經風雨欲來。

川普上任一年來，對中國的態度始終教人捉摸不定。他在選前重批中國搶走美國人工作機會，替美國製造巨額貿易逆差，揚言就任後要宣布中國是匯率操縱國。但朝鮮半島緊張情勢升高，北朝鮮領導人金正恩不按牌理出牌的軍事恫嚇行徑，讓川普為了尋求中國與俄羅斯的配合，不得不延後對北京的貿易戰。為了確保北京合作共同在聯合國安全理事會通過對平壤更嚴厲的經濟制裁方案，川普更多次肯定北京的配合。川普自己也承認，北朝鮮因素是導致他延後對中國展開貿易戰的主因。

川普上任一年來，對中國的態度始終教人捉摸不定。（REUTERS）

過去一年來，川普和習近平進行九次熱線通話，多數環繞在北朝鮮議題。去年11月川普首度訪問北京，習近平以高規格的國是訪問接待，還送上數千億的採購合同大禮，在商言商的川普也回贈善意言語，直說他和習大大產生絕佳的「化學效應」。

但川普對習近平的耐心顯然已經用盡。因為實際情況是，北京和莫斯科都只是在跟川普打太極拳，表面虛應制裁北朝鮮的行動，私下依然暗助平壤。包括美方最近發現中國船隻違反聯合國決議，運送原油給北朝鮮。北京嚴守的底線就是絕不同意全面切斷對北朝鮮的原油供給，縱使是去年12月22日安理會的最新決議案，北京也只同意每年最高供應北朝鮮四百萬桶原油。川普不會不清楚北京的最高戰略目標就是不容北朝鮮因為美國的施壓或軍事打擊而垮台，讓華府勢力掌控朝鮮半島，但川普陣營依然相信有必要迫使北京做出最大程度的對平壤壓制行動。

就在新年初始，金正恩突然釋放善意，願意與韓國商討兩朝共同出席二月平昌冬季奧運開幕典禮，朝鮮半島情勢暫時獲得緩解。川普選擇在此時啟動對中國的貿易報復行動，也有時機點的特別考量。

金正恩突然釋放善意，願意與韓國商討兩朝共同出席二月平昌冬季奧運開幕典禮，朝鮮半島情勢暫時獲得緩解。川普選擇在此時啟動對中國的貿易報復行動，也有時機點的特別考量。（AP）

此外，美國國內政治也是川普盤算的重要因素。川普上任一年的民調支持度不滿四成，居近年來美國新任總統之末。再加上年底國會期中選舉熱季即將展開，向來主打經濟和就業問題的川普於此時重啟「中國牌」並不令人驚訝。

而為了將美中貿易關係搬上檯面，川普政府也做出政策的鋪陳。去年年底發佈的國家安全戰略，清晰地將中國與俄國列為美國的「戰略競爭對手」以及「修正主義強權」。川普訪問亞洲時也正式揭櫫所謂「印度太平洋戰略」，項莊舞劍皆指向北京。

是以，從過去一年來川普重新經營美中關係的軌跡加以檢視，他在執政初期犯下的缺點是過於將美中關係鎖定在朝鮮半島，明知中國不會讓北朝鮮垮台，卻仍然過於一廂情願寄希望於北京。但另一方面，在川普快速整頓白宮人事，強化決策的品質和紀律、規劃略見雛型的亞太新戰略，並在國務院、國防部主要亞太事務負責官員陸續就位後，終於較能展現政策的一致性與方向。

平心而論，歐巴馬任內對中國的政策的確錯失有效的制衡，尤其反映在北京持續於南中國海填海造陸、擴張軍備的事實，因此共和黨陣營批評歐巴馬對中國過於軟弱也並非言過其實。「泛太平洋夥伴協議」（TPP）胎死腹中固然深化亞洲國家對川普政府的憂慮，但川普及時提出「印太戰略」作為替代，略微安撫亞太各國的不確定性。

「印太戰略」的具體圖像仍有待進一步發展和結盟，但至少讓川普政府跳脫受制單一朝鮮半島議題的窠臼，得以全面性地強化美國在亞洲的領導地位，同時有效制衡中國的野心崛起。

為了將美中貿易關係搬上檯面，川普政府也做出政策的鋪陳。去年年底發佈的國家安全戰略，清晰地將中國與俄國列為美國的「戰略競爭對手」以及「修正主義強權」。（AP）

只不過，川普政府改變亞太戰略，美中關係也將在貿易議題上首度正面交手，會否讓華府與北京的競爭、甚而衝突全面白熱化，擴展到其他議題領域，這將是包括台灣在內的亞太國家更為關切的發展。例如，如果根據川普政府發表的國家安全戰略將中國視為競爭對手，華府就必須處理中國在東海、南海的軍事擴張行為。對於近期中國增加在台海周邊領空進行軍機繞行，以及片面宣布M503等新航線的舉動，就不能視而不見。因為北京此舉明顯就是要塑造「台海為其內海」的國際既成印象，當然嚴重挑戰美國在西太平洋的戰略目標，包括「第一島鏈」的部署。

再加上習近平成功在十九大後鞏固權力，沒有本錢對美國示弱，果真華府對北京施以貿易報復，習近平同樣也可以選擇拒絕向美國進行重大商業與農業採購作為反制。一場美中貿易大戰，很可能是雙輸的結局，甚至戰火還會延燒到其他戰場。

但對於較關心國內政治的川普而言，他在乎的多是如何出口轉內銷的效果而已。由此觀之，美中關係短期內的齟齬，將為區域情勢帶來更大的變數。