自由開講》蔡政府應以德國轉型正義為師

陳振

國民黨人老是說民進黨的黨產會是對國民黨的「追殺」，是「製造仇恨、挑起對立」，應全力拚經濟，不要搞「政黨惡鬥」，實在真好笑。試問，強盜的錢是合法的嗎？國民黨與其高官以前是如何累積如此龐大的黨產與家產？人都可以亂殺了，財產會取之有道嗎？這是大是大非、讓國家與社會和諧與穩定發展的千秋大事，怎麼會是「政黨惡鬥」？國民黨未免太小鼻子小眼睛了。

日前德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」拜會行政院不當黨產處理委員會，該基金會董事長耶朋曼表示，德國黨產會藉由清查不當黨產，重新賦予社會對公平正義的信心，透過追回並取得黨產，彌平社會因專制獨裁所留下的瘡疤，進而促進各方相互理解、共促社會和諧。

蔡政府若能效法德國梅克爾總理，持續落實轉型正義，民調將不會再持續低迷，也將可以在台灣歷史上留名。（黨產會提供）

曾任職德國黨產會的耶朋曼表示，東德社會統一黨（SED）（即東德共產黨）曾是歐洲最有錢的政黨，過去在SED獨裁政權統治下，並沒有民主選舉，更沒有政黨政治環境，在東西德統一後，德國人意識到，擁有平等且公平的政黨競爭環境，是一個國家民主體制的基礎，因此促成了德國黨產會（UKPV）的成立，也開啟了德國黨產會追查黨產的工作。中國國民黨也曾獨裁統治台灣，沒有民主選舉，更沒有政黨政治環境，以權搞錢，以致今日成為很富有的政黨，我們黨產會的成立也是為了促進台灣平等且公平的政黨競爭環境，國民黨反對甚麼？國民黨以前的黑紀錄可是落落長，不攤在陽光下曝曬，行嗎？

耶朋曼以德國的經驗，作為台灣處理黨產的借鏡，在德國黨產會逐步處理不當黨產的過程中，東德社會統一黨也逐步轉型，東德社會統一黨最終意識到，要在民主體制中持續進行政黨工作，必須擺脫過去不符合法制原則所取得的不當黨產、成為真正的民主政黨，才能重新獲得人民的信任。同理，國民黨也應該如此，感謝民進黨幫它們轉型，還在不滿甚麼？否則為何只有國民黨有黨產，國民黨退休黨員有十八趴，黨職年資可以併公職年資，也可以經營特許行業，而別人就沒有？這不是強盜行為是甚麼？

從1950年代以來，由兩蔣父子為中心的黨國威權體制，以戒嚴形式對台灣進行高壓統治，並投資與經營龐大事業王國，藉此斂聚大量財富。台灣雖經歷總統直選、政權輪替，看來似已形成兩黨政治雛形，但中國國民黨始終「一黨獨富」，即使2000年政黨輪替，阿扁主政，但是朝小野大，阿扁有心改革，卻寸步難行，連調查國民黨黨產與其黨員黑紀錄的權限都沒有，如何改革？難怪被阿九嘲笑以前阿扁執政為何不查他以前在美國是否從事「職業學生」的腳色？

其實明人不說暗話，以前領國民黨優厚中山獎學金出國的人，難道只有讀書而沒有其它「任務」嗎？當年美麗島人士在台灣因爭民主與言論自由而受苦受難時，他們在美國是幫誰說話？試問，「波士頓通訊」是幫美麗島人士聲援嗎？若是如此，為何這些領中山獎學金的國民黨黨二代，回國後人人受重用？反之，沒有資格領中山獎學金出國留學的陳文成博士，回國後卻被國民黨的「東廠」–警總約談，隔日不明不白死在台大校園，還被國民黨情治機關瞎掰是「畏罪自殺」，有人性嗎？

國民黨對民主人士可以動用所有資源窮追抓人，對陳文成案卻不聞不問，還抹黑人家，難道不夠可惡嗎？阿扁當年朝小野大，心有餘而力不足，無法追查也罷，如今朝大野小的小英，為何也沒有下令追查以還給陳家一個公道？除此之外，林義雄家屬命案至今也無下文，像話嗎？當年國民黨政府有能力逮捕所有爭取民主的人士，卻「沒有」能力逮捕滅門血案的殺人要犯，甚至當作沒有那麼一回事，說得過去嗎？從最近江南案的殺人犯被當「英雄」看待，可思過半矣。柯P還去湊熱鬧，實在有夠瞎！

總之，民進黨對國民黨的「追殺」，只不過是將人民的錢要回來還給人民，反觀國民黨對民進黨的「追殺」，不是「人頭落地」，就是被送去綠島「唱小夜曲」，天差地別，如何相提並論？至於陳文成與林義雄家屬命案，小英政府也應如同德國政府追補納粹餘孽一樣追查到底，豈可和稀泥？蔡政府若能效法德國梅克爾總理，持續落實轉型正義，民調將不會再持續低迷，也將可以在台灣歷史上留名。

（教師）

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