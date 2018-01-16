自由開講》無限上綱的警察行政協助：一個新北基層員警的過勞告白

◎新北。現

去年底，新北市傳出老舊公寓火警，副市長侯友宜成立「清樓專案」小組，帶著大批員警浩浩蕩蕩前往各住宅突襲檢查……

不管是平時的巡邏，還是臨時支援的勤務，我們都可以看見警察的身影，但這群人的勞動條件與勤務狀況，真的有被看見？真的有被檢討嗎？

根據去年的調查結果，新北市的警民比為1比562，在六都之間排名第二，比起警民比最低的台北市，平均每一位警察要多負責一百多位民眾，工作與勤務壓力之大，不難想像。相較於台灣，鄰近的香港警民比則是1比150左右，差距相當明顯，也反映出台灣在警察政策方面的問題。

「新北。現」特別找到了願意匿名接受採訪的新北市基層員警，從他的故事、他的生活，還有他的工作狀況，來一窺警察過勞背後的誤解與真相，甚至進一步追問導致這個狀況發生的原因，並試圖喚起大眾對於這個議題的關注。

選擇就讀警專就是希望成為警察之後能夠用行動改變些什麼...

我們的受訪者小張（化名）從小受到也是警察的父親所影響，從小被教育要用行動實現理念，選擇就讀警專的目的，就是希望成為警持之後能夠用行動改變些什麼。

受訪當天，小張穿著便服，看上去外表就跟一般的大學生一樣。事實上，小張工作至今剛滿兩年，也不算菜鳥了，當初從警專畢業後，因為成績不高，就被分配到學長姐們口中的雷缺——新北市。

為什麼新北市明明就是直轄市，但還是大家口中的雷缺呢？就是因為是直轄市，所以人口多，勤務也相對繁重，但制度又不像台北市那麼健全。「就像當兵抽單位一樣，中簽了就只能認命來新北服務。」小張這樣自嘲地說。開始工作之後，小張才發現警察體系實在有太多不符合人性與不合理的規定，只要長官一個命令，不管合理與否，基層就要使命必達。

他提到：「比如之前某分局就要求酒駕績效要成長100%以上，毒品績效則要成長75%，沒達到就會被長官念，甚至還會藉故懲處，因為他會覺得我們不認真做事……」

各單位長官以互相比較績效達成率為升官敲門磚，達成率要求動輒80、90％，甚至是破百都有可能。但這些華麗的數字背後，都是要警察出去主動盤查、找線索、查訪、埋伏才能破案的，不但需要付出大量的時間與體力，又要背著沒達成這些數字要求就會遭上級刁難的壓力，都是為了這些毫無根據又不合理的要求。

「每天光是應付這些績效要求就讓人身心俱疲，當初的理想也漸漸被消磨。」這一切都是還未從警前的小張所始料未及的。

「拆房子就主要是因為警察的行政協助部分，這很容易被無限上綱」

警察的業務除了打擊犯罪、維持治安、指揮交通等我們平常所熟知的事情之外，還有一項所謂的「行政協助」。

聊到前一陣子新北市查訪與拆除違建的新聞，「為什麼侯友宜連拆房子都會帶著警察一起去呢？這真的也算是警察的業務範圍嗎？」我們這樣提到。小張解釋說：「拆房子就主要是因為警察的行政協助部分，這很容易被無限上綱。」

依據規定，行政協助應該是輔助其他單位，但由於申請警察行政協助的規定過於寬鬆，再加上上級長官習慣把所有事情都攬過來做，導致行政協助這項工作幾乎佔了警察業務將近一半。因此，只要其他政府機關「聲稱」有維持交通、維護治安的需求，就會要求警方派人支援，但到了現場往往發現只是要增加人數充場面甚至搞排場，常常發生支援的警察比原本應該負責的單位派更多人，花更多時間。

對於政府官員來說，警察就像是免費的保安，「大家都搶著用，還不用顧警察的人身安全，很方便。」小張還舉了一個例子：「像之前台南清那個登革熱、噴藥有沒有，衛生局的每個人穿得跟輻射防護衣一樣，警察戴個口罩就跟著進去了……」這樣過於繁重的行政協助業務，除了讓警察的過勞問題更嚴重之外，也排擠到了警察原本的治安與交通任務。

「每天上班12小時是基本的……多出來的加班就是做功德送給國家」

警察採取輪班制，不像是一般上班族過著朝九晚五的工作（雖然現在也很少晚五的上班族了……），「每天上班12小時是基本，有案件要處理的時候可能會上班到14至16小時」小張這樣解釋。

有時候要處理案子遇到法律上的問題，小張就馬上會感受到自己在這方面的不足，他覺得如果不提升自己的法律知識，下場就會像這個體制中的其它警察一樣，不是面臨長官無理的要求，就是被民眾予取予求。所以，即便每天上班12小時以上，他還是想辦法擠出1、2小時念書，有時候在備勤（在派出所內等民眾報案），小張也抽空看一點書。

不過，警察上班如果超出8小時，也會算加班費，但如何計算？能拿到多少？就是另外一個不能說的秘密了。小張解釋說：「我們都是工作8小時之後開始算加班，但每個月加班費有上限，加班時數也有上限。」到達上限之後如果事情還是做不完要繼續加班呢？「多出來的加班就是做功德送給國家啦哈哈哈！」小張無奈地笑著。

根據規定，每個月加班時數不得超過100小時（或是每天加班不得超過4小時，就是當天勤務表連續超過12小時的狀況），以及加班費不得超過1萬7千元的上限。如果還是有多出來的時數照理來說可以換成補休，不過實際情況通常因為日常的業務或行政協助、支援等導致補休根本補不完。最後也是最可能的方式就是換成嘉獎，有些人可能加班一年多出來一、兩百小時結果換到兩三支嘉獎。

這樣的嘉獎，大概也是做過功德的證明吧。

警察制度的運作雖然形式上還是要遵從規定，但在各地方實際的狀況差異性往往很大，甚至有很多地方是上12小時、休8小時，而8小時是《警察勤務條例》規定在例外狀態下的最短休息時數。但現實中大家幾乎都把例外當正常，只排8小時休息間隔，也讓過勞成為「正常」。

另外，因為學長們的底薪比較高，所以加班費很容易就到達上限。「這個問題要怎麼解決呢？」小張回答說那就是學弟會被凹加班，「像我剛進來的時候，每天上班超過12小時，超出12小的都不算，持續了蠻長一段時間。」雖然小張說的一派輕鬆，不太在意的樣子，但他也補充說：「就是完全沒有自己的生活。」在他的眼中，大部分的同事都是過一天算一天。當警察之後真的沒有什麼交友的時間，只有一起值班的可以出去吃個飯，下班之後大家又都很累，吃完飯就各自回家了，有時候回到家連打電動的精力都沒有了，只想休息睡覺。

對於小張來說，想到睡醒又要重複一樣的行程，「就覺得很無奈啊！」

警察每天上班12小時是基本的……多出來的加班就是做功德送給國家。（圖片來源：NPA署長室臉書專頁）

以警察來說北部其實都一樣累，但台北的班表確實比新北的好

我們不禁好奇，只有新北的警察這麼慘嗎？

小張回答說：「以警察來說北部其實都一樣累，但台北的班表確實比新北的好一點，至少休息的時間比較長，比較有自己的時間。」以台北市為例，排班制度是「一段班」勤務，也就是上12小時然後休12小時，如果遇到有案件辦不完的時候就交接給下一個，不用特別加班把案件都辦完再下班。

唯一例外就是遇到陳抗事件，台北市的警察可能就必須要加班，但通常碰到這種狀況，小張說「我們新北市的警察也是要過去支援啦！」大部分的警察都想要離開北部，或寧願到鄉下地區還比較輕鬆一點，至少不會這麼累，壓力也不會這麼大，不過那種生活多半也是過一天算一天。

「警察多數人都是過一天算一天，看能撐到什麼時候」小張下了一個這樣的結論。繁雜的業務、長官的要求、數不完的行政協助事項，日復一日的過勞工作幾乎已成常態，不正常與正常的界線也日益模糊。

雖然警察的執法從人權與法治的角度來看仍有進步的空間，但面對著內部與外部的壓力，來自新北市的小張就如同這個體系下大多數的基層員警一樣，沒有太多的選擇。

本文授權轉載源自:新北。現：無限上綱的警察行政協助：一個新北基層員警的過勞告白

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