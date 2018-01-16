漫遊藝術史》【美術館漫遊系列01】 墨田北齋美術館

墨田北齋美術館於2016年11月22日開館，四層樓的流線造型建築體，矗立於隅田川沿岸的兩國車站附近，還是一座相當年輕的美術館。當地政府為了活化、振興地區的發展，特別邀請日本當代知名的建築師「妹島和世」操刀設計，她的代表作品有犬島的「家計畫」、金澤二十一世紀美術館以及羅浮宮的朗斯分館，近期還有台中綠美圖（原名：台中城市文化館）的計畫。

墨田北齋美術館外觀 © Forward Stroke

◎ALYNEKO

最近日本的藝術圈很「北齋」。

自從十九世紀末期，西歐興起「日本主義」（Japanisime）風潮，不論是藏家、藝術家皆深深著迷日本味的風尚，特別是當時日本庶民文化代表的「浮世繪」版畫。其中尤以葛飾北齋（1760-1849）評價最高，1883年法國藝評家貢斯（Louise Gonse，1846-1921）更在著作《日本藝術》（L’Art Japonais） 中，將北齋評為世界最卓越的畫家之一，盛讚他的作品是全人類的財產。北齋的作品，雖以風景版畫廣為人知，像是描繪富士山景的《冨嶽三十六景》系列。但他也兼擅人物、動植物、建築等，網羅廣泛的題材，深受西方喜愛，將之視為浮世繪的代表畫家。

二十一世紀再度掀起北齋風潮，時值秋冬日本有兩檔相當有趣的「北齋展覽」。一是國立西洋美術館的「葛飾北齋與日本主義」展，此檔展覽從10月底開展以來，至今已吸引超過十萬人觀展，足見受歡迎的程度，許多相關的藝術媒體也相繼報導過。所以這次我希望介紹的是位於東京墨田區，即北齋長居之地的墨田北齋美術館（すみだ北斎美術館）。

墨田北齋美術館於2016年11月22日開館，四層樓的流線造型建築體，矗立於隅田川沿岸的兩國車站附近，還是一座相當年輕的美術館。當地政府為了活化、振興地區的發展，特別邀請日本當代知名的建築師「妹島和世」操刀設計，她的代表作品有犬島的「家計畫」、金澤二十一世紀美術館以及羅浮宮的朗斯分館，近期還有台中綠美圖（原名：台中城市文化館）的計畫。

內部展示空間 ©Forward Stroke

基於浮世繪版畫紙質的保存功能，整間美術館的外觀是由淡銀色的鏡面鋁合板構成，透過鏡面的反射，照映出周圍環境的景致，隨著觀看角度的不同，演繹各異其趣的變化，這也是妹島和世擅長營造建築與城市相互流動式的空間。 另外，館內的圖書室也是看點之一，斜落交錯的純白樓梯與柱子，充滿簡約的現代感，豐富的浮世繪相關藏書，免費提供給民眾使用。整體的建築空間乍看之下似乎與館內的傳統藏品特色相違背，但館方認為，北齋作品的開創性與國際知名度，誠如妹島的創新與國際化，巧妙呼應兩者的本質精神。

墨田北齋美術館圖書室內空間 ©Forward Stroke

11月墨田北齋美術館適逢成立一週年，館方特別策劃了名為「開館一週年紀念 慶賀北齋，福來圓滿」（開館一周年記念 めでたい北斎～まるっとまるごと福づくし～）的展覽，集聚了葛飾北齋及其門下弟子描繪的神明與日本傳統吉祥畫題的作品。其中，最值得注目的是北齋的《布袋圖》。布袋是日本的七福神之一（另有惠比須、大黑天、弁才天、畀沙門天、福祿壽與壽老人），其信仰源於室町時代的京都，後逐漸從佛教經典衍生出「七難即滅七福即生」的意義，人們相信七福神能夠帶來福氣與財運。

葛飾北斎，《布袋図》（前期展示），すみだ北斎美術館蔵

布袋則是來自中國唐代的僧侶，他經常扛著大大的布袋，四處蒐集喜捨，被認為是彌勒菩薩的化身，在日本的禪畫中也經常出現。北齋《布袋圖》不同於他為人熟知的版畫，而是一幅絹本掛軸，畫中的布袋和尚未扛著布袋，而是獨自悠然自適地盤起一隻腿，坐在鼓起的大布袋上，專注吹著橫笛，他的笛聲似乎繚繞在左上方空蕩的山巒當中，餘音迴盪不已，整體的空間安排與構圖，顯見北齋大膽的構圖創意與童心。

本次展覽的主軸分為：喜慶的神明、喜慶的象徵、新年的活動、喜慶的場所等四大主題，讓觀者得以一窺江戶時代庶民的文化、新年習俗與活動，除了目前常見的龜、鶴、松竹梅等吉祥寓意畫，還有一些是今日較陌生的題材，像是葛飾北齋的《合貝》（貝合わせ），源自平安時代貴族在貝殼內部裝飾成對圖案，再蓋起配對的一種遊戲，到江戶時代衍生成象徵夫婦圓滿，用於婚慶時舉行的「合貝儀式」。

展覽最後一個主題「喜慶的場所」，則展出了當時人們爭相參拜神社的熱絡場景，宛如現今朝聖「能量景點」般，成為享受旅行或祭典的特殊場域。為了結合主題，墨田北齋美術館還特別推出特製籤詩，讓觀眾不僅看畫，也能試試自己的運氣。館方更貼心的準備一張隅田川沿岸的神社地圖，觀展結束後，還可進行一趟七福神的神社巡禮，為新的一年祈求好運勢。

墨田北齋美術館內部展示空間 © Forward Stroke

墨田北齋美術館的落成，將成為研究、保存與展示葛飾北齋作品的重要據點，同時，館方也相當積極推廣海外觀眾，官方網站上亦有完備的繁體中文、英文、韓文等介紹，相當用心地策劃活動與工作坊，期許透過北齋與妹島和世的國際知名度，活化墨田區的觀光實力。

展覽資訊：

開館一周年記念 めでたい北斎～まるっとまるごと福づくし～

展覽地點：墨田北齋美術館（すみだ北斎美術館）

展覽期間：2017年11月21日～2018年1月21日

開館時間：9：30～17：30（最後入館時間17：00）

休館日：星期一，正月國定假日

交通方式：都營地下鐵大江戶線「兩國站」A3出口徒步5分鐘

官方網站：http://hokusai-museum.jp/

本文經授權轉載自漫遊藝術史：【美術館漫遊系列01】 墨田北齋美術館