MyGoPen》【假養生】憂遁草治好淋巴癌末期的癌症謠言文章影片，吃了可能讓身體更虛弱

真的純屬謠言一則，這已經是 2011 年的謠言了，各類西醫研究與醫學的論文都說憂遁草的效果還需要進一步的研究，中醫則認為憂遁草只適合用於治療熱性病，癌症患者體虛服用憂遁草可能會更虛弱，甚至影響抵抗力，還是不要亂吃比較安全。

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憂遁草治好淋巴癌末期的 LINE 謠言訊息最近瘋傳，內容為「他被五位醫生診斷出是淋巴癌末期絕望之於，卻因這一味，意外讓他重生，癌細胞不見了」的訊息，事實上好幾年前的謠言了，只是從內容農場的文章把它做成 Youtube 的影片，憂遁草目前並沒有進一步研究有抗癌的功效，中醫甚至認為癌症患者服用憂遁草可能會影響抵抗力，讓身體更虛弱，真的不要輕信謠言偏方了！

憂遁草治好淋巴癌末期的謠言

原始謠傳版本：

LINE 訊息是這個

他被五位醫生診斷出是淋巴癌末期絕望之於，卻因這一味，意外讓他重生，癌細胞不見了

https://youtu.be/kJsEmsZikhA

謠言內文參考：

一名患上淋巴癌末期的承建電訊塔工程的中年男子，名字叫劉聯輝。被5名醫生鑑定為淋巴癌末期。 他沒有放棄希望，吃下自己家種的憂遁草。憂遁草也稱為優遁草或者優頓草。

連續吃13天後，去檢驗時，出現了奇蹟！醫生說他的淋巴癌已消失，康復96%，身上的腫瘤完全消失。

他沒有想到自動己家中種的憂遁草，竟然救了他一命。之後，他就開始介紹更多人吃優頓草，尤其是患癌人士。

兩個星期前，台灣國立屏東大學食品科學系教授也到劉氏的家，索取了憂遁草，準備研究憂遁草的療效作用。



劉聯輝：

3年前眼腫又身長腫瘤從癌症中康復的劉聯輝（56歲）說，2008年3月8日，因為眼睛腫得可怕，加上身上有許多不知名的腫瘤。 前往給醫生檢驗時，醫生向他說了一個壞消息，指他患上淋巴癌末期。 他再前往幾間專科醫生檢驗，為了確定真的是無藥可救的淋巴癌。他說，當數位醫生都指他患上末期癌症後，只好認命。

後來有醫生叫他不用灰心，醫生告訴他可以用化療，有1%活著的機會。他當時放棄浪費這筆醫藥費，寧願將這筆沒有希望的醫療治，轉給兒子做為深造的費用。他從醫院回來的隔天便去拜神祈福。回家後，他就摘家中的憂遁草來吃。 當時有人告訴他憂遁草是吃消腫瘤。因此也就摘下拿回家種，沒想到今天救了自己一命。

他初時只是吃約40片，後來發現眼睛的情況改善，增加至80片，結果發現原本眼皮已緊蓋著的眼睛，競然可以打開。 信心大增，至第6至7天時，發現眼部突出的瘤，竟然消失，一直到13天，身上123粒的腫瘤竟然神奇消失。 在身上腫瘤消失後，他又到醫院給醫生檢驗，以確定自己是否不久人世。 醫生在為他檢驗後，竟然問他吃了什麼，於是照實說是吃了許多的憂遁草。沒想到醫生告訴他的末期淋巴癌已痊癒了96%。 醫生當初講他沒有得救，如今吃了憂遁草，竟然可以將淋巴癌治好，讓他高興得非筆墨所能形容。 劉聯輝對憂遁草可醫癌信心百倍。他說，自從淋巴癌痊癒後，對憂遁草有了信心，前後已救了約一千人，許多人吃了憂遁草者皆深深感謝他，憂遁草讓他們獲得新生命，脫離患癌的惡境。 目前，劉氏在住家附近的空地，種植了大約7千棵的優頓草。誰人患癌而要憂遁草，他免費提供，不過患者在他供應後，必須要自己栽種，以便家中有一棵寶貝，從此患癌不用怕。

（圖片來自於網路）

1：健康的人，每天吃9片即可，放進咀裡嚼或用一粒青蘋果加一些白開水，然後放進攪拌機內攪來喝，攪後就要新鮮喝，不可收存過後才喝。每天喝一次就可以，吃飽後才喝。

2：第一期癌症者，每天50片。

3：第二期癌症者，每天100片。

4：第三期癌症者，每天150片。

5：第四期癌症者，每天300片。最好勿滲其他藥物吃。

6：服用時忌8種食物及補品：切記不可同時服用補品，同時， 忌食8種食物，包括雞、鴨、牛油、芋頭、糯米、刺殼、甘望魚及魔鬼魚。

憂遁草： 味甘，性平。清熱解毒、散瘀消腫、活血疏經、除濕抗癌、止痛。是名符其實的~~ 『無毒無痛抗癌綠色療法』。

優頓草可以治療癌症，並非癡人說夢話，確實有許多患癌人士在吃了優頓草後，治好令他們擔心會死亡的癌症。

在一傳十，十傳百下。一團來自泰國的旅客，還特地到劉聯輝的家向他瞭解優頓草的療效作用，讓劉聯輝受寵若驚，但也非常高興有越來越多的人士對優頓草具信心。

劉聯輝本身因為吃優頓草治好了淋巴癌，因此決定讓更多人士瞭解優頓草及希望政府重視優頓草，大量栽種更多的優頓草，讓更多患癌的人治好癌症！

透過影片洗滌心靈，希望給予大家新的世界 天然奇迹與您分享，祝您心想事成，平安順心~ 喜歡我們的作品歡迎分享喔~

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，這已經是 2011 年的謠言了，各類西醫研究與醫學的論文都說憂遁草的效果還需要進一步的研究，中醫則認為憂遁草只適合用於治療熱性病，癌症患者體虛服用憂遁草可能會更虛弱，甚至影響抵抗力，還是不要亂吃比較安全。

正確闢謠解釋：

根據科學的養生保健的整理蒐證報導，這個傳言最早來自一篇馬來西亞華文報紙 2011/4/5 的報導，說這名馬來西亞華人劉聯輝，被醫生診斷為淋巴癌末期，說有人叫他每天喝「憂遁草」汁，後來腫瘤就消失了這樣。接著搜集了關於憂遁草（Clinacanthus nutans） 的相關醫學文獻後，發現在療效方面還需要進一步研究，詳細資訊可以參考其內文整理。



後來馬來西亞的星洲日報實際去採訪驗證，當時請教了神農國際生草藥研究所所長李進榮中醫師，他表示草藥有分屬涼、屬熱與屬平的用藥原則，但憂遁草屬偏涼，只適合熱性引起的疾病來使用，李醫師表示癌症病患身體虛弱且熱能不夠，如果大量吃下偏寒的草藥，將可能使身子更虛弱和抵抗力激降，李醫師同時也表示：沒有病痛盡量不要以草藥當涼茶喝，可能沒有問題也會吃出問題來。





未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自：【假養生】憂遁草治好淋巴癌末期的癌症謠言文章影片，吃了可能讓身體更虛弱