法操》律師洩密被約談，為什麼要有羈押庭前閱卷制度？

雖然說，立法者已經修正刑事訴訟法，讓律師可以在羈押庭開庭前閱卷，已保障被告的訴訟權，但這樣的規定，仍然有不足之處。

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，新北地檢署日前針對一名游姓律師將羈押庭前閱卷所得到的資料，透過拍照及社群軟體轉發給他人一案，認為該律師涉犯洩漏國防以外機密罪，目前已約談相關人等釐清案情，並於10日凌晨，諭令游姓律師已5萬元交保，吳男請回。這起案件也是自去年4月修正刑事訴訟法容許律師於羈押庭前閱卷以來，第一件律師涉犯洩密罪的案件。

法院閱卷室（圖片來自網路）

為什麼要讓律師在羈押庭前閱卷？

相信看完上面新聞的讀者可能會有些疑惑，究竟什麼是羈押庭前的閱卷呢？這個問題要從政治人物賴素如的故事說起。

在去年刑事訴訟法修正之前，並沒有律師得於羈押庭開庭前閱卷的規定，而只有讓律師知道聲請羈押事由所依據之事實。當時因雙子星弊案遭檢方聲請羈押的前台北市議員賴素如及其律師，認為舊刑事訴訟法僅讓律師知悉羈押事由所依據的事實，並沒有辦法讓律師在羈押庭中替被告答辯，因此提起大法官解釋。

這個案件後來成為了釋字第737號解釋的原因事實。大法官在這號解釋中認為：刑事訴訟法並未賦予被告委任的律師在羈押庭前閱卷，導致律師無法在羈押庭時為有效的實質答辯。基於憲法第8條人身自由、及第16條訴訟權保障的意旨，認為這樣的法規範應屬違憲，並命於1年內依釋字的意旨修正刑事訴訟法。後來，立法院經過了1年的時間，終於在去年4月「壓底線」完成修法，賦予被告律師於羈押庭前閱卷的權利。

羈押庭前的閱卷，仍然有守密的義務

依據刑事訴訟法第245條第1項規定，於偵查進行中，不可以公開任何資訊給外人，這就是我們常聽到的「偵查不公開原則」。

偵查不公開的規定，除了避免偵查秘密外洩導致犯罪嫌疑人逃亡藏匿、湮滅證據或勾串偽證外，也是對於被告人權的充分保障。透過偵查不公開原則的落實，也可以避免法官於案件審理前，預先知悉案件證據等，以維護無罪推定原則、及被告的訴訟權。

上面的這起案件，由於檢察官尚未起訴被告，而僅是在偵查中確保被告不會有逃亡、滅證等情事，所以理論上而言仍屬「偵查中」，有偵查不公開原則的適用。因此，律師依據新修正刑事訴訟法第101條的規定，所取得的相關證據等，都還是應該保守的秘密。因此，若是像本案件中的律師一樣，將所知悉的證據洩漏給其他人知道的話，就有可能觸犯刑法第132條第3項的洩漏國防以外秘密罪。

羈押庭前閱卷權，其規範仍有不足

雖然說，立法者已經修正刑事訴訟法，讓律師可以在羈押庭開庭前閱卷，已保障被告的訴訟權，但這樣的規定，仍然有不足之處。

最多人詬病的點在於，雖然律師可以在開庭前閱卷，但卻同時賦予檢察官對於有事實足認被告將會有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人或危害他人生命、身體之虞的證據，得敘明理由不公開那些證據的權力。這樣子的除外規定，似乎認為律師有可能會協助滅證，也因此被許多人所批評，認為應該要更尊重律師及相信律師的職業道德。

到底未來會不會走向信任律師執業操守，完全開放閱卷使被告能受到更完整的訴訟權保障，值得我們繼續看下去。

本文經授權轉載自法操: 律師洩密被約談，為什麼要有羈押庭前閱卷制度？

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