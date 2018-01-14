自由開講》加班換補休 是法律明定給勞工更多決定權？！

◎林建宏

勞基法近日修正通過後，懶人包及面對各種實務上慣老闆的經驗分享，引起網路論戰，對於法怎麼修，才是兼顧勞權跟彈性，論者或有不同立場，但有些誤讀法條或者用違法狀況來批評修法的意見，應該要有能夠討論、匡正訊息的空間，而不是把所有幫修法釋疑的人，全都視為資方打手、忽視勞權。而是基於法條及事實的前提下，好好進行客觀的評論及分析。

勞基法近日修正通過後，懶人包及面對各種實務上慣老闆的經驗分享，引起網路論戰。（資料照，記者劉信德攝）

本次修法新增的加班補休規定，明明是給予勞工更大的決定權，卻成為被抨擊的爭議所在。依條文，若勞工加班後，可讓勞工選擇領加班費，或是換成補休，但要如何選擇，法律明定是「依勞工意願」。有些人聲稱，實務上老闆會強迫勞工選擇補休，讓勞工毫無置喙的餘地，而且補休如果沒有休完，就會連加班費都領不到，這樣加班就等於放水流，什麼都沒有。但無論是在法律條文裡面，還是勞動部的說明，都很清楚的提到，如果雇主片面強迫勞工選擇補休，就是違法。如果勞工選擇補休，最後沒休完，也應該在協商好的期限內給勞工加班費，並且依勞動部公開的說法，勞工如果提出補休，雇主不同意的話，雇主唯一的選擇，就是給加班費。如果勞工被強迫補休，或者補休休不完又沒領到加班費，違法雇主會遭到處罰，最高可罰100萬元。

即使已有清楚的法律文字跟說明，還是有一些不看法條就批評的說法，如雲林產業總工會秘書長、參與臥軌的成員投書，聲稱在修法前，「僱主為了規避給予加班費，私下強制勞工加班只能換補休的問題早已氾濫，政府不但不想辦法解決，居然讓非法就地合法」，這種對法律及函釋的欠缺了解的說詞，令人擔憂。實際上，在修法前，勞動部就已有相關函釋，讓勞工及雇主自行協商補休的標準、補休期限及屆期未休完的時數如何處理。也就是說，此次修法是明文規訂，將補休或領加班費的選擇權，交給勞工。說是「讓非法就地合法」，講得好像法律是規定領加班費還是補休，全由雇主決定一樣。不管法條怎麼規定，全憑自身立場便對公共政策發言，這種論述，真的是在為勞工發聲嗎？

有關「補休期限」，同樣也是爭議的核心。勞動部已有公開說明，未來會增加相關的施行細則或行政命令，讓補休期限不會遙遙無期，需在一年內結清，就像加班費的結算，也有一定的期限，針對補休也應該是如此。但還是常常有人誤解，說沒休完補休、也會領不到錢，先不論違法惡雇主的問題，法條已明確說明，補休未休完，還是會按本來加班時的加班費率給予加班費。至於惡雇主不給加班費，那就是勞檢未來如何落實的問題。執法層面的問題，不是法條文字可以解決的。說到底，實務上慣老闆不遵守勞基法，是勞檢該處理的，期待完美的勞基法杜絕所有惡雇主，是不可能的。勞工權益的保障，除了政府需要落實勞動檢查、確實把關之外，勞雇雙方應對勞動法令有清楚的了解，才是提升勞動條件的長久之道。

（法律從業人員）



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