文化銀行》頭城木藝巨匠，陳啟文的匠人魂：「不用幫我訂目標，我會幫自己訂，而且訂得更嚴格！」

眼前，雕刻刀起起落落，在木塊上刨起一蜷蜷木屑——陳啟文回憶起兒時的玩具，個個都得出自雙手的一鑿一刀。對他而言，童時經驗興許是某種預言，揭示自己與生俱來就是吃木藝這行飯的。

◎文／賴柏寧 圖／邵璦婷 責任編輯／鄧欣容

夏日頭城的柏油路上塵土蒸騰，黏膩的悶熱感受頑強地爬上肉身，一時揮之不去；然而，一進到啟文木藝坊，裡頭木料清雅氤氳的香氣迎面而來，使得燥熱的空氣與浮動的心，傾刻平和下來。一抬頭，只見兩邊牆面上掛滿各種木製工具與樂器作品，角落的機械馬達則徐徐轉著⋯⋯

木藝太初——兒時的掌中陀螺

神采奕奕的陳啟文師傅，是頭城地區受人敬重的木匠「啟文司」。/圖片來源：邵璦婷。

啟文木藝坊的創辦人陳啟文，接觸木藝至今已有40多年歲月。談起這段木藝人生的起點，陳啟文將時間軸線拉回他的童年；當時不比現在，小童們隨手就是新奇有趣的塑膠玩具，為了在生活中尋點樂子，年幼的陳啟文懷抱著無限的好奇心與創造力，蒐集家中的工具和木料，閒暇之時便敲敲打打，試圖製作屬於自己的小玩意。那段期間的摸索與嘗試，使陳啟文對木雕產生了莫大的興趣，同時，也發現自己在木藝上的天份。

當時，他最得意的自製玩具，便是陀螺——同學們爭相搶玩的情景，無疑成了一種肯定，為他帶了偌大的成就感。陳啟文細數著過去時光以及雕工細節，臉上難掩興奮的神情，說著便攀上角落的木架，摸尋出一個小巧的木製陀螺模型。

他將模型捏在手裡，仔細地向我們解釋：眼前陀螺看似樸實無奇，裡頭其實大有學問——製作過程中，不僅要注意保持整體型態的勻稱，若旋出時能發出聲音，在同儕間便會大受歡迎、賣得好價格——自幼便起頭的實作經驗和發自內心的愛好，隨著歲月逐漸累積，成了陳啟文往後鑽研木藝的基石。

看似不起眼的陀螺童玩，卻是開啟陳啟文木藝生涯的大功臣。/圖片來源：邵璦婷。

眼前，雕刻刀起起落落，在木塊上刨起一蜷蜷木屑——陳啟文回憶起兒時的玩具，個個都得出自雙手的一鑿一刀。對他而言，童時經驗興許是某種預言，揭示自己與生俱來就是吃木藝這行飯的。

堅持所擇 盡己所能

憑藉著前述對木工的熱情，陳啟文自求學時期就開始拜師學藝，他懷著抱負一一拜訪街上的木工店，但老闆見他年紀輕，便對他抱有疑問與成見，遂行拒絕。陳啟文求職處處碰壁，只好從雕刻大理石、粗糙玉石等簡單的工事做起，當起了學徒；當時，學徒每月所得的薪水實在微薄，每個月也不過調升五十元，若缺乏興趣跟熱忱根本做不下去，那段日子裡煎熬的苦倦，凡人無法想見。陳啟文的百般屈就，只為最終抵達學習木藝的殿堂。如今只見他雲淡風輕地豁達笑道：「都說木藝學到來，三個博士都讀完了啦！」

其實過程中，陳啟文也不是沒想過放棄，他曾一度捱不住，丟下工作跑去幫姊姊販售進口服飾，然而三、四天過去，他便因為害羞、叫賣時喊不出口，加上不懂商業模式而使進貨出了問題，進而體認自己並不適合這份行業。他乾脆狠下心將庫存通通分送給鄰居，毅然決然地回頭埋首於自己真正熱愛的木藝——這一歸來，四十個年頭，從來就不再想過要離開。

秉著對於木藝無法割捨的命定情感，加上學習機會得來不易，陳啟文在習藝過程中更加勤奮且仔細。而當年的時緣機運，更讓他走出了自己的道路——他在家鄉學習木雕時，木雕已非熱門技藝，許多師傅甚至紛紛出走，陳啟文因而自嘲自己是「末代學徒」。然而，這反倒給了他磨練的機會。彼時，店內的所有工作他都需要上手——不論是匾額、神龕、神桌，甚或大理石座椅——都在他的技術範圍之內，而正是年少時期此般密集且多領域的工作內容，使得陳啟文成為一個謹慎卻不失靈活的極品木藝師。

一雕一刻之間，都是幾十年累積的功夫。/圖片來源：邵璦婷。

擁抱鄉土 為頭城家鄉出一份力

在頭城生、頭城長的陳啟文，對於腳下這片土地，自然有著滿滿的眷戀。因而，出師後年僅25歲便在頭城創業、開啟自己的工作室，亦熱衷於推廣在地文創，也獲頒台灣工藝之家，成為了頭城人口中親切和善的「啟文司」。

在頭城，宗教信仰與在地文化始終緊密嵌合——共同記憶的延續與工藝美的追求互融共生，像一條透明卻結實的細線，串起了過往與今日的頭城面貌。多年前，地方上重要的信仰中心——東嶽廟——面臨廟會、遶境所使用的「七爺八爺大仙尪仔」長久使用而受損的窘境，廟內人士幾番討論，決定請託陳啟文進行修復工作。

愛鄉心切且勇於挑戰的陳啟文，毫不猶豫地便接下了大仙尪仔的修復重任——當時，神像的木料大半被蛀蟲啃蝕而腐爛，神尊早已面目模糊。然而，觀察入微、行事細心的陳啟文，仍從神尊破損不堪的形體，看出了兩尊大仙尪仔的耳朵以不同的雕工、形狀呈現；加上其中一尊的厚道，而斷定兩尊神像其並非同一人所造；回憶起來，他說道：「匠師在創作時，就算極力避免，還是會不自覺將一點點的『自己』殘留在作品身上。」

那段修復之路道阻且長——腐朽嚴重的部分，陳啟文得查找各式文獻資料、歷經重重考究與判定，才能進行重繪；其中，神尪從前繪上的眼珠已不復見，為求擬真，他找來了水晶球，將之切邊，再由深到淺細細描摹瞳孔的神韻，最後更加上一些裝置，使眼球靈活轉動。除此之外，陳啟文發現先前作為原料的玻璃纖維無法塑型，若結構不平之處將難以修補，思慮過後，他靈機一動——以化學藥劑硬化蟲蛀，再將尼龍線埋在木材表面下，經過一次又一次的細心調整才將其磨平。凡此種種顯現了仿製的困難需要各種機件精準的配合，尚要考量各種材質的限制與應用——這次的修復，像是冥冥之中緣分，陳啟文在過程中以自己最擅長的方式，為其所深愛的家鄉樂土，奉獻溫柔而強大的心力。

除了大仙尪仔之外，陳啟文也接下了神龕的修復工作，他細心的跟我們解釋原作設計的工法，以及損毀的地方該如何修復。/圖片來源：邵璦婷。

神龕底座斷裂之處，陳啟文也盡力修復的跟原來一樣。/圖片來源：邵璦婷。

擇一事、終一生 渺小而浪漫的期盼

當然，陳啟文最重要也最在乎的，仍是木藝創作。空閒時，他總想著怎麼畫草圖，就連睡覺時仍在思考——閉著眼睛，手依舊對著空氣比劃、想像。對於木雕技藝，他滿懷著一輩子的熱愛，至老仍未有一絲消減。為此，他不免憂心，倘若自己過幾年，老到無法在作工了，頭城的木雕行業是否將就此滅失？

陳啟文說道：「要找到願意傳承木雕手藝的人，是十分困難的事情。因為從事這項工作，需要十足的耐心。我的木藝坊就像小型鐵工廠一樣，提供各式各樣的器具——凡事具備，只欠缺有心想要學習之士！」為了傳承木雕工藝，他費盡心思，不但每週五在啟文木藝坊開辦相關課程，提供各方夥伴接觸木藝的機會，亦用自身多年的經驗，加以指導、提點，甚至開設木雕玩具DIY教室、向學校推薦木藝課程——只希望開啟另一個生命的木雕之眼。

離開前，我們問了陳啟文對自己與木藝未來的盼想，只見他淺淺地笑著，直言：「真希望自己沒有包袱、沒有痛苦、沒有任何時間與金錢壓力，如此就得以慢慢沈澱，慢慢地做自己想做的東西。」陳啟文的語言輕暖幽微，何嘗不是所有消逝中的工藝，最渺小的奢望。

陳啟文的工作室外面有一面黑板寫著：「不用幫我訂目標，我自己會訂，而且訂得更嚴格。」四十多年的光景，靠的不只是對木藝工作的熱愛，還有他對嚴以律己的處事態度；陳啟文瘦弱斯文的外表下，絲毫藏不住他澎湃的匠人魂。/圖片來源：邵璦婷。

本文經授權轉載自文化銀行：頭城木藝巨匠，陳啟文的匠人魂：「不用幫我訂目標，我會幫自己訂，而且訂得更嚴格！」