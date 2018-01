故事》【三百年的怨偶羅曼史】英格蘭與蘇格蘭：「我們不穩定交往中」

十六世紀的蘇格蘭迎來了一位出生只有六天,便坐上王位的幼兒女王—瑪麗皇后 (Mary of Scot)。傳統上,幼主即位是混亂的開始,蘇格蘭也不例外。而英格蘭和蘇格蘭這對百年怨偶的「交往」故事,就要從這位瑪麗皇后 (Mary of Scot)說起...

安妮

英格蘭和蘇格蘭之間有交往,當然也就有分手。交往了幾次,分手了幾次,今天我們只說這對怨偶們的第一次交往。

上一集講到蘇格蘭的第二次獨立戰爭於 1357 年正式畫下休止符,英格蘭與蘇格蘭休戰,另一頭卻和法國打起了百年戰爭,但也因為如此,蘇格蘭得以稍微喘口氣。

十六世紀的蘇格蘭迎來了一位出生只有六天,便坐上王位的幼兒女王—瑪麗皇后 (Mary of Scot)。這位瑪麗皇后與當時英格蘭被稱為「血腥瑪麗」(Bloody Mary)的瑪麗女王是表姊妹。

瑪麗皇后 (Mary of Scot)(Source: wikipedia)

傳統上,幼主即位是混亂的開始,蘇格蘭也不例外。當時英格蘭國王亨利八世(Henry VIII)(沒錯,就是那位大名鼎鼎有著六位老婆的男人)想讓瑪麗嫁給自己的兒子,愛德華六世(Edward VI),開始用史上最有效也最野蠻的方式求婚—攻打蘇格蘭。可憐的瑪麗為了躲過這腥風血雨,在 1542 年被母親送往老盟友法國宮廷裡,在那兒平安快樂地長大,並在年僅十六歲時嫁給當時法國的王子,弗蘭索瓦二世 (Dauphin) 。

然後,王子跟公主從此過著幸福快樂的日子了嗎?

怎麼可能!

作為歷史上赫赫有名的悲情女主角,瑪麗的催淚故事當然跟快樂平穩扯不上邊。年輕的王子很快就因體弱多病而去世,瑪麗以年僅十八歲的年輕寡婦身份回到了蘇格蘭。很快地,瑪麗又陷入愛情的漩渦裡,她再嫁給亨利達利爵士(Henry Darnley),但好景不長,兩人的婚姻走的並不順利,達利爵士最後死於一場人人都認為是瑪麗策劃的謀殺親夫爆炸案中。

第二段婚姻中,瑪麗雖然失去了丈夫,但卻有了孩子,這個孩子就是英格蘭和蘇格蘭未來的國王詹姆士一世(James I and James VI)。

沒想到,此時瑪麗卻聲稱這孩子並不是亨利達利的!亨利達利連滴血認親都不用,就這樣帶了一頂很大的綠帽死在爆炸案中。那麼,孩子的親爹到底是誰呢?

蘇格蘭的瑪麗女王與亨利達利爵士(Source: wikipedia)

原來,這個孩子是一位名叫詹姆士・賀伯(James Hepburn, Earl of Bothwell)的。瑪麗與賀伯都有了孩子,也只能結婚了。而兩人的婚姻引起蘇格蘭貴族們的不滿,蘇格蘭貴族們發動內戰,瑪麗逼不得已只好退位,將王位傳給兒子詹姆士六世,自己則是逃亡到英格蘭請求表姐,伊莉莎白一世(Elizabeth I, Queen of England)的庇護。

殊不知,瑪麗這一去,就不曾再復返蘇格蘭了。

信奉新教的伊莉莎白女王,深怕瑪麗有機會繼承了英格蘭的王位,會讓英格蘭好不容易鞏固的新教勢力功虧一簣,因此將瑪麗關進倫敦塔中長達十九年!

可憐的瑪麗在倫敦塔中渡過她的餘生,而她去世前那句有名的詛咒,也在伊莉莎白去世後馬上應驗:

My end is my beginning.(當我結束時即是我的開始)

這句話就應驗在他兒子詹姆士一世身上。

沒有子嗣的伊麗莎白女王成為都鐸王朝的最後一任君主,此後,便由蘇格蘭信奉新教的詹姆士一世繼承英格蘭王位,詹姆士一世因此成為統治英格蘭及蘇格蘭的國王,兩者在 1603 進入同一位君主統治的時代,正式開啟斯圖亞特王朝統治時期。

繼任為英格蘭王之前,統治蘇格蘭的詹姆士一世不僅讓新教徒與天主教徒間的對立取得平衡,也成功壓制住蘇格蘭那些分崩離析的貴族們, 但他在蘇格蘭的統治經驗卻無法成功複製到英格蘭上。英格蘭國會在處理國家政事時有很大的權利,這點讓詹姆士一世很不習慣,相信君權神授的他與國會時有摩擦。當時的史家也多有記載他奢華浪費、不經國會同意就徵稅、喜愛在外打獵遊玩等等習慣。

查理一世(Source: wikipedia)



但另一方面,詹姆士一世也維持了不列顛島上超過二十年的和平時間,若國王本身沒有過人的政治斡旋技巧,這根本是無法辦到的事。同時期的歐洲正在進行混亂的三十年戰爭,唯有英格蘭在詹姆士一世的領導下全身而退,使得國內經濟迅速發展,為日後的工業革命打下絕佳的基礎。

詹姆士一世駕崩後,由他的兒子查理一世繼位。跟老爸比起來,兒子在統治能力上就顯得愚鈍許多。當時整個歐洲因為宗教引起不少戰爭,英國在詹姆士一世的統治下表面上維持了幾十年的和平,但檯面下卻是波濤洶湧,暗藏著宗教的摩擦與政治角力。

查理一世迎娶了一位信奉天主教的公主,讓英國人民心生猜疑,擔心英國又會重回羅馬天主教會的控制之下。查理一世的統治期間還解散國會,引起兩次英格蘭內戰。而雖然查理一世有著蘇格蘭血統,但他的一生卻和蘇格蘭相當疏離,更因為宗教政策讓蘇格蘭教會心生不滿而爆發戰爭。最後,查理一世被迫簽訂瑞彭條約(Treaty of Ripon),條約中規定英格蘭國王必須每天支付給蘇格蘭 850 英鎊,而這項簽訂,當然也讓英格蘭國會氣到跳腳。

最後,查理在他引起的英國第二次內戰中,被人民送上斷頭台,英國自此結束君主制,進入共和體制(Commonwealth of England)。

而蘇格蘭和英格蘭的交往至此,宣告個性不合而第一次分手!

這對怨偶的第二次交往情形如何呢?待我們下回揭曉。

本文經授權轉載自故事 【三百年的怨偶羅曼史】英格蘭與蘇格蘭:「我們不穩定交往中」