自由開講》管爺「此地無銀三百兩」的宣示？！

◎翁達瑞

頂著「管爺」稱號的前國發會主委管中閔，即將出任台大校長。在遴選過程結束後，管爺就在他的臉書宣示：「即日起不參加任何政黨，黨派活動」。

管中閩原是台大教授，在馬英九任內被提拔入閣。管中閩的政治性格強，發言爭議不斷。他曾以「爺們」自稱，對立委的監督反唇相譏。在上屆總統大選前，他稱讚洪秀柱具有「爺兒們」的氣勢，是他的唯一支持。管爺甚至在臉書放話，如果國民黨膽敢撤換洪秀柱，他就要帶人衝中央黨部。

管中閩原是台大教授，在馬英九任內被提拔入閣。管中閩的政治性格強，發言爭議不斷。（記者王藝菘攝）

政治爭議不斷的管爺，獲選台大校長後立刻宣布退出政黨活動。管爺此舉等同告知路人「此地無銀三百兩」。事實上，一個沒有政黨糾葛的大學校長根本無須做此宣示。即便管爺過去有政黨糾葛，只要他日後能以行動證明學術中立，也無須急著做此宣示。

明顯的，管爺企圖使用政治語言，漂白他的政黨色彩。問題是，退出政黨活動不等於保持學術中立。此外，管爺是否真正退出政黨活動，外界也無從監督。更何況身為台大校長的管爺，不可能自外於政黨糾葛，因為政治紛爭會自己找上門。

既然如此，管爺何必多此一舉，宣示退出政黨活動呢？可能性之一，管爺想藉此不痛不癢的宣示博得「清譽」。另一個可能性，管爺要藉此宣示打預防針，方便日後「以學術服務政治」。

台大遴選一位政治性格強烈的校長，這絕非一件好事。雖然管爺仍未上任，但舉手投足之間已帶有政治味。而管爺「此地無銀三百兩」的宣示，更讓人擔憂台大未來的政治色彩。

（北美商學院教授）

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