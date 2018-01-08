一級嘴砲》糧食自給率低落不是問題，認知水準低落才是

「糧食自給率」是以「國產的熱量」為計算基礎，數字高不過代表你是穀物生產大國，例如美國、巴西、澳洲等以穀物出口為主的國家，糧食自給率破百是很正常的事；而香港、新加坡，甚至是園藝作物為主的荷蘭，同一套公式下所算出來的數字則會很難看。只是人家不會這樣計算，因為大家都是明白人，不會在這種狗屁數字上糾結，更不會拿這個數字和食品安全掛上關聯。

一級嘴砲技術士

「糧食自給率」一直以來都是塵封在歷史文件裡的名詞，直到有些人為了彰顯自己很關愛台灣，從書堆中把這名詞翻了出來，並以錯誤的方式解讀，此後，「糧食自給率」的高低就成最熱門的「假議題」之一。

進入內文之前，我先把三項結論摘錄出來：

（１）「糧食自給率」和食品安全無關。 （２）「糧食自給率」計算的是「國產的熱量」。 （３）「糧食自給率」的高低和你的日常生活無關。

「糧食自給率」的是學術名詞，同樣的字詞但背後代表的截然不同的意思。糧食自給率的糧食兩字，和一般人所想的糧食不一樣，糧食自給率的糧食代表的是「熱量」，所有的食物都是要換成卡路里去做計算；一般人眼裡的糧食則是指食物，讓人免於飢餓、心理滿足的東西，有可能是肉燥飯、牛肉火鍋，也有可能是香菸或AV女優。也因此，「糧食自給率」這個數字的高低，和民眾是否會饑荒、挨餓並沒有關係，一點關聯都沒有。

「糧食自給率」的是學術名詞，同樣的字詞但背後代表的截然不同的意思。糧食自給率的糧食兩字，和一般人所想的糧食不一樣。（圖：網路）

學術上的「糧食自給率」源自於二戰時的美國。當年的時空背景下，農作物幾乎都是米、麥、玉米、番薯、馬鈴薯等農藝作物，而蔬菜水果等園藝作物技術都還很糟，人們必須食用大量的澱粉才能填飽肚子，在加上當年的運輸成本非常高，國民的食物來源必須自行生產，因此才發明了以熱量為計算基礎的「糧食自給率」。

但是，二戰後隨著科技的進步，跨國貿易的越發頻繁，園藝技術的發展，還有健康意識抬頭等因素，台灣人的飲食習慣早就大幅改變。許多愛美的妹仔都認為澱粉是讓他們屁股大一號的元凶，因此改走以蔬菜和肉類為主的歐式飲食。在今天的台灣，以熱量為計算基礎的「糧食自給率」早就沒有意義，日本在2014年之後也不再拿這個名詞來說事。

台灣的「糧食自給率」低於40％並非一兩天的事，就我有印象開始，最起碼十幾二十年有了，但這段期間裡，台灣民眾並沒有食物缺乏的現象，我們食物的選擇反而越來越多元。台灣的糧食自給率剩下三成，你不只沒有餓到任何一頓，相反的，很多人的身材還越來越福態。

很多都市人的早餐是麵包、漢堡配飲料，中餐和晚餐則是便當或麵食，把這些東西攤開來看，除了米飯之外，熱量較高小麥和油脂全是進口，而肉量的攝取量則不高，蔬果類的熱量過低難以列入計算，在今天這種環境下，就算你把自己吃腫了，「糧食自給率」的數字還是一樣低。除非你跟我一樣，早上吃肉粽，中午晚上各一杯白米，台灣的糧食自給率根本是靠我這種飯桶在支撐。

在今天的台灣，以熱量為計算基礎的「糧食自給率」早就沒有意義，日本在2014年之後也不再拿這個名詞來說事。（圖：網路）

現代人平均每日攝取的熱量為2400大卡，其中約600大卡是來自油脂，但是台灣的食用油只有5％是自己生產，因此在糧食自給率的計算上，這部分僅有1.25％的自給率。其他如小麥、玉米、馬鈴薯、糖、油等高熱量的品項幾乎都是進口。但在國產農產品方面，台灣在稻米和水產品的自足率是破百，國產的雞蛋、蔬菜、肉品、水果等品項多能滿足國內市場的需求，但因為在「熱量」上都偏低，例如蔬菜只有二三十大卡，熱量過低；肉、蛋、乳製品等攝取量又低，種種條件都難以提升糧食自給率。

說到底，「糧食自給率」是以「國產的熱量」為計算基礎，數字高不過代表你是穀物生產大國，例如美國、巴西、澳洲等以穀物出口為主的國家，糧食自給率破百是很正常的事；而香港、新加坡，甚至是園藝作物為主的荷蘭，同一套公式下所算出來的數字則會很難看。只是人家不會這樣計算，因為大家都是明白人，不會在這種狗屁數字上糾結，更不會拿這個數字和食品安全掛上關聯。

難免有人把台海戰爭搬出來，這些人以航運封鎖、民眾斷糧為由來彰顯「糧食自給率」的重要性。在我看來，如果今天台灣就遭到封鎖，各大公私米倉的儲米都夠你從今天吃到明年元宵節，只不過，你可能沒有油料和電力可以把這些白米給運出去。對於台灣來說，電力、網路等經濟基礎設施才是命脈，今天看到有人拿食物來當理由，這種說法還真是有創意。

今天，有位在大學教書的一直糾結「糧食自給率」這個學術名詞上，身邊亦有一票信徒護航，這群和農業無關的人，硬是要和農業攀上關係，看在我這農業從業人員的眼裡，也算是一項奇觀。身為農業的業者，我不會管你學歷有多高，也不會探究你的產值有多少，只是要藉著這個機會跟你說：