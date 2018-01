MyGoPen》【假LINE】美國的同學發的帖？禁止日本食品進入美國的謠言

完全是組合式謠言,來自「日本终於承認無能力控制福島每日排放數百萬噸輻射廢水不斷流入太平洋」的謠言變形種,2015 年就在中國傳翻了,內容扭曲 FDA 對 2011 年的進口警報修訂,這次說是美國朋友轉傳,又偽裝「闢謠者」發布看似正確的資訊,實際上完全是謠言,在中國也早就破解了,別再傳去嚇人了!

老謠言又在 LINE 瘋傳了,內容為「这是在美国的同学发的贴」、「美国药监局12月29号发布的通知」、「禁止下列日本食品进入美国」的訊息,事實上完全就是假的,而且是屬於組合式的謠言,以前 MyGoPen 也有破解過囉!從中國流傳過來,只是把謠言重新包裝再吸引你轉傳分享,不要上當了!

曲解日本食品進入美國的謠言

原始謠傳版本

謠言破解說明

完全是組合式謠言,來自「日本终於承認無能力控制福島每日排放數百萬噸輻射廢水不斷流入太平洋」的謠言變形種,2015 年就在中國傳翻了,內容扭曲 FDA 對 2011 年的進口警報修訂,這次說是美國朋友轉傳,又偽裝「闢謠者」發布看似正確的資訊,實際上完全是謠言,在中國也早就破解了,別再傳去嚇人了!

正確闢謠解釋

依照美國 FDA 官方說明,內容並非謠言描述的那樣,什麼禁止日本食品進口到美國,還直接破題說:「Reason for Alert: NOTE: Revisions to this Import Alert dated September 29, 2017 removes products from the list of products restricted by the Government of Japan. Changes are noted and bracketed by three asterisks (***).」,這還是告訴大家注意在2016年12月27日的警報產品已把限制日本政府的產品從列表中刪除。

根據 2011 年的進口警報來說,剛好發生在福島核洩事件發生不久後,那個時候全世界為了自保,許多國家都有這樣的禁令,這份 FDA 文件後來也持續地修訂,漸漸解除警報,只是謠言一直跳針描述是近期的日本食品有毒。

美國食品藥物管理局(FDA)在 2014 年 3 月就已公開說明,沒有任何證據顯示福島的食品有任何問題。美國國家科學院在今年發表了他們從 2011 到 2014 年針對福島事件的完整偵測與監控放射線物質紀錄,這紀錄顯示了所監測到的放射性物質遠遠低於國際上所規定的飲用水標準容許含量。富比世也有研究報導針對福島事件後的太平洋鮪魚做放射性調查,結果顯示「這些鮪魚所含的輻射(0.0035 μSv /Kg)只有香蕉1/20的輻射」。我國原能會針對此次輸入的食品做檢測,也並未檢測出任何人工放射性核種。

未經查證就散布謠言,最高可以開罰 3 萬元。

參考資料

