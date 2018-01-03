法操》醫療法修正，醫病關係更加和諧？

乍看之下，新舊法之間似乎沒有什麼太大的差別，對於醫療機構本身的責任，並沒有明顯的改變。但針對醫療機構旗下醫療人員責任的連帶賠償問題，由於民法第188條必須醫療人員依醫療法負賠償責任時，才會依該條連帶賠償。也就是說，在修法之後，因為醫療人員責任依修正後第2項的規定獲得減輕，病患向醫療人員請求賠償的難度提高，同時導致向醫療機構請求賠償上的困難。

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，上週五，立法院三讀通過醫療法修正案，修改第82條之規定，將醫療人員的賠償責任限定於「違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者」，才負有民事損害賠償之責。

醫療人員責任減輕

新修正的醫療法第82條第2項規定，加上了「違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者」的要件，並在第4項中，就前兩項所謂的注意義務範圍做出具體說明，認為責任的判斷應以「該醫療領域當時當地之醫療常規、醫療水準、醫療設施、工作條件及緊急迫切等客觀情況為斷。」

在這樣的立法模式下，原先被詬病的責任範圍不明確的問題，獲得了一部分的緩和；但同時，也增加了舉證醫師違反規定的困難度。按照現在修正新法的規定來看，若要醫療人員針對醫療業務負擔過失責任，必須要「違反醫療上必要之注意義務」及「逾越合理臨床專業裁量」，兩個要件均成立才行。在這樣的規範下，要求醫療人員負擔過失責任的難度升高，未來病患在舉證上更加困難。

醫療機構幾乎全身而退？

除了醫療人員的責任減輕之外，因這次的修正，也同時減輕了醫療機構的責任。

依照民法第188條第1項本文的規定，必須要在受僱人（醫療人員）的行為致第三人（病人）受有損害，而對該損害負有賠償責任時，才可以向僱用人（醫療機構）請求連帶賠償。

乍看之下，新舊法之間似乎沒有什麼太大的差別，對於醫療機構本身的責任，並沒有明顯的改變。但針對醫療機構旗下醫療人員責任的連帶賠償問題，由於民法第188條第必須醫療人員依醫療法負賠償責任時，才會依該條連帶賠償。也就是說，在修法之後，因為醫療人員責任依修正後第2項的規定獲得減輕，病患向醫療人員請求賠償的難度提高，同時導致向醫療機構請求賠償上的困難。

簡單地說，在修正版本的狀況下，如果不能證明醫療人員有第2項的責任的話，醫療機構就只就自己的故意過失負責。

醫病關係真的改善了嗎？

從上面的說明可以看出，在新法修正後病患要求償的難度明顯增加許多。原先設計減輕醫療人員責任，由醫療機構負責的草案，經過修正導致醫療機構只對自己的故意過失負責；但要求病患就醫療機構的故意過失負擔舉證責任，又何其困難。如此規定是否真的能解決醫病間長久以來的矛盾，還是只是為醫療機構脫免責任？就讓我們繼續看下去吧！

本文經授權轉載自法操：醫療法修正，醫病關係更加和諧？