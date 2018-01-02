Outside》社會主義如何革新了現代宗教？

現在多數人對於社會主義的理解通常是入世的、世俗的，但是在社會主義發展的初期，他卻是具有強烈的宗教信念，兩者看似衝突，但又是如何發展成現今的面貌？

BILLY TONG

1917年的十月革命後，世上大部分的社會主義國家，皆遵循馬克思主義的綱領來建設國家。因此，很多人把「社會主義」等同「馬克思主義」，認為社會主義必然是一個世俗化的意識形態。

1917年的十月革命

可是，德國海德堡大學博士後研究員施特魯貝博士 （Dr. Julian Strube）在學術網站Aeon.co撰文指出，宗教化的社會主義，其實十分普遍。

在馬克思和恩格斯以前，社會主義的始祖，大多有著強烈的宗教信念。他們把宗教思想融入政治綱領。尤其在法國，世俗化的社會主義，才是少數。

19世紀初，空想社會主義（ utopian socialism）流行，主張建立人人平等，沒有資本主義弊端的烏托邦社會。當時，空想社會主義的幾個大流派，都帶有宗教色彩。

聖西門（Henri de Saint-Simon，1760-1825）





1820年代，受法國哲學家聖西門啟發的聖西門主義運動 （French Saint-Simonians）成為當時西歐空想社會主義的主流。他們宣稱，自己為教會使徒，要弘揚新基督宗教。

聖西門主義其後由傅立葉主義（Fourierism）繼承。傅立葉主義者主張把世界回歸主耶穌基督的教義。

傅立葉（Charles Fourier，1772-1837）

到1840年代，法國哲學家卡貝（Étienne Cabet）是最有影響力的空想社會主義者，他指出，社會主義是最能貼近主耶穌基督的教義。哲學家勒魯把「社會主義」一字引進法國時，也以「宗教性的民主」（ religious democracy）來形容社會主義。

早期的社會主義者，嘗試結合宗教、科學和哲學，構建社會建設藍圖，糾正啟蒙時代以後，世界走向物質主義、利己主義、無神主義的境況。

在聖西門主義者想像中的理想國度，有神職人員階級，負責維繫社會和諧。他們甚至接受社會主義以神權政治（Theocracy）的形態出現——只要政治法制與宗教法律相符。有些早期的社會主義者，會參考天主教教會，設計自己的公社制度。

德拉梅內（Félicité de Lamennais，1782-1854）

同時，天主教的改革者，也愈來愈有社會主義傾向。

19世紀法國天主教教士德拉梅內（Félicité de Lamennais）是當中俵俵者。他建立的新天主教運動，最終演化為1830年代的基督教社會主義運動（Christian socialism）。德拉梅內的著作，也影響了一整代社會主義者。

在19世紀中，聖西門主義、傅立葉主義等空想社會主義流派，也啟發了唯靈主義（Spiritualism）、神秘主義（Occultism）等新宗教運動。

唯靈主義（Spiritualism）

唯靈主義在1840年代末的美國興起，到1850年代傳入德、法。唯靈主義者相信，往生者有能力與在世者溝通。傅立葉主義很歡迎唯靈主義理想，因為唯靈主義有著美國社會主義的根源，並且提倡普世和諧的思想，相信自然能力和靈魂再生。他們認為，唯靈主義可以對社會主義整體發展有利。

於是，1850年代，很多社會主義者領袖同時成為唯靈主義者的領袖。

李維（Eliphas Lévi）

現代神秘主義的奠基者李維（Eliphas Lévi），原名路易斯·干斯坦（Alphonse-Louis Constant），是一名僧侶，是德拉梅內的忠實支持者，推祟新天主教共產主義（communisme néo-catholique）。

1854年，李維撰寫了神秘主義經典《高等魔法的教條和儀式》（ Dogma and Ritual of High Magic），成為第一位傳播神秘主義的作者。他構想世界會由一班教士精英解放人民，在上主旨意下，建立一個人人平等的的公社制度。

《高等魔法的教條和儀式》

不過，李維的作品，有不乏關於魔法和卡巴拉（Kabbalah）的描述，普遍被認為過於怪魅神秘；他對精神權威、神權政治的看法，以及對於「精英慢慢啟蒙大眾來達致解放」的構想，也被認為是政治上的反動。

踏入19世紀中，1848年的二月革命失敗後，法國的社會主義者一直進行思想路線的辯論，人們思考如何重整法國社會主義運動。

赫斯（ Moses Hess ）等年輕社會主義者，大力抨擊以往法國的社會主義運動過於宗教和神秘色彩，認為德國的社會主義將會主宰未來。在19世紀中後期，唯物派的社會主義也逐漸成為社會主義主流。

可是，在聖西門、到傅立葉和德拉梅內的傳統中，宗教確確實實推動了社會主義發展；而社會主義者，也同時孕育了唯靈主義（Spiritualism）、神秘主義（Occultism）等新宗教運動，改寫了現代宗教的面貌。

本文經授權轉載自Outside 社會主義如何革新了現代宗教？